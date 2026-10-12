Andy Burnham spune că este „foarte posibil” ca Gardienii Revoluției Islamice să fi coordonat incidentul de la baza RAF Fairford

Baza aeriană RAF Fairford. Foto: Getty Images

Premierul Marii Britanii, Andy Burnham, a spus, luni, că este „foarte probabil” ca incidentul de la baza aeriana RAF Fairford, folosită de americani, „să fi fost coordonată din Iran, aproape sigur sub comanda Corpulului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)”, scrie SkyNews.

„Pot confirma evaluarea noastră conform căreia este foarte probabil ca acțiunea să fi fost coordonată din Iran, aproape sigur sub comanda Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Nu vom tolera aceste amenințări pe teritoriul nostru. Vom lua măsuri dure împotriva utilizării de către Iran a rețelelor criminale, folosindu-ne de întreaga gamă de competențe pentru a le viza pe acestea și sursele lor de finanțare. Vom impune sancțiuni suplimentare pentru a limita capacitatea Iranului și a IRGC de a ne face rău”, a spus Burnham.

Sancțiunile includ înghețarea activelor, interdicția de a intra în Marea Britanie și interzicerea de a conduce orice afacere în țară.

Ambasadorul Iranului neagă acuzațiile