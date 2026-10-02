Cea mai aglomerată insulă din lume adăpostește unele dintre cele mai mari comori antice ale planetei

Templele din Yogyakarta, pe insula Java din Indonezia. Sursa foto: Getty Images

În metropola frenetică și plină de energie Jakarta, un președinte ales democratic conduce guvernul Indoneziei. Dar la doar câteva ore spre est, un sultan încă domnește.

Yogyakarta este un loc rar întâlnit, un regat condus de un sultan în interiorul unei țări care este, în rest, o republică. În limba javaneză locală, litera Y se pronunță ca un J puternic, iar numele orașului este prescurtat la „Jogja”, potrivit CNN.

Aici, în Jogja, un oraș a cărui coloană vertebrală a fost construită de-a lungul unei axe cosmologice străvechi, prezentul există mereu alături de trecut, uneori despărțit doar de o ușă.

Orașul modern este plin de zgomot și culoare. Lăzi frigorifice roșii oferă sticle de bere Bintang, omniprezentă în Indonezia. Perdele cu dungi umbresc cafenelele de pe marginea drumului. Arta stradală își găsește inspirația în vechile modele batik. Balade pop în limba locală și muzică rap americană răsună din difuzoare.

Deși traficul auto din Jogja poate rivaliza cu cel din Jakarta la orele de vârf, centrul orașului are o atmosferă diferită. Străduțele înguste din jurul palatului sultanului sunt pline de turiști cu rucsacul în spate, comercianți ambulanți, ghizi care își oferă serviciile și angajați de birou care ies să bea o cafea în mijlocul nebuniei.

Palatul Sultanului, cea mai importantă clădire din Yogyakarta

Peste 150 de milioane de oameni trăiesc pe Java, nucleul economic și politic al Indoneziei și cea mai populată insulă din lume. Iar insula este plină de comori. Pe o rază de 25 de mile, adică aproximativ 40 de kilometri, se află trei situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Primul dintre acestea este chiar Yogyakarta. Centrul său străvechi a fost construit la mijlocul anilor 1700, într-un loc considerat favorabil, ales datorită apropierii de puncte importante de pe uscat și din cer.

Cea mai importantă clădire a sa, Kratonul sau Palatul Sultanului, a fost amplasată la distanță egală între Oceanul Indian, la sud, și vulcanul încă activ Muntele Merapi, la nord. Țara care avea să devină Indonezia modernă a avut cândva mai mulți sultani, însă cel din Yogyakarta a susținut opoziția republicană față de dominația colonială olandeză după cel de-Al Doilea Război Mondial și a primit permisiunea de a-și păstra domeniul atunci când un guvern federal independent a preluat puterea.

Kratonul este locul ideal pentru a începe o călătorie prin centrul insulei Java și, totodată, un punct de plecare pentru înțelegerea orașului Yogyakarta. Deși este încă reședința sultanului Hamengkubuwono X și a familiei sale, o mare parte din complex este deschisă publicului. Taxa de intrare include un ghid și merită să fie folosit - fiecare structură, de la pavilionul din sticlă decorat cu imagini ale instrumentelor muzicale până la sculpturile unor animale mitologice care flanchează intrările, are o semnificație simbolică profundă, pe care mulți vizitatori probabil ar rata-o.

„Castelul de apă”: De ce este Tamansari una dintre principalele atracții turistice

În apropiere se află și Tamansari. Uneori scris în două cuvinte, Taman Sari, numele înseamnă „grădină parfumată” sau „grădină frumoasă” și este cunoscut, de obicei, drept „castelul de apă”. Este ușor de înțeles de ce - elementul acvatic spectaculos din centrul complexului palatului este verzui sau albastru, în funcție de lumina soarelui. A fost conceput într-un amestec de stiluri inspirate din patrimoniul olandez și indonezian, încapsulând perfect contradicțiile care fac Jogja atât de irezistibilă.

Urmând aleea de după ieșire, puteți explora zona cunoscută astăzi drept Tamansari Tourist Village. Aici, artiști indonezieni contemporani pictează murale, vând obiecte tradiționale precum țesături batik și bijuterii din argint lucrate cu migală și prepară latte-uri din celebra cafea de Java obținută cu ajutorul zibetei.

Un mileniu într-o singură zi

Este posibil să călătorești înapoi cu sute de ani într-un timp foarte scurt vizitând două temple aflate chiar în afara orașului Yogyakarta și înscrise în Patrimoniul Mondial.

Cel mai cunoscut dintre locurile istorice ale insulei Java este Borobudur, unul dintre cele mai grandioase temple budiste din lume. În prezent, cea mai practicată religie din Indonezia este islamul, însă atât dinastiile hinduse, cât și cele budiste au înflorit aici în secolele al VIII-lea și al IX-lea. Borobudur, un masiv complex de temple în formă de lotus, cu o fațadă impresionantă din piatră, se înalță maiestuos pe o câmpie scăldată în soare.

Senzația de spiritualitate a Borobudurului încă impregnează aerul din jurul său. Deși o mare parte a populației din Java s-a convertit la islam, iar Borobudur a fost abandonat, acesta nu a fost distrus.

Potrivit lui Panggah Ardiyansyah, originar din Jogja și lector la SOAS University din Londra, Borobudur este „sacru” chiar și în zilele noastre. Localnicii au venerat suficient de mult locul pentru a-l lăsa în pace - și au crezut că intervenția asupra sitului ar aduce ghinion.

Vizitatorii înconjoară Borobudur în sensul acelor de ceasornic

Ardiyansyah îi sfătuiește pe cei care vizitează Borobudur să studieze basoreliefurile de-a lungul zidurilor templului, care prezintă scene din viața lui Buddha.

„Oamenii din vechime încercau să spună povești folosind basoreliefuri, desene pe pereți sau pe statui. Este atât de fascinant. Poți încerca să le înțelegi singur, să consulți manuscrisele și să încerci să le «citești».”

Este tentant să urci imediat în vârful Borobudurului și să faci fotografii cu peisajul impresionant din jur. O abordare mai spirituală este să practici pradakshina - un act tradițional prin care un loc sfânt este înconjurat de mai multe ori în sensul acelor de ceasornic.

Ghizii recomandă să faci acest lucru de cel puțin trei ori pentru a intra într-o stare de spirit mai meditativă. Cei cu adevărat devotați vor face 108 ture, deoarece acest număr are o importanță spirituală în budism.

Multe dintre comorile Borobudurului au fost sustrase de coloniști și duse în alte țări

Ardiyansyah observă că multe dintre comorile Borobudurului au fost îndepărtate în trecut și duse peste hotare. În ultimele decenii, guvernul Olandei - care a colonizat Indonezia din anii 1600 până în anii 1900 - a fost implicat într-un proces de repatriere a sculpturilor, basoreliefurilor și altor obiecte către administrația pentru arte și cultură din Java.

Cu toate acestea, multe dintre celelalte artefacte de la Borobudur - inclusiv capete de statui Buddha desprinse de trupurile lor - se află încă în muzee din Statele Unite și Europa și, probabil, în colecții private.

Vizitatorii care speră să urce pe Borobudur trebuie să rezerve online, înainte de sosire, un interval orar, deoarece numărul este limitat la 1.200 de persoane pe zi. La fața locului, trebuie să își schimbe pantofii cu o pereche de sandale tradiționale împletite, numite upanat - încălțăminte ecologică, concepută pentru a proteja pietrele vulcanice antice și care poate fi păstrată ca suvenir.

Însoțiți obligatoriu de un ghid, vizitatorii urcă într-un vehicul de transfer care îi duce la baza templului. Cel mai devreme interval disponibil pentru turiștii străini este la ora 8:30, însă unele hoteluri, precum ultra-luxosul Amanjiwo din apropiere, pot organiza contra cost tururi la răsărit.

Prințul Charles și Barack Obama au încercat kunto bimo la Borobudur

Dimensiunea impresionantă și sculpturile complicate în piatră ale Borobudurului au atras de-a lungul anilor numeroase personalități internaționale.

Prințul Charles, fostul prim-ministru indian Indira Gandhi și Barack Obama se numără printre demnitarii care au traversat galeriile sale din piatră și au încercat kunto bimo - un ritual popular în cadrul căruia vizitatorii își introduc mâna într-o stupă cu structură ajurată pentru a atinge un Buddha din piatră, cu promisiunea că acesta le va îndeplini o dorință.

Deoarece practica nu are rădăcini în credințele budiste tradiționale, istoricii și localnicii suspectează că a fost inventată cu mult timp în urmă ca truc pentru turiști, deși între timp a devenit, în felul ei, o tradiție.

Cum poți să vizitezi Prambanan, cel mai mare sit de temple hinduse din Indonezia

Complexul de temple hinduse Prambanan nu este la fel de aglomerat ca vecinul său budist, ceea ce reprezintă un avantaj pentru călătorii cu timp limitat. Nu sunt necesare rezervări în avans, iar ambele temple pot fi vizitate relativ ușor în aceeași zi.

Companii de turism precum Jogja Driver Team recomandă vizitarea Borobudurului dimineața, pentru a evita căldura cea mai puternică, iar apoi Prambanan după prânz.

Intrările și ieșirile de la Prambanan sunt, de asemenea, aglomerate de comercianți care vând suveniruri și băuturi reci — o bună ocazie pentru a cumpăra o sticlă de apă. Situl este întins și complet expus soarelui arzător al insulei Java, așa că este important să vă hidratați. Sunt recomandate, de asemenea, pălăriile, încălțămintea comodă pentru mers și crema de protecție solară.

Călătorii asiatici ar putea avea senzația de déjà vu la prima vedere a complexului Prambanan, cel mai mare sit de temple hinduse din Indonezia. Asta pentru că seamănă cu una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din regiune - Angkor Wat din Cambodgia.

Peste 200 de sanctuare și temple răspândite pe 40 de hectare

Templele înalte au baze pătrate și turnuri conice decorate cu sculpturi complicate în piatră, reprezentând zei și animale mitologice, iar cele mai mari trei structuri sunt dedicate lui Shiva, Brahma și Vishnu.

În total, peste 200 de sanctuare și temple sunt răspândite pe o suprafață de 40 de hectare.

Deși Borobudur și Prambanan arată și se simt complet diferit, este aproape imposibil să nu le compari. Mulți vizitatori sunt surprinși că monumente atât de masive, reprezentând două religii mondiale complet diferite, au fost construite la o distanță atât de mică unul de celălalt.

„Mulți oameni vor să vadă acest lucru ca pe o rivalitate între culturi sau religii, dar la vremea respectivă nu era perceput astfel”, spune William Chapman, care a petrecut mulți ani în Indonezia lucrând la proiecte de restaurare.

„Borobudur a început să atragă atenția încă de la începutul secolului al XIX-lea. Are mult mai multe sculpturi, multe basoreliefuri și era mai accesibil și avea o priveliște bună.” Prambanan, în schimb, a fost abandonat și în mare parte neglijat până la începutul secolului al XX-lea, prima restaurare având loc în anii 1930, a adăugat Chapman.

„Ești răsplătit cu o priveliște asupra lumii”

Deși Prambanan atrage în prezent mai puțini vizitatori decât vecinul său budist, Chapman consideră că acest echilibru se schimbă.

Clasa de mijloc din India, aflată într-o creștere rapidă, este tot mai dornică să călătorească în străinătate, iar Chapman spune că există o atracție puternică pentru destinațiile cu un patrimoniu hindus bogat. Cum Indonezia le oferă cetățenilor indieni posibilitatea de a obține viza la sosire, călătoria este relativ ușoară.

Chiar și în mijlocul mulțimilor de turiști, al luminii arzătoare de la prânz și al picioarelor obosite după kilometri întregi de mers, senzația de spiritualitate din Yogyakarta și din comorile sale istorice din împrejurimi este de necontestat.

Este greu să vizitezi aceste locuri fără să fii uimit de splendoarea lor și să nu te gândești la numeroșii meșteșugari și constructori care au ridicat asemenea monumente impresionante fără ajutorul tehnologiei.

Chiar și Ardiyansyah, originar din Jogja, spune că încă simte uimire atunci când vizitează Borobudur după o perioadă lungă în care a fost plecat. Urcarea până în vârf și priveliștea asupra zonei rurale sunt la fel de puternice precum studierea sculpturilor complicate în piatră.

„Ești răsplătit cu o priveliște asupra lumii.”