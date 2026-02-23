Cel mai mare monument sacru din lume este vizitat de milioane de turiști în fiecare an: Cum arată templul Angkor Wat din Cambodgia

2 minute de citit Publicat la 12:37 23 Feb 2026 Modificat la 12:38 23 Feb 2026

Angkor Wat din Cambodgia, cel mai mare monument sacru din lume. Sursa foto: Hepta

Templul budist Angkor Wat, situat în Cambodgia, este considerat cel mai mare monument sacru din lume și una dintre cele mai spectaculoase realizări arhitecturale ale Evului Mediu asiatic. Complexul face parte din vasta zonă arheologică Angkor, aflată în apropierea orașului Siem Reap, principalul punct de acces pentru turiști.

Când a fost construit

Angkor Wat a fost construit în prima jumătate a secolului al XII-lea, în jurul anilor 1113–1150, în timpul domniei regelui Suryavarman II. Inițial dedicat zeului hindus Vishnu, templul a devenit ulterior un important centru budist, păstrându-și până astăzi rolul religios.

Cu o suprafață de aproximativ 162 de hectare, Angkor Wat este cel mai mare monument religios construit vreodată. Complexul este înconjurat de un șanț cu apă lat de aproape 200 de metri, iar structura centrală este formată din cinci turnuri în formă de lotus, simbolizând Muntele Meru din mitologia hindusă.

› Vezi galeria foto ‹

De ce este atât de special

Monumentul impresionează prin:

Basoreliefurile întinse pe sute de metri, care ilustrează scene mitologice și episoade istorice.

Precizia arhitecturală și orientarea neobișnuită către vest.

Starea relativ bună de conservare, comparativ cu alte temple din complexul Angkor.

Angkor Wat este simbol național al Cambodgiei și apare pe drapelul țării. Situl este inclus în patrimoniul mondial UNESCO și atrage anual milioane de vizitatori.

Ce trebuie să știe turiștii care vizitează Angkor Wat

Pentru turiștii români interesați de istorie, cultură și experiențe exotice, Angkor Wat oferă o combinație spectaculoasă între spiritualitate, arhitectură monumentală și peisaje tropicale, fiind una dintre destinațiile de top din Asia de Sud-Est.

Cel mai bun moment pentru vizită: sezonul uscat, între noiembrie și martie, când temperaturile sunt mai suportabile.

sezonul uscat, între noiembrie și martie, când temperaturile sunt mai suportabile. Durata recomandată: cel puțin două-trei zile pentru a explora atât Angkor Wat, cât și alte temple din zona Angkor.

cel puțin două-trei zile pentru a explora atât Angkor Wat, cât și alte temple din zona Angkor. Răsăritul la Angkor Wat: unul dintre cele mai populare momente pentru fotografii, când soarele răsare în spatele turnurilor centrale.

unul dintre cele mai populare momente pentru fotografii, când soarele răsare în spatele turnurilor centrale. Cod vestimentar: fiind un loc religios activ, este necesară o ținută decentă (umerii și genunchii acoperiți).