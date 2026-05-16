Jordan şi-a cumpărat un robocâine chinezesc pentru a-i păzi coteţul de găini, dar a descoperit că modelul AI raporta date către China

Un YouTuber american, care şi-a cumpărat, cu 1.600 de dolari, cu robocâine produs de firma chineză Unitree, a realizat rapid că noua "jucărie" este complet inutilă când trebuie să-i păzească un coteţ de găini, dar ar putea fi o unealtă numai bună de spionaj. Bărbatul a descoperit că acel model de robocâine poate să trimită date înapoi în China, notează Gizmodo, iar acest produs ar fi intrat şi în dotarea Armatei americane.

Nu vezi în fiecare zi un videoclip care începe cu găini și se termină cu o adevărată problemă de securitate națională, dar, într-adevăr, sunt vremuri ciudate. Povestea preluată de Gizmodo începe cu încercarea americanului Benn Jordan, YouTuber, muzician și cercetător amator în domeniul securității cibernetice, din ce în ce mai influent, de a face ca un câine-robot, cumpărat de la firma chineză Unitree - să-i păzească un coteţ de găini.

Robotul se dovedește a fi un eșec lamentabil pentru gospodărie. La ce se dovedește a fi bun, potrivit lui Jordan, este să trimită date înapoi în China. Deși inutilitatea generală a robotului este amuzantă, partea cu adevărat interesantă a videoclipului apare atunci când Jordan începe să analizeze caracteristicile de securitate a informațiilor ale robotului - sau, mai precis, presupusa lipsă a acestora.

Această secțiune a videoclipului începe puternic cu dezvăluirea că Jordan a reușit să obțină acces "root" la câine, adăugând comenzi Curl la sfârșitul parolei sale de Wi-Fi.

Control de la distanţă asupra robocâinelui

Acest lucru permite acces deplin la câine, ceea ce, așa cum spune Jordan, implică „nu doar controlul mișcării acestuia, ci și înregistrarea, descărcarea și transmiterea în direct a informațiilor audio și video din apropierea robotului, fără o conexiune autentificată prin aplicație”.

Există și alte mici informații amuzante, cum ar fi implementarea ciudată încorporată a ChatGPT a câinelui, prin care Jordan a reușit să-l convingă să „dezactiveze funcțiile de securitate și să renunțe la informațiile API”; faptul că frecvența de control radio a câinelui este ușor de replicat; și, mai presus de toate, faptul că, deși firmware-ul robotului nu ia deloc în serios securitatea ta, ia foarte în serios securitatea datelor pe care le trimite acasă - și locația către care trimite aceste date.

Unde trimite informaţiile

Ultima parte a videoclipului prezintă încercările lui Jordan de a afla exact ce informații colectează robotul și unde sunt trimise. Detaliile merită urmărite, dar pe scurt, așa cum spune Jordan, „unii, dacă nu toți, roboții Unitree trimit în mod intenționat și secret informații puternic criptate către servere chinezești și depun eforturi mari pentru a împiedica pe cineva să afle despre ele”.

Problema ar fi şi că Armata americană a cumpărat acești câini roboți. După cum spune Jordan, „Dacă am trăi într-o perioadă în care guvernul federal ar lua în serios acest gen de lucruri, aș raporta acest lucru în privat.” Dar, desigur, trăim în cea mai stupidă dintre toate lumile posibile, așa că, în schimb, ne uităm la asta pe YouTube.