Cum îl lasă AUR pe Grindeanu fără voturi. Dan Dungaciu îi transmite un ultimatum șefului PSD: "Să fim foarte bine înțeleși"

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. Foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat vineri la Antena 3 CNN că partidul condus de George Simion le oferă parlamentarilor din SOS România și POT locuri eligibile pe listele AUR la viitoarele alegeri și a avertizat că formațiunea nu va vota un guvern condus de Sorin Grindeanu dacă AUR nu va face parte din Executiv.

"Nu votăm niciun guvern Grindeanu dacă AUR nu este la guvernare, să fim foarte bine înțeleși", a declarat Dan Dungaciu.

Declarațiile vin în contextul în care AUR ar fi început propriile negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare, în condițiile în care partidul condus de George Simion încearcă să atragă parlamentari pe care PSD și Sorin Grindeanu se bazau pentru învestirea unui nou Guvern.

Negocierile AUR vizează parlamentari din UPR, SOS România, POT și din rândul neafiliaților. Acestora li s-ar fi promis locuri eligibile pe listele AUR la viitoarele alegeri. În schimbul sprijinului pentru formarea unei noi majorități și pentru învestirea unui Guvern, parlamentarilor li s-ar fi oferit inclusiv posibilitatea de a ocupa funcții de ministru într-un viitor Executiv.

Potrivit surselor politice, negocierile au început odată cu reluarea sesiunii parlamentare. Cei de la AUR ar discuta cu parlamentari din POT, SOS și cu neafiliați pentru a-i convinge să se alăture partidului lui George Simion. AUR profită astfel de trendul ascendent pe care îl înregistrează în sondajele de opinie și le transmite parlamentarilor că, dacă se alătură formațiunii, au șanse să se regăsească pe listele partidului la următoarele alegeri și să obțină un nou mandat.

Dan Dungaciu a confirmat că AUR poartă discuții cu parlamentari din aceste formațiuni. "Discutăm cu alți colegi din Parlament, este ce am anunțat public", a spus prim-vicepreședintele AUR.

El a explicat că formațiunea urmărește atragerea unor parlamentari care au intrat în Parlament pe un "vot suveranist": "Sunt parlamentari care au intrat pe un vot suveranist. Cel puțin tehnic, sunt mai aproape de votul suveranist. Dacă ar fi vorba să revină în Parlament, AUR le poate asigura revenirea în Parlament. Asta le-am spus".

Dungaciu a precizat că strategia principală a partidului este organizarea de alegeri anticipate. "Ce face AUR? Ne pregătim pentru anticipate, ăsta e planul nostru principal", a declarat el.

"Strategia noastră e să facem anticipate, nu e doar ce vrea AUR. România are nevoie de legitimare prin vot, să dăm un guvern care poate să repare în patru ani ce e de reparat", a spus acesta.

"Cred că, cu cât trece mai mult timp, tensiunile și în partidele din arcul guvernamental se adâncesc", a afirmat prim-vicepreședintele AUR.

Negocierile AUR complică și mai mult calculele pentru formarea unei majorități parlamentare în jurul PSD și al lui Sorin Grindeanu. Social-democrații nu mai pot conta nici pe sprijinul UDMR, după ce, potrivit unor surse politice, Kelemen Hunor l-ar fi informat personal pe Grindeanu că formațiunea maghiară nu va intra din nou la guvernare alături de PSD și nu va vota un guvern susținut de AUR și SOS România.

Mutarea AUR complică și mai mult calculele social-democraților, care nu mai pot conta pe voturile UDMR. Kelemen Hunor l-ar fi informat personal pe Sorin Grindeanu, potrivit unor surse politice, că formațiunea maghiară nu va intra din nou la guvernare cu PSD și nici nu va vota un guvern care este susținut de AUR și SOS România.