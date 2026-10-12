Andy Burnham spune că este „foarte posibil” ca Gardienii Revoluției Islamice să fi coordonat incidentul de la baza RAF Fairford

Premierul Marii Britanii, Andy Burnham, a spus, luni, că este „foarte probabil” ca incidentul de la baza aeriana RAF Fairford, folosită de americani, „să fi fost coordonată din Iran, aproape sigur sub comanda Corpulului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)”, scrie SkyNews.
„Pot confirma evaluarea noastră conform căreia este foarte probabil ca acțiunea să fi fost coordonată din Iran, aproape sigur sub comanda Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Nu vom tolera aceste amenințări pe teritoriul nostru. Vom lua măsuri dure împotriva utilizării de către Iran a rețelelor criminale, folosindu-ne de întreaga gamă de competențe pentru a le viza pe acestea și sursele lor de finanțare. Vom impune sancțiuni suplimentare pentru a limita capacitatea Iranului și a IRGC de a ne face rău”, a spus Burnham.
Sancțiunile includ înghețarea activelor, interdicția de a intra în Marea Britanie și interzicerea de a conduce orice afacere în țară.
Ambasadorul Iranului neagă acuzațiile
Ambasadorul Iranului în Marea Britanie a negat că țara sa ar fi avut vreun rol în presupusul complot care viza baza aeriană RAF Fairford din Gloucestershire. Luna trecută, Andy Burnham a declarat că guvernul consideră că Iranul a fost implicat în incidentul din 27 septembrie, în urma căruia cinci bărbați au fost arestați și apoi eliberați pe cauțiune.
Ca răspuns la declarațiile lui Burnham, ambasadorul Seyed Ali Mousavi ar fi declarat că Teheranul nu a avut niciun rol. După ce a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe în această după-amiază, ambasadorul a declarat că, „dacă guvernul britanic deține vreo dovadă care să susțină afirmațiile sale privind implicarea Iranului, ar trebui să o prezinte”, potrivit presei de stat iraniene.
Ambasadorul a avertizat, de asemenea, Marea Britanie să se ferească de „acuzații nefondate” și să nu adopte „poziții pripite” împotriva Iranului.
Pe 27 septembrie, mai mulți suspecți ar fi plănuit atacuri cu explozibili în apropierea bazei RAF Fairford, folosită de americani. Guvernul britanic a autorizat SUA să utilizeze baza RAF Fairford pentru a efectua lovituri asupra unor amplasamente de rachete iraniene care atacă nave în Strâmtoarea Ormuz.