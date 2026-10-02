Imagini din satelit. O pistă de aterizare a apărut pe insula artificială care ar putea deveni o bază militară importantă a Chinei

China a avansat semnificativ cu lucrările la o pistă de aterizare pe reciful Antelope, din arhipelagul Paracel. Aici, Beijingul a construit o insulă artificială într-una dintre cele mai disputate zone ale Mării Chinei de Sud. FOTO colaj X Vantor

China a avansat semnificativ cu lucrările la o pistă de aterizare pe reciful Antelope, din arhipelagul Paracel. Aici, Beijingul a construit o insulă artificială într-una dintre cele mai disputate zone ale Mării Chinei de Sud. Analiștii cred că insula ar putea face parte dintr-o bază militară de mari dimensiuni, scrie Reuters. Analiștii estimează că pista ar putea fi finalizată până la jumătatea anului 2027, consolidând controlul militar al Beijingului asupra apelor disputate ale Mării Chinei de Sud.

Imaginile din satelit analizate de Reuters arată lucrări de nivelare a terenului, grămezi de pietriș și beton, precum și utilaje pentru compactarea solului, folosite la construirea pistei. Potrivit unor atașați militari și analiști în domeniul securității, amplasamentul ar putea deveni una dintre cele mai importante baze ale Chinei din regiune.

EXCLUSIVE: Chinese work gathering pace on Antelope Reef in South China Sea, latest satellite images show https://t.co/736QGdeV3T https://t.co/736QGdeV3T — Reuters World (@ReutersWorld) October 2, 2026

Imaginile, realizate pe 25 septembrie de compania Vantor, surprind și o barjă încărcată cu pietriș care se îndreaptă spre un chei nou construit.

Finalizarea bazei de pe reciful Antelope ar reprezenta cea mai importantă extindere a infrastructurii militare chineze în Marea Chinei de Sud din ultimul deceniu. Aceasta ar permite navelor și aeronavelor militare chineze să opereze pe o arie mai largă, într-o regiune tot mai militarizată, pe fondul rivalității dintre Beijing și Statele Unite și aliații lor în privința Taiwanului.

„Dacă luăm drept reper reciful Fiery Cross, mă aștept ca pista să fie pavată în prima jumătate a anului 2027, iar prima aterizare să aibă loc până la jumătatea anului, posibil chiar mai devreme”, a declarat Ben Lewis, fondatorul platformei PLATracker, care analizează date din surse deschise. El s-a referit la pista de trei kilometri construită în 2015 pe un recif din arhipelagul disputat Spratly, aflat mai la sud.

„Au avut zece ani la dispoziție pentru a învăța să facă asta mai repede”, a adăugat el.

Lewis a precizat că, deocamdată, nu a observat indicii ale unor săpături pentru amenajarea depozitelor de muniție și combustibil de care ar avea nevoie o bază de asemenea dimensiuni.

Ministerul chinez al Apărării nu a răspuns solicitării de comentarii transmise de Reuters.

China a negat că ridică o nouă bază militară

Presa de stat a susținut că infrastructura de pe reciful Antelope va avea utilizări civile, precum prognoza meteorologică și cercetarea maritimă și științifică.

Analiștii Vantor și Damien Symon, specialist în analiza informațiilor din surse deschise, care a semnalat primul lucrările de dragare de la recif la începutul lunii ianuarie, au identificat, la rândul lor, utilajele din imagini ca fiind folosite pentru compactarea terenului câștigat din mare sau a solului afânat, înainte de pavare.

O viitoare bază pe reciful Antelope, în nordul Mării Chinei de Sud, ar permite prelungirea misiunilor unei game largi de nave și aeronave militare chineze. Totodată, ar contribui la protejarea căilor de acces spre insula Hainan, unde China își ține submarinele înarmate cu rachete balistice nucleare.

Reuters a relatat la sfârșitul lunii august că pe o insuliță din apropierea recifului Antelope au fost observate noi instalații. Analiștii nu au stabilit însă cu certitudine ce rol ar putea avea construcția cu trei ramificații de pe insula Yagong.

Antelope Reef has reached another construction milestone with the completion of a new 680-meter quay, this enhances its waterfront infrastructure as the reclaimed feature steadily develops into China's largest artificial island in the South China Sea pic.twitter.com/CNNpNikfW4 — Damien Symon (@detresfa_) July 9, 2026

Întregul arhipelag Paracel este revendicat și de Vietnam și Taiwan. China a alungat forțele Vietnamului de Sud din bazele lor din arhipelag în urma unei scurte confruntări, în 1974, și îl controlează de atunci, în ciuda protestelor Hanoiului. Ministerul de Externe al Vietnamului și ministerele Apărării și de Externe din Taiwan nu au răspuns imediat întrebărilor Reuters.

Lucrările de pe reciful Antelope avansează în condițiile în care China a confirmat săptămâna aceasta înființarea unei noi facilități comune de sprijin militar în Laos, țară vecină. Aceasta ar putea consolida prezența Beijingului în Asia de Sud-Est.