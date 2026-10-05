Cine transmite la TV meciul România-Suedia din Liga Naţiunilor. Partida se joacă luni, de la 21.45. Tricolorii au 0 puncte în grupă

Hagi a declarat că el va decide momentul în care va pleca de la echipa naţională. Sursa foto: Hepta

Tricolorii dispută luni, de la ora 21.45, cel de-al patrulea meci din grupa B4 din Liga Naţiunilor. România - Suedia se joacă pe Arena Naţională, iar partida va fi trasmisă în direct la TV de Antena 1. De asemenea, meciul va fi disponibil şi pe Antena PLAY. Tricolorii au 0 puncte în grupe, după 3 înfrângeri la rând, cu Suedia, în tur, (1-2), Bosnia (2-4) şi cu Polonia (0-6).

UEFA a transmis, luni dimineaţă, că selecţionerul Gheorghe Hagi i-a lăsat în afara lotului, pentru partida cu Suedia, pe Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei.

Hagi a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, înaintea meciului cu Suedia, că el va decide momentul în care va pleca de la echipa naţională de fotbal şi a subliniat că speră să rămână cât mai mult în funcţie, în ciuda startului cu trei înfrângeri în primele trei partide oficiale,

"Asta voi decide eu, când o să cred eu. Eu sper să rămân cât mai mult. Eu am venit la echipa naţională ca să o fac să joace şi sper să rămân cât mai mult. E nevoie de încredere şi de fericire, aici se joacă totul. Vom vedea, dar eu sper ca momentul acela să fie cât mai târziu, pentru că lucrurile trebuie să meargă şi trebuie să schimbăm lucrul ăsta.

E un început greu, dar nu văd că ar fi un moment mai dificil decât atunci când am pierdut calificarea cu Slovenia. Atunci a fost mai important, pentru că s-a pierdut o calificare la un Campionat Mondial. Acum suntem pe drum. Suntem nemulţumiţi şi sperăm să schimbăm lucrurile acestea", a declarat Hagi.

Hagi, despre România - Suedia

„Sunt trei puncte puse în joc. Ei au început bine, noi am început slab, dar jucăm acasă şi cred că fiecare este conştient de lucrul ăsta, că trebuie să câştigăm, să facem faţă, pentru că ei au început bine şi au o echipă foarte bună. Sper ca suporterii să fie al 13-lea jucător, să facă diferenţa. Mâine începem 11 la 11 şi sper să rămânem 11 la 11 în teren şi să câştigăm.

Mâine începem 11 la 11 şi sper să rămânem 11 la 11 în teren şi să câştigăm. E clar că nu este un început bun pentru noi, ştie toată lumea asta şi ne pare rău, dar suntem la început de drum. Am ideile mele, vreau să le implementez şi cred că asta necesită puţin timp”, a afirmat Gheorghe Hagi.

Lotul României pentru meciul cu Suedia:

Portari: Ionuţ Radu (Celta Vigo), Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano), Matei Ilie, Andrei Coubiş, Lisav Eissat, Raul Opruţ, Tony Strata, Nicuşor Bancu

Mijlocaşi: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Tudor Băluţă, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin (AEK Atena), Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruţan, Vlad Dragomir

Atacanţi: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man (PSV Eindhoven)

Hagi vrea o echipă mai agresivă

Selecţionerul a vorbit şi despre aspectele de joc pe care doreşte să le îmbunătăţească la naţională, afirmând că îşi doreşte o echipă mai agresivă şi capabilă să facă ambele faze:

„Ca echipă, nu facem încă lucrurile bine. Ne dorim să fim mai agresivi în a doua jumătate a părţii adverse. Asta înseamnă că joci cu o apărare avansată şi deci vin anumite cerinţe cu care ne vom obişnui şi le vom face din ce în ce mai bine. Cu cât trece timpul, eu cred că putem face lucrurile mai bine.

Cu cât trece timpul, eu cred că putem face lucrurile mai bine. Ofensiv, cer să avem atac, să avem posesia, aşa cum am făcut în Suedia, mai ales în prima repriză, şi trebuie să continuăm pe această direcţie. Dar jucătorii trebuie să ştie să facă şi ambele faze”.