Numărul 2 în PSD anunță ce îi va spune lui Nicușor Dan: „Soluţia noastră este clară”

Consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de premier vor începe cu PSD. FOTO: Antena 3 CNN

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat luni că social-democraţii vor merge la discuțiile cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni pregătiți să își asume guvernarea. Numărul doi în PSD a spus că soluția este „clară”: fie un guvern PSD în totalitate, fie un guvern construit în jurul partidului, cu Sorin Grindeanu premier, relatează Agerpres.

„Este momentul ca România să primească şansa de care are nevoie. Şi este momentul ca vocea celor aproape 90% dintre români care spun că ţara merge într-o direcţie greşită să fie auzită. Mergem astăzi la Palatul Cotroceni pregătiţi să ne asumăm guvernarea. Avem un program construit pentru România şi pentru ceea ce aşteaptă oamenii de la un Guvern: relansarea economiei, reluarea investiţiilor, crearea de locuri de muncă şi protejarea puterii de cumpărare”, a scris Manda pe Facebook.





Claudiu Manda a adăugat că România are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline şi de un buget care să ofere predictibilitate economiei şi siguranţă oamenilor.



„Iar soluţia noastră este clară: un Guvern PSD sau un Guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu. În ultimele luni, românii au plătit pe nedrept costul unui blocaj politic prelungit. Am spus-o atunci şi o spunem şi acum: o ţară nu poate fi ţinută pe loc pentru calcule politice şi ambiţii personale. Dialogul este singura cale pentru a ieşi din blocaj. Iar discuţia trebuie să plece de la mesajul transmis de oameni: este nevoie de o schimbare de direcţie. Toate partidele parlamentare au responsabilitatea de a ţine cont de acest mesaj şi de a contribui la formarea unui Guvern stabil, care să guverneze pentru oameni", a conchis acesta.



Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou consultări cu partidele politice parlamentare, luni, pentru desemnarea unui candidat de prim-ministru.

Noile consultări au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureşan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului.