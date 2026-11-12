Elon Musk spune că ar fi „o onoare” să-l angajeze pe Jensen Huang

1 minut de citit Publicat la 23:04 12 Noi 2026 Modificat la 23:04 12 Noi 2026

Jensen Huang (S) și Elon Musk (D). Colaj foto: Getty Images

Elon Musk, fondatorul SpaceX și CEO-ul Tesla, a spus, miercuri, că ar fi „o onoare” să-l angajeze pe Jensen Huang, chiar în plin scandal cu amante și spionaj. Miercuri seară, blogul financiar Zerohedge a scris pe X: „Elon, te rog, angajează-l pe Jensen”, la care Musk a răspuns: „Ar fi o onoare”, scrie CNBC.

Postarea a venit în contextul în care Wall Street Journal a relatat că Nvidia, prin consiliul de administrație, se pregătește să se întâlnească pentru a discuta viitorul lui Huang în cadrul companiei. Ulterior, joi, Jensen Huang și-a anunțat demisia din fruntea Nvidia.

Jensen Huang, fondatorul care a propulsat compania Nvidia printre cele mai valoroase companii din lume, și-a dat demisia din funcția de director executiv după 33 de ani. Anunțul făcut joi dimineață de consiliul de administrație al Nvidia pune capăt unor zile tensionate, după scandalul amantelor.

O directoare a unei companii din Singapore, suspectată că trimitea în China cipuri avansate Nvidia, era de fapt un agent al serviciilor de informații chineze și ajunsese foarte aproape de Jensen Huang, șeful gigantului american.

Dezvăluirea, făcută de The New York Times, arată că Donald Trump a aflat de situație, dar nu a intervenit, în condițiile în care vânzările de cipuri ale Nvidia susțin economia americană și bursa.

Ulterior, consiliul de administraţie al Nvidia, a lansat o anchetă independentă în urma dezvăluirilor. El a recunoscut aventura extraconjugală.

Există foarte puține informații publice despre Alice Huang, femeia care l-ar fi spionat. Aceasta ar fi ocupat o funcție de conducere importantă în cadrul companiei Megaspeed International, cu sediul în Singapore, specializată în centre de date.

Compania Megaspeed, cu sediul în Singapore, este suspectată că ar fi deturnat către China cipuri avansate de AI produse de Nvidia, potrivit unor surse anonime citate de publicaţia americană.

Microsoft a depășit, marți, Nvidia și a devenit a doua cea mai valoroasă companie din lume, după ce acțiunile producătorului de cipuri au avut o primă prăbușire.