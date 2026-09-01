Zelenski amenință că Ucraina va „închide de facto” spațiul aerian rus prin atacuri cu drone. Avertismentul pentru companii aeriene

2 minute de citit Publicat la 23:11 01 Sep 2026 Modificat la 23:11 01 Sep 2026

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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat, marți, companiile aeriene, asiguratorii și guvernele străine că spațiul aerian al Rusiei se va „închide de facto” din cauza dronelor ucrainene care vor continua atacurile peste tot pe teritoriul țării, relatează Kyiv Independent.

Zelenski a scris, într-o postare pe Telegram, că deși Ucraina nu amenință aviația civilă, companiile aeriene trebuie să ia în calcul riscurile când tranzitează spațiul aerian al statului agresor.

„Astăzi, vrem să avertizăm toate companiile aeriene care folosesc spațiul aerian rus, pe fiecare asigurator și pe oricine încă folosește aeroporturile-cheie ale Rusiei – cerul Rusiei devine extrem de periculos”, a spus liderul de la Kiev.

„Deși autoritățile ruse nu informează așa cum ar trebui, cerul Rusiei se va închide de facto”. Această situație a fost provocată chiar de Rusia, prin războiul pe care îl poartă împotriva Ucrainei, a adăugat Zelenski.

Președintele ucrainean a amintit atacurile rusești, inclusiv loviturile din 1 septembrie, care au ucis 12 oameni și au rănit alte 21 în Kiev și în regiunea adiacentă capitalei ucrainene.

„Este pur și simplu teroare rusească împotriva civililor. De la începutul invaziei, Rusia a încercat să ne blocheze porturile, iar din cauza atacurilor rusești asupra Ucrainei, spațiul nostru aerian este închis aviației civile”, a adăugat el.

În mesajul publicat pe Telegram, Zelenski s-a adresat și ambasadorilor aflați la Kiev și Moscova, cerându-le să-și avertizeze guvernele, precum și companiile aeriene care operează zboruri către Rusia.

Potrivit lui Zelenski, autoritățile ucrainene vor transmite organismelor internaționale toate informațiile privind pericolele existente.

Ucraina va colabora cu partenerii care călătoresc în Rusia și este dispusă să suspende temporar atacurile pentru a le asigura deplasarea în siguranță, așa cum s-a întâmplat deja în cazul vizitei directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, pe 25 august, a spus Zelenski.

„Prin urmare, de dragul diplomației și al negocierilor, atunci când partenerii noștri ne cer acest lucru, vom face în așa fel încât cerul Rusiei să fie lipsit de drone în anumite perioade și pe anumite direcții”, a declarat el.

Atacuri tot mai îndrăznețe ale Ucrainei împotriva Rusiei

Atacuri cu drone asupra orașelor ruse, inclusiv Moscova, au fost înregistrate în mai multe rânduri și au dus frecvent la închiderea temporară a aeroporturilor.

Deși capitala rusă este bine apărată împotriva amenințărilor aeriene, oficialii ucraineni au declarat, anterior, că perturbarea traficului aerian reprezintă o modalitate strategică de a face populația Rusiei să resimtă direct războiul pornit de Kremlin.

„Susținem întotdeauna orice pas spre pace, astfel încât Rusia să nu transforme acest război într-unul fără sfârșit. Războiul trebuie să se încheie, iar liderii au dreptate să-i spună asta lui Putin”, a spus Zelenski.

Cu doar o zi înainte, pe 31 august, prim-ministrul indian, Narendra Modi, îi ceruse lui Putin să abandoneze „războiul fără sfârșit” și să facă pași pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Cu fiecare zi în care războiul continuă, omenirea face, în esență, un pas înapoi, în timp ce fiecare pas spre pace oferă întregii omeniri o speranță reală”, i-a spus Modi dictatorului rus, în timpul summitului anual al Organizației de Cooperare de la Shanghai de la Bișkek.

„Trebuie să trecem de la un război fără sfârșit la încheierea războiului, la încetarea ostilităților”.

Pe 25 iulie, președintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a cerut reluarea negocierilor de pace și înghețarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Natura acestui conflict nu este pe deplin clară pentru mulți, inclusiv pentru noi”, a spus Tokaev.