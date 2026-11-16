Elon Musk se alătură altor 165.000 de persoane care îi cer Nvidia să-l readucă pe Jensen Huang, într-o scrisoare deschisă

4 minute de citit Publicat la 12:21 16 Noi 2026 Modificat la 12:23 16 Noi 2026

Elon Musk și Jensen Huang, în octombrie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Elon Musk și numeroși alți lideri din industria tehnologiei au cerut reinstalarea lui Jensen Huang în funcția de conducere a Nvidia, în contextul informațiilor potrivit cărora fostul director executiv pregătește deja o revenire la compania producătoare de cipuri, la doar patru zile după demisia sa, potrivit The Guardian.

O scrisoare deschisă, care a strâns peste 165.000 de semnături, solicită membrilor consiliului de administrație al companiei să „îl aducă înapoi pe Jensen, în timp ce o investigație independentă stabilește faptele”.

Demisia lui Huang, anunțată joi, a pus capăt unui mandat de 33 de ani la conducerea companiei de inteligență artificială pe care a cofondat-o, după apariția unor informații potrivit cărora acesta ar fi avut cel puțin două relații extraconjugale: una cu o femeie acuzată de spionaj în favoarea Chinei și alta cu o subordonată.

FT: Șefii din Silicon Valley vor să pună presiune pentru revenirea lui Huang

Potrivit Financial Times, Huang a discutat cu persoane apropiate despre o posibilă revenire în companie.

Un aliat al lui Huang a declarat publicației că se pregătește formarea unei „camere de război” alcătuite din directori executivi din Silicon Valley, care să facă lobby pentru revenirea fostului CEO al Nvidia și să încerce să obțină sprijinul Casei Albe.

„Toți cei care contează în industria tehnologiei, în afara laboratoarelor de frontieră în domeniul inteligenței artificiale, îl iubesc pe Jensen”, a declarat persoana respectivă, adăugând că Huang susține aceste demersuri.

Vineri, doi acționari importanți, investitorii Brad Gerstner și Gavin Baker, au îndemnat consiliul de administrație să păstreze „toate opțiunile” deschise.

Secretarul Trezoreriei SUA: „Au nevoie de o schimbare radicală”

La Washington, însă, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a susținut duminică faptul că Nvidia ar trebui să caute „în afara” companiei următorul director executiv. „Au nevoie de o schimbare radicală”, a declarat Bessent la Fox News.

Bessent a cerut, de asemenea, Nvidia să explice dacă a permis în mod conștient ca cele mai avansate cipuri de inteligență artificială ale companiei să ajungă în China, afirmând că acest aspect este mai important decât relația extraconjugală a lui Huang cu presupusa spioană a Beijingului, Alice Huang.

Statele Unite interzic vânzarea către China a celor mai avansate cipuri de inteligență artificială, ca parte a strategiei prin care încearcă să rămână înaintea Beijingului în cursa pentru dominația în domeniul inteligenței artificiale.

La sfârșitul anului 2025, Trump a autorizat vânzarea către China a cipurilor Nvidia denumite H200, dar nu și a celor mai avansate cipuri utilizate pentru rularea modelelor de inteligență artificială care transformă societatea modernă.

„Nu se poate vinde chinezilor nimic mai avansat decât H200”, a declarat Bessent, adăugând că este important să se investigheze „dacă Nvidia avea o cultură a respectării restricțiilor americane privind exporturile”.

Bessent a spus că dorește să primească răspunsuri din partea Nvidia și rezultatele investigației interne privind comportamentul lui Jensen Huang în următoarele 10 zile.

Legiuitorii americani au afirmat că și administrația lui Donald Trump trebuie să răspundă la întrebări despre ce știa în legătură cu relația lui Huang cu presupusa spioană chineză.

Jensen Huang a acceptat să se prezinte la audierea din Congres

Jensen Huang a acceptat să se prezinte în fața comisiei speciale a Camerei Reprezentanților pentru China, precum și în fața comisiilor pentru afaceri externe și informații. Datele acestor audieri, care se vor desfășura cel mai probabil cu ușile închise, nu au fost încă stabilite.

Luni, Megaspeed, compania cu sediul în Singapore la care Alice Huang a ocupat o funcție de conducere până la plecarea sa din 2025, a declarat că este o „companie legitimă, care își desfășoară activitatea în mod legal”.

În ultimii trei ani, compania s-a numărat printre cei mai mari clienți externi ai Nvidia, achiziționând cipuri de inteligență artificială și echipamente hardware avansate în valoare de aproape 5 miliarde de dolari (3,8 miliarde de lire sterline).

Cine a mai semnat scrisoarea pentru revenirea lui Huang

Pe lângă Musk, printre personalitățile importante din industria tehnologiei care au semnat scrisoarea prin care se cere revenirea lui Huang se numără Tim Sweeney, fondatorul și directorul executiv al editorului de jocuri video Epic Games, și Garry Tan, președintele Y Combinator, cel mai cunoscut incubator de afaceri din San Francisco.

Un alt semnatar, cofondatorul Uber, Travis Kalanick, a scris că Huang „a greșit, da – a greși este omenește – dar nu cred că a făcut ceva care să atingă nivelul de gravitate necesar pentru a fi îndepărtat de propria companie”.

Peste 7.500 dintre semnatari s-au identificat drept angajați ai Nvidia, echivalentul a 18% din forța de muncă a companiei.

Acest val de susținere ilustrează statutul aparte de care se bucură Huang, considerat un fel de naș al inteligenței artificiale în cadrul industriei. Sub conducerea sa, Nvidia a devenit un investitor esențial în Silicon Valley, finanțând centre de date și startupuri, ceea ce i-a adus porecla de „banca centrală a inteligenței artificiale”.

Cu toate acestea, compania - care urmează să-și prezinte marți rezultatele financiare trimestriale - s-a confruntat și cu critici potrivit cărora a alimentat o bulă speculativă de investiții.

Huang s-a opus oricăror restricții în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, intrând în conflict pe aceste teme cu Anthropic, compania care a creat Claude, și cu directorul său executiv, Dario Amodei.