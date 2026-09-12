Războiul „suveraniștilor”. Grupul Pace acuză AUR că le fură parlamentarii: „Vor să dea alegerile următoare tot globaliștilor”

Președintele AUR, George Simion. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Grupul parlamentar „Pace - Întâi România” e în conflict deschis cu AUR în Parlament. Cele două grupări de extremă dreapta se ceartă pe parlamentari, după ce liderii AUR au început să le facă promisiuni posibililor traseiști, în încercarea de a obține o majoritate. Cei de la „Pace” spun că AUR „repetă păcatul lui Cain” prin faptul că încearcă să convingă parlamentari de la celelalte grupuri „suveraniste” și că partidul lui George Simion „vrea să fie singur pe lume, ca să dicteze ce înseamnă suveranism”. Ulterior, în același mesaj, „Pace” acuză AUR că „face eforturi să dea următoarele alegeri tot globaliștilor, jucându-se apoi de-a opoziția neputincioasă”.

„AUR vrea distrugerea grupurilor suveraniste din Parlament

Liderii AUR se laudă public cu eforturile lor de a racola parlamentari din grupurile suveraniste, demonstrând că, în loc să caute unitatea mişcării patriotice, AUR vrea desfiinţarea grupurilor pe care le tratează ca pe nişte rivali periculoşi.

Având în vedere baletul pro-Bolojan şi pro-USR pe care AUR îl face la Senat, e clar de ce AUR vrea desfiinţarea Grupului PACE - Întâi România: pentru a îngropa audierile din Comisia de Constituţionalitate condusă de senatoarea Cosmina Cerva, lidera grupului PACE Întâi România! Scopul AUR nu este aşadar consolidarea mişcării suveraniste, ci monopolul pe patriotism, dar nu înspre binele românilor, ci pentru ca AUR să facă jocuri murdare, după interes, aşa cum PACE Întâi România a descoperit în mai multe rânduri şi a expus public manevrele AUR.

AUR a deprins metehnele partidelor vechi pe care pretinde că le combate: lipsă de transparenţă şi un dispreţ total pentru democraţie. AUR vrea să fie singur pe lume pentru ca să dicteze ce înseamnă suveranism şi ca să poată să vândă meciul atunci când interesele o cer, aşa cum a procedat şi la alegerile prezidenţiale.

Tocmai de aceea, în loc să lupte cu Guvernul Bolojan-USR, AUR se luptă cu fraţii suveranişti, repetând păcatul lui Cain.

Realitatea crudă arată că AUR nu vrea parteneri, AUR vrea supuși şi masă de manevră. Dan Dungaciu ne anunță candid că le oferă partidelor mai mici „șansa de a reveni în Parlament”, cu condiția implicită de a-și preda armele, bagajele și identitatea la intrarea în sediul AUR. La rândul său, Petrișor Peiu, cu calmul unui contabil care împarte o moștenire care nu-i aparține, ne liniștește: nu e o „vânătoare”, e doar o „coordonare a votului”.

Ba chiar ne sugerează, fără nicio jenă, că un loc eligibil pe liste este un preț corect pentru demnitatea unui parlamentar care își caută un nou mandat. Ce uită, însă, eminențele cenușii ale AUR, reprezintă o lecție elementară de aritmetică și de istorie politică: în Parlamentul României, scorurile mari obținute prin canibalizarea propriilor vecini de eșichier nu aduc puterea, ci izolarea.

AUR s-a îmbolnăvit de Hybris-ul grecesc care aducea şi pieirea zeilor, nu doar a muritorilor. Îmbătaţi de sondaje care nu se vor traduce în vot, AUR va depăşi în curând graniţele ţării cu numărul de voturi şi va distribui parlamentari pe locul I inclusiv în Parlamentele ţărilor vecine ca să ajungă la toată lumea.

Grupul PACE – Întâi România va rezista cântecelor de sirenă ale AUR şi va urmări cu atenţie mişcările de trupe ale AUR, menite să distrugă, nu să construiască, menite să dezbine, nu să consolideze. AUR face de fapt toate aceste eforturi pentru a oferi şi următoarele alegeri tot globaliştilor, jucându-se apoi de-a opoziţia neputincioasă şi confortabilă. Iar acest lucru nu se întâmplă din greşeală, ci reprezintă un plan: AUR nu vrea să guverneze, el vrea doar să dăuneze!”, se arată în mesajul grupului parlamentar citat.

Vânătoarea de traseiști

Antena 3 CNN a scris joi că AUR ar fi început propriile negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare, în condițiile în care partidul condus de George Simion încearcă să racoleze parlamentari pe care PSD și Sorin Grindeanu se bazau pentru învestirea unui nou guvern. Potrivit surselor Antena 3 CNN, prin această mișcare, AUR vrea să lase partidul condus de Grindeanu fără voturile necesare pentru susținerea unui viitor guvern.

Negocierile AUR vizează parlamentari din UPR, SOS, POT și din rândul neafiliaților, cărora AUR le-ar fi promis locuri eligibile pe listele partidului la viitoarele alegeri. În schimbul sprijinului pentru formarea unei noi majorități și pentru învestirea unui guvern, George Simion le-ar promite inclusiv funcții de ministru într-un viitor cabinet.

Potrivit surselor politice, negocierile au început odată cu reluarea sesiunii parlamentare. Cei de la AUR ar discuta cu parlamentari din POT, SOS și cu neafiliați pentru a-i convinge să se alăture partidului lui George Simion. AUR profită, astfel, de tendința ascendentă pe care o înregistrează în sondajele de opinie și le transmite parlamentarilor că, dacă se alătură formațiunii, au șanse să se regăsească pe listele partidului la următoarele alegeri și să obțină un nou mandat.