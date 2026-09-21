Polonia instalează peste 1.000 de sirene de avertizare la granița cu Ucraina din cauza atacurilor rusești

Polonia extinde sistemul electronic de securitate pe frontiera cu Ucraina din cauza atacurilor Rusiei. Sursa foto: Getty Images

Polonia intenționează să instaleze peste 1.000 de sirene de avertizare în provincia estică Lublin până la sfârșitul anului, ca răspuns la intensificarea atacurilor rusești în Ucraina, în apropierea frontierei poloneze, a anunțat ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, relatează Notes From Poland. "Astăzi, sunt aproape 350 (n.r.: de sirene), iar până la sfârșitul anului vor fi peste 1.000", a spus oficialul.

Guvernul polonez lucrează, de asemenea, la o aplicație care ar utiliza tehnologia Cell Broadcast pentru a transforma telefoanele mobile în dispozitive de avertizare, permițându-le să funcționeze precum sirenele în situații de criză, a adăugat ministrul.

"Construim un sistem de protecție civilă aproape de la zero. La începutul anului 2024, în voievodatul Lublin existau aproximativ 30 de sirene care puteau fi activate de la distanță. Astăzi, sunt aproape 350, iar până la sfârșitul anului vor fi peste 1.000. Acest lucru demonstrează cât de rapid dezvoltăm sistemul de alertare a populației", a declarat Marcin Kierwiński, sâmbătă, la Lublin, potrivit sursei citate.

În timpul declaraţiilor, oficialul a mai precizat că "dronele și rachetele survolează tot mai frecvent zonele din apropierea graniței poloneze". Astfel, Polonia "apelează la mijloace menite să contracareze amenințările asociate", a mai subliniat Kierwiński, citat de site-ul de știri OKO Press, adăugând că guvernul a fost nevoit să construiască sistemul de protecție civilă al Poloniei aproape de la zero.

Ca parte a acestor eforturi, serviciul de pompieri din Polonia, în colaborare cu guvernatorul regiunii Lublin, implementează în prezent un proiect de identificare și marcare a celor aproximativ 3.500 de adăposturi din provincie. Anul trecut, Polonia a lansat o aplicație mobilă și un site care le permit cetățenilor să găsească cel mai apropiat adăpost în cazul unei situații de urgență.

Până la sfârșitul anului, Polonia intenționează, de asemenea, să introducă o aplicație care i-ar permite să "preia controlul" asupra telefoanelor locuitorilor "pentru a funcționa ca o sirenă", a adăugat ministrul polonez de Interne, fără a oferi detalii suplimentare.

Locuitorii din zonele apropiate de granița cu Ucraina au auzit sirene de avertizare în timpul bombardamentelor rusești asupra Ucrainei din ultimele săptămâni și au primit alerte prin intermediul sistemului național de avertizare.

Jurnaliştii de la Notes From Poland au mai scris că opoziția a criticat aceste alerte, reproșând faptul că nu oferă locuitorilor instrucțiuni clare privind măsurile de urmat atunci când sună sirenele. Ca răspuns, ministerul și-a intensificat campania de informare publică, inclusiv printr-o campanie televizată și pe rețelele sociale referitoare la pregătirea pentru situații de urgență.

În plus, peste 500 de unități de pompieri din voievodatele Lublin și Subcarpatia (din estul țării) au desfășurat, în weekend, exerciții care au avut ca scop principal antrenarea capacității de reacție la alertele de urgență. Aceste sesiuni au făcut parte dintr-o campanie mai amplă, la care au participat 630.000 de persoane din întreaga Polonie.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a descris atacurile din zona de frontieră drept "o nouă escaladare" din partea Rusiei, în timp ce premierul Donald Tusk a avertizat că planurile ulterioare ale Rusiei ar putea include atacuri menite să testeze reacția NATO.

În timpul vizitei sale în Ucraina, săptămâna trecută, Donald Tusk a anunțat că Polonia s-a alăturat Coaliției pentru Apărare Antirachetă, un grup de țări europene care lucrează împreună la dezvoltarea unui sistem integrat de apărare aeriană pentru continent.