STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: „Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete”. Firea: "Eu am doctorat în Nicușor Dan”

PSD a decis să intre în Guvernul condus de Luca Niculescu, cu 11 miniștri. Foto: Agerpres

PSD a decis să intre în Guvernul condus de Luca Niculescu, cu 11 miniștri, potrivit surselor politice, iar anunțul oficial urmează să fie făcut la ora 19. Antena 3 CNN a obținut stenogramele discuțiilor din CPN, în care Sorin Grindeanu i-a avertizat pe colegi că „nu se va arunca cu flori, ci cu rachete”, iar mai mulți lideri au ridicat problema relației cu premierul, a reformei administrației și a pierderilor electorale.

Grindeanu: „Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete”

„Alegerea nu e simplă. Lumea așteaptă ca noi să venim și să reparăm ce au făcut oamenii aceștia. Următoarele șase luni vor fi foarte grele. E o bătălie care trebuie dusă și câștigată, pentru că trebuie să facem ce am spus în aprilie anul trecut: să schimbăm direcția”, le-a spus Sorin Grindeanu liderilor PSD, potrivit stenogramelor obținute de Antena 3 CNN.

„Dacă intrăm, vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în Guvern trebuie să înțeleagă că nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu”, a spus Grindeanu.

El a cerut miniștri care să fie prezenți permanent, să comunice și să explice public ce găsesc în ministere.

„Vreau miniștri care să muncească 24 de ore și să comunice bine. Vreau să arătați oamenilor ce găsiți acolo și să faceți lucrurile care trebuie pentru a redresa țara. Trebuie să scădem din nemulțumirea publică care există acum”, a mai spus liderul PSD.

Firea: „Ne doream ca premierul să fie al PSD, dar Nicușor Dan nu ar fi acceptat”

Gabriela Firea a recunoscut în ședință că PSD și-ar fi dorit să dea premierul, dar a spus că, în opinia sa, președintele Nicușor Dan nu ar fi acceptat o asemenea variantă.

„Firește că ne doream ca premierul să fie al PSD, dar știm foarte bine că președintele Nicușor Dan nu ar fi acceptat asta. Iar eu am un doctorat în Nicușor Dan. Trebuie să limităm, așadar, pierderile și să reducem decalajul între cum ne văd cetățenii și realitate. În Parlamentul European ne întreabă lumea dacă mai suntem capabili să aducem stabilitatea în România. Lumea este îngrijorată pe bună dreptat”, a spus Firea.

Acesta și-a avertizat și ea colegii că miniștrii PSD vor fi supuși unei presiuni politice puternice și a cerut partidului să îi susțină: „Va depinde foarte mult de colegii care ne vor reprezenta în Guvern, pentru că nu va fi foarte ușor. Cei de la USR îi vor transforma în ținte pe miniștrii noștri. Rolul nostru va fi să fim o echipă sincronizată, unită, să nu îi lăsăm pe persoană fizică și să îi sprijinim”.

Zetea: „Dacă nu face PSD reorganizarea administrației, atunci cine o să o facă?”

Gabriel Zetea a descris drept cea mai dificilă parte a deciziei acceptarea unui premier care nu se potrivește profilului electoratului PSD.

„Decizia cea mai grea este să decidem că intrăm cu un premier care nu cadrează cu electoratul PSD. Bolojan este astăzi în cap ca MiG-ul rusesc, dar acolo putem fi și noi dacă nu livrăm. Eu am nevoie să știu că vom livra.

Un an de zile tăiați orice finanțare care nu produce valoare adăugată în economie. Vreau să mergem la guvernare ca să le scădem oamenilor facturile la energie, de exemplu. Și pentru asta e nevoie de investiții. Sunt soluții, dar trebuie să le livrăm.

Dacă ne dați muniție, atunci da, votez cu trei mâini un astfel de guvern. Sunt sută la sută pentru reforma administrativă. Cum a mers, nu se mai poate. Dacă nu face PSD reorganizarea administrației, atunci cine o să o facă?!

Eu vreau să ducem o luptă dură cu privilegiile. Vreau să facem noi asta, pentru că altfel nu câștigăm în fața AUR. Vreau să recâștigăm acest mesaj.

În fiecare zi trebuie luat câte un exemplu de autoritate și agenție care este restructurată. Trebuie să le livrăm oamenilor un medicament pentru frustrarea pe care o au că ei câștigă mai puțin, în timp ce ăia de la București huzuresc”.

Manda: „Reforma administrativă e obligatorie, altfel o vor face alții”

Și Claudiu Manda a vorbit despre necesitatea cca PSD să trimită în Executiv oameni care cunosc bine domeniile pe care le vor conduce și care pot comunica eficient.

„Vreau miniștri profesioniști care să comunice foarte bine și să înțeleagă foarte bine domeniile. Trebuie să livrăm oamenilor ce am promis”, a spus Manda.

Și el a insistat asupra reformei administrației: „Trebuie să venim cu reforma administrativă, acest lucru este obligatoriu, pentru că o vor face alții altfel”.