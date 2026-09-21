Cu ce companii aeriene poți zbura cu câinele sau pisica în cabină. Clasamentul celor mai pet-friendly din Europa

5 minute de citit Publicat la 23:36 21 Sep 2026 Modificat la 23:36 21 Sep 2026

Cele mai bune companii aeriene pentru cei care călătoresc cu animale. Foto: Getty Images

Pentru cei care au animale, planificarea unei vacanțe poate însemna mult mai mult decât rezervarea biletelor de avion și a hotelului. Apare întrebarea dacă pisica sau câinele poate zbura alături de stăpân și, mai ales, în ce condiții.

Din fericire, în Europa este destul de obișnuit ca unele companii aeriene să permită animalele mici în cabină. Lucrurile se complică însă atunci când câinele sau pisica are o greutate mai mare. Nu toate companiile acceptă animale în cala avionului sau ca marfă transportată separat.

AirAdvisor, o companie internațională specializată în despăgubiri pentru zboruri și bagaje, a analizat politicile pentru animale ale 22 de companii aeriene europene. Clasamentul a luat în calcul dacă animalele sunt acceptate în cabină, dacă pot fi transportate ca bagaj sau în cală și dacă pasagerii cu animale au acces în lounge-urile companiilor aeriene, scrie Euronews.

Analiza arată că anumite rase de câini, precum bulldogii și pugii, pot avea restricții suplimentare, iar animalele mai mici de 12 săptămâni nu sunt, de regulă, acceptate la bord.

Nici clasele premium și business nu sunt, în general, foarte prietenoase cu pasagerii care călătoresc cu animale. Probleme pot apărea și în cazul zborurilor operate în sistem codeshare, când o altă companie operează efectiv cursa, sau atunci când itinerariul include conexiuni între companii aeriene diferite.

Potrivit AirAdvisor, proprietarii de animale trebuie să fie atenți și la destinație. În țări precum Marea Britanie, Statele Unite, Australia sau Hong Kong, unele companii permit transportul animalelor doar separat, ca marfă.

Așadar, care sunt companiile europene care primesc cel mai bine pasagerii cu animale?

Cum se compară cele mai pet-friendly companii aeriene din Europa

Aegean Airlines

Pasagerii Aegean Airlines pot călători în cabină cu un câine sau o pisică, atât timp cât greutatea totală a animalului și a transportorului nu depășește 8 kg.

Costul variază de la 35 de euro pentru zborurile interne din Grecia până la 65 de euro pentru cursele intercontinentale de lungă distanță.

Animalele mai grele pot călători în cală. Tarifele pornesc de la 50-90 de euro pentru zborurile interne directe și ajung la 110-180 de euro pentru zborurile internaționale directe. Costul suplimentar depinde de greutatea animalului, iar în cazul zborurilor cu escală se mai adaugă o taxă.

Compania grecească permite și accesul animalelor în lounge-urile sale, cu condiția ca acestea să rămână în transportor.

Air France-KLM Group

Pe zborurile Air France, pasagerii pot lua în cabină un câine sau o pisică, atât timp cât greutatea totală nu depășește 8 kg. Animalele cu greutatea între 8 și 75 kg trebuie transportate în cală, iar cele care depășesc 75 kg nu sunt acceptate.

Pentru zborurile internaționale, animalele trebuie să aibă cel puțin 15 săptămâni, indiferent dacă sunt transportate în cabină sau în cală. Există însă excepții pentru anumite rute interne și teritorii franceze, unde pot călători animale începând de la opt săptămâni.

Costurile pentru transportul în cabină variază între 70 și 250 de euro, iar pentru transportul în cală între 100 și 750 de euro.

Air France acceptă doar genți de transport moi pentru animalele din cabină și permite accesul acestora în lounge-uri, cu condiția să rămână în transportor.

KLM are reguli similare cu Air France, însă taxele suplimentare variază între 70 și 500 de euro pe sens.

Austrian Airlines

Pasagerii Austrian Airlines pot călători cu până la două pisici sau doi câini în cabină, atât timp cât greutatea totală nu depășește 8 kg.

Tarifele pornesc de la 65 de euro pentru zborurile interne din Austria și pot ajunge la 125 de euro pentru cursele intercontinentale de lungă distanță.

Animalele trebuie ținute într-un transportor moale și rezistent la mușcături, atât în cabină, cât și în lounge-urile Austrian Airlines.

Brussels Airlines

Pasagerii pot călători cu până la două pisici sau doi câini de talie mică în cabina Brussels Airlines, cu o limită totală de 8 kg, inclusiv transportorul.

Costul variază între 80 și 115 euro, în funcție de rută.

În schimb, iepurii, peștii, rozătoarele și păsările trebuie transportate ca marfă în cală. Tarifele depind de dimensiunea cuștii: între 100 și 190 de euro pentru transportoarele medii și între 200 și 380 de euro pentru cele mari.

Finnair

La Finnair, pisicile și câinii pot călători atât în cabină, cât și în cală, pe toate rutele companiei. De asemenea, aricii, țestoasele și iepurii pot fi transportați din orice țară a Uniunii Europene, fie în cabină, fie în cală. Dihorii pot călători în cală indiferent de țara de plecare.

Pasagerii pot transporta două animale din aceeași specie într-un singur transportor, atât timp cât greutatea totală nu depășește 8 kg.

Taxele pentru transportul în cabină sunt de 60 de euro pe zborurile din Europa și 120 de euro pe cursele intercontinentale.

Pentru transportul în cală, tarifele sunt de 140 de euro în Europa și pot ajunge la 650 de euro pe zborurile intercontinentale.

Rezervarea locului pentru animal cu cel puțin șapte zile înainte de plecare este, de regulă, mai avantajoasă.

Animalele sunt acceptate și în lounge-urile Finnair, dacă rămân în transportor.

LOT Polish Airlines

Pisicile, câinii și dihorii pot călători fie în cabina LOT, fie în cală. În cabină pot fi transportate până la două animale din aceeași specie, cu o greutate totală de maximum 8 kg.

Costurile suplimentare sunt de 44 de euro pentru zborurile interne din Polonia, 70 de euro pentru cursele scurte și 100 de euro pentru cele lungi.

LOT permite accesul pasagerilor cu animale și în lounge-uri și le permite animalelor să iasă din transportor, atât timp cât sunt supravegheate permanent de stăpân.

Lufthansa

Lufthansa permite transportul a până la două animale de companie, fie în cabină, fie în cală, fie separat, ca marfă.

Tarifele pentru transportul în cabină variază în funcție de rută și de dimensiunea animalului și sunt cuprinse între 50 și 110 euro pe sens.

Pentru cală, costurile sunt între 80 și 380 de euro.

Compania permite accesul animalelor în lounge-urile sale, dar acestea trebuie să rămână în transportor pe toată durata șederii.

SAS Scandinavian Airlines

SAS permite până la două animale pentru fiecare pasager, cu o greutate maximă de 8 kg dacă sunt transportate în cabină.

Animalele trebuie să aibă cel puțin opt săptămâni, iar cele mai mici de 14 săptămâni au nevoie de un certificat veterinar.

Taxele pentru cabină încep de la 55 de euro pentru zborurile interne și cele din rețeaua scandinavă și pot ajunge la 149 de euro pe rutele către China.

Pentru transportul în cală, tarifele pornesc de la 90 de euro pentru zborurile interne și ajung până la 725 de euro pe rutele către China.

Animalele sunt permise și în lounge-urile SAS, cu condiția să rămână în transportor.

TAP Air Portugal

TAP permite la bord doar pisici și câini. Un pasager poate călători cu până la două animale, cu condiția ca acestea să aibă cel puțin 10 săptămâni. Limita de greutate în cabină este de 8 kg, iar în cală de 32 kg.

Tarifele pentru transportul în cabină pornesc de la 40 de euro pentru zborurile interne din Portugalia, dacă rezervarea este făcută online în extrasezon, și pot ajunge la 170 de euro pentru cursele intercontinentale rezervate online în sezonul de vârf.

Pentru transportul în cală, costurile variază între 78 și 247 de euro.