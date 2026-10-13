Argentina a dat în judecată Marea Britanie pentru Insulele Falkland. Javier Milei vrea oprirea proiectului „Sea Lion”

2 minute de citit Publicat la 21:40 13 Oct 2026 Modificat la 22:11 13 Oct 2026

Argentina a anunțat, marți, că a solicitat unui tribunal maritim internațional să oprească dezvoltarea exploatărilor petroliere din largul Insulelor Falkland, deținute de britanici și revendicate de guvernul de la Buenos Aires, amplificând confruntarea cu Regatul Unit în legătură cu primul proiect comercial de extracție a petrolului din arhipelag, relatează AP.

Administrația președintelui Javier Milei a anunțat că a depus o cerere de măsuri provizorii la Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării, cu sediul la Hamburg, în Germania, solicitând oprirea dezvoltării proiectului Sea Lion, o investiție UK-Israel de 2,2 miliarde de dolari, situată la nord de insule, pentru „protejarea drepturilor suverane ale Argentinei”.

Insulele Falkland, aflate sub control britanic, reprezintă de multă vreme o preocupare națională majoră în Argentina, care le numește Malvine și susține că Regatul Unit le ocupă ilegal din 1833. Guvernul britanic respinge această revendicare, invocând dorința locuitorilor de a rămâne teritoriu britanic.

Reacționând la solicitarea Argentinei, Uma Kumaran, reprezentantă a ministerului britanic de externe, a acuzat guvernul argentinian că încearcă să folosească „măsuri care îi depășesc jurisdicția” ca formă de constrângere economică.

„Zăcământul Sea Lion se află pe platforma continentală a Insulelor Falkland. Proiectul este legal și reglementat de guvernul ales democratic al Insulelor Falkland. Argentina nu are nicio jurisdicție asupra sa”, a declarat ea, marți, în Camera Comunelor.

„Vreau să fiu cât se poate de clară: acest guvern nu va sta deoparte în timp ce Argentina exercită constrângeri economice asupra locuitorilor Insulelor Falkland. Vom face tot ce este necesar pentru a-i sprijini”.

Conflict de lungă durată

Dictatura militară argentiniană a invadat arhipelagul în 1982, încercând să preia controlul asupra teritoriului de la Regatul Unit. Războiul sângeros, care a durat zece săptămâni, s-a încheiat cu capitularea Argentinei și a provocat moartea a 649 de militari argentinieni, 255 de militari britanici și trei locuitori ai insulelor.

Actuala dispută se concentrează asupra proiectului Sea Lion, un zăcământ petrolier submarin situat la aproximativ 220 de kilometri nord de insule, care ar putea transforma economia mică a arhipelagului, dependentă în mare măsură de pescuit.

După ani de întârzieri și dificultăți, companiile care dezvoltă proiectul, Navitas Petroleum din Israel și Rockhopper Exploration din Regatul Unit, estimează că vor începe producția în 2028.

În ultimele săptămâni, Milei și-a intensificat revendicările teritoriale asupra Insulelor Falkland, declarând că industria petrolieră aflată la început de dezvoltare reprezintă o amenințare la adresa suveranității Argentinei și o încercare de a-i fura resursele naturale.

El a inițiat proceduri penale împotriva directorilor și acționarilor implicați în proiectul Sea Lion și a propus o legislație care să înăsprească și să extindă sancțiunile împotriva companiilor și furnizorilor care exploatează resursele insulelor fără autorizarea Argentinei.

Analiștii consideră că Milei încearcă să profite de o cauză care beneficiază de un sprijin politic larg pentru a-și consolida popularitatea, în condițiile în care economia țării traversează o perioadă dificilă înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor.

Regatul Unit a apărat dreptul locuitorilor insulelor de a-și exploata resursele naturale și a promis sprijin companiilor care desfășoară activități acolo.

Tribunalul cu sediul la Hamburg este o instanță internațională independentă, înființată în baza Convenției ONU asupra dreptului mării pentru soluționarea disputelor privind drepturile maritime.

Hotărârile sale sunt obligatorii din punct de vedere juridic, dar tribunalul nu dispune de mijloace pentru a impune respectarea lor dacă o țară refuză să se conformeze.