Unde mai găsești până la 29 de grade în Europa în octombrie și noiembrie. Topul celor mai însorite destinații

2 minute de citit Publicat la 12:00 26 Sep 2026 Modificat la 12:43 26 Sep 2026

Topul destinațiilor din Europa unde încă e vreme de vară în octombrie și noiembrie. Foto: Getty Images

Odată cu încheierea verii, căutările pe Google pentru „vacanță în octombrie” au crescut puternic, ajungând la 80.000 în ultima lună, cu 28% mai mult față de luna precedentă. Dar unde ar putea ajunge turiștii care caută încă soare și temperaturi plăcute?

Compania Solmar Villas, specializată în vacanțe în vile, a analizat 105 destinații pentru a vedea unde sunt cele mai bune condiții meteo, luând în calcul inclusiv probabilitatea de ploaie, dar și prețurile accesibile ale biletelor de avion în octombrie și noiembrie, scrie Euronews.

În clasamentul celor mai bune destinații europene pentru soare de toamnă, Cipru domină detașat. Insula mediteraneană ocupă primele patru poziții, datorită vremii însorite și temperaturilor care se situează, de regulă, între 24 și 29 de grade Celsius.

„Nu putem prezice vremea, dar aceste date sunt probabil cea mai bună aproximare pe care o avem pentru a identifica locurile ideale pentru o vacanță cu soare de toamnă”, a declarat Sharon Bradbury, director general al Solmar Villas.

„Cipru pare să fie câștigătorul clar, dar și celelalte destinații din clasament sunt alegeri foarte bune, în funcție de preferințele fiecăruia.”

Cipru, alegerea principală pentru toamnă

Ayia Napa ocupă primul loc în clasament. Cunoscută pentru plajele sale, destinația devine mai liniștită în sezonul de toamnă, iar vizitatorii îi pot descoperi „latura mai relaxată”. Între septembrie și noiembrie sunt, în medie, doar 2,3 zile ploioase pe lună.

Pe locul al doilea se află Limassol. Cunoscut pentru traseele prin natură, plaje și portul său preferat de proprietarii de iahturi, orașul este descris de Solmar drept „perfect pentru cei cărora le place combinația dintre oraș și litoral”.

Larnaca ocupă locul al treilea și este prezentată drept „un oraș-port liniștit”. Promenada Finikoudes este mărginită de palmieri și se află chiar lângă plaja cu același nume.

Pe poziția a patra se află Paphos, o destinație potrivită mai ales pentru pasionații de istorie. Parcul Arheologic este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO și cuprinde monumente și vestigii din perioada romană și din Evul Mediu.

Vizitatorii pot vedea aici și mozaicuri de podea considerate printre cele mai frumoase din estul Mediteranei.

Insulele Canare, pentru cei care vor să evite ploaia

Pentru turiștii care vor să scape de vremea ploioasă și caută „ceva cât mai apropiat de o garanție că nu va ploua”, Insulele Canare sunt printre cele mai bune variante.

Studiul arată că în Lanzarote și Fuerteventura, aflate pe locurile șase și șapte, temperaturile maxime medii ajung la aproximativ 26 de grade Celsius.

Lanzarote are peste 150 de kilometri de plaje cu nisip și ape turcoaz.

Fuerteventura, o insulă vulcanică, este cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase, cu câmpuri de lavă, munți și formațiuni stâncoase.

Grecia și Malta completează clasamentul

Celelalte destinații din top sunt în Grecia și Malta. Riviera Atenei ocupă locul al cincilea, Rhodos este pe opt, iar Kos pe nouă. Malta încheie topul celor mai bune 10 destinații europene pentru o vacanță cu soare în timpul toamnei.

Riviera Atenei se întinde pe aproximativ 70 de kilometri de coastă și oferă plaje lungi, golfuri și numeroase restaurante și terase pe malul mării.

Orașul vechi din Rhodos, cu străduțele sale pitorești și celebra Stradă a Cavalerilor, pavată cu piatră, este considerat unul dintre cele mai bine păstrate orașe medievale din lume.

În Kos, așezările montane oferă panorame largi asupra insulei.

Malta atrage și turiștii interesați de locurile de filmare ale serialului „Game of Thrones”. Străzile pavate ale vechii capitale Mdina au fost folosite ca decor pentru scene din serial, iar bastioanele orașului oferă priveliști spectaculoase asupra insulei.

Top 10 cele mai bune destinații din Europa pentru soare de toamnă