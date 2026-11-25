Marea Britanie ar fi început să-și mute avioanele militare în hangare pe timpul nopții, din cauza „posibilelor ameninţări cu drone”

1 minut de citit Publicat la 15:37 25 Noi 2026 Modificat la 15:37 25 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Forţele aeriene regale britanice (RAF) au început să-şi mute avioanele în hangare şi adăposturi pe timpul nopţii, pentru a le proteja de „posibilele ameninţări cu drone”, au relatat miercuri instituţii de media britanice, citate de Reuters, potrivit Agerpres.

Publicaţia The Times şi canalul de televiziune Sky News, care au relatat ambele despre aceste măsuri fără a cita surse, au indicat că planurile prevăd şi utilizarea de plase anti-dronă pentru protejarea navelor expuse. Ministerul Apărării britanic nu a răspuns deocamdată la o solicitare de comentarii din partea Reuters cu privire la aceste informaţii.

Informaţiile au apărut după ce Ministerul Apărării britanic şi Agenţia de informaţii interne MI5 au emis, marţi, un avertisment cu privire la o ameninţare crescută de sabotaj din partea Rusiei şi după incidente aparent legate de Iran care au avut loc la baze militare din Marea Britanie.

Luna aceasta, personalul forţelor aeriene ale SUA au reacţionat la „activitatea suspectă neautorizată a unor drone” la baza RAF Lakenheath, la doar câteva zile după ce SUA mutaseră aeronavele de realimentare de la o altă bază aeriană.

Preşedintele SUA, Donald Trump, declarase luna trecută că o ameninţare legată de Iran a determinat retragerea bombardierelor americane B-1 de la o altă bază aeriană britanică, RAF Fairford, în urma unui incident produs în septembrie.

Cinci bărbaţi au fost arestaţi în apropiere de Fairford, în urma unor sesizări privind activităţi suspecte în jurul bazei, un incident care, potrivit autorităţilor, ar putea avea legătură cu Iranul.