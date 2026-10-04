Hagi spune în ce condiții va demisiona de la Națională: „E o chestiune de onoare”

Gheorghe Hagi, antrenorul naționalei de fotbal a României, înaintea meciului cu Suedia: „Acum avem doar acest meci în faţă şi trebuie să vedem ce facem pentru a-l câştiga. Cu gândul ăsta mergem”. Foto: Getty Images

Selecţionerul Gheorghe Hagi a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, înaintea meciului cu Suedia, că el va decide momentul în care va pleca de la echipa naţională de fotbal şi a subliniat că speră să rămână cât mai mult în funcţie, în ciuda startului cu trei înfrângeri în primele trei partide oficiale, informează Agerpres.

Întrebat dacă va pleca după meciul cu Suedia şi dacă o eventuală plecare ar depinde de obţinerea unei victorii, Hagi a răspuns: „Asta voi decide eu, când o să cred eu. Eu sper să rămân cât mai mult. Eu am venit la echipa naţională ca să o fac să joace şi sper să rămân cât mai mult. E nevoie de încredere şi de fericire, aici se joacă totul. Vom vedea, dar eu sper ca momentul acela să fie cât mai târziu, pentru că lucrurile trebuie să meargă şi trebuie să schimbăm lucrul ăsta. E un început greu, dar nu văd că ar fi un moment mai dificil decât atunci când am pierdut calificarea cu Slovenia. Atunci a fost mai important, pentru că s-a pierdut o calificare la un Campionat Mondial. Acum suntem pe drum. Suntem nemulţumiţi şi sperăm să schimbăm lucrurile acestea”.

Hagi a recunoscut că este normal să existe critici după începutul slab al echipei naţionale şi a afirmat că va renunţa atunci când va simţi că nu poate obţine rezultatele dorite.

„Când nu câştigi, e normal să existe critici pentru mine. Este un început slab al naţionalei României şi eu sunt la început de drum şi sper să schimb acest lucru, pentru că este necesar. Să fii antrenorul echipei naţionale este o onoare pentru mine. Mie îmi place să câştig şi trebuie să fac lucrul acesta. În momentul în care o să simt că nu pot să fac lucrul ăsta, aşa cum am făcut-o şi ca jucător, o să mă las. E o chestiune de onoare”, a declarat selecţionerul.

Selecţionerul a vorbit şi despre partida cu Suedia de luni seara, subliniind că România trebuie să profite de avantajul terenului propriu şi de sprijinul suporterilor.

„Sunt trei puncte puse în joc. Ei au început bine, noi am început slab, dar jucăm acasă şi cred că fiecare este conştient de lucrul ăsta, că trebuie să câştigăm, să facem faţă, pentru că ei au început bine şi au o echipă foarte bună. Sper ca suporterii să fie al 13-lea jucător, să facă diferenţa. Mâine începem 11 la 11 şi sper să rămânem 11 la 11 în teren şi să câştigăm. E clar că nu este un început bun pentru noi, ştie toată lumea asta şi ne pare rău, dar suntem la început de drum. Am ideile mele, vreau să le implementez şi cred că asta necesită puţin timp”, a afirmat el.

Întrebat dacă există suficient timp la echipa naţională pentru a-şi implementa ideile, Hagi a răspuns: „Există contractul. Există, cum să nu, de ce să nu existe? Ne pare rău că este un început dificil şi trebuie să reacţionăm. Acum avem doar acest meci în faţă şi trebuie să vedem ce facem pentru a-l câştiga. Cu gândul ăsta mergem”.

Hagi a explicat că îşi păstrează încrederea în jucătorii echipei naţionale, pe care îi consideră capabili să obţină performanţe, dar a precizat că trebuie schimbate anumite lucruri pentru ca rezultatele să apară.

„Eu am încredere în această echipă, pentru că aceşti băieţi au făcut campionate europene, au performat la tineret şi la seniori. E o performanţă, echipa are performanţă, echipa poate să producă aceste lucruri. Noi trebuie să schimbăm ceva pentru ca ei să aibă rezultate. De aici vine încrederea mea în ei. Şi va fi în continuare, pentru că eu am un bloc de jucători cu experienţă. E un parcurs care trebuie făcut, ei trebuie să joace. Nu mai am încredere atunci când nu mai am încredere şi văd că lucrurile nu merg bine. Atunci staţi liniştiţi că voi şti care este momentul”, a spus Gheorghe Hagi.

Selecţionerul a vorbit şi despre aspectele de joc pe care doreşte să le îmbunătăţească la naţională, afirmând că îşi doreşte o echipă mai agresivă şi capabilă să facă ambele faze: „Ca echipă, nu facem încă lucrurile bine. Ne dorim să fim mai agresivi în a doua jumătate a părţii adverse. Asta înseamnă că joci cu o apărare avansată şi deci vin anumite cerinţe cu care ne vom obişnui şi le vom face din ce în ce mai bine. Cu cât trece timpul, eu cred că putem face lucrurile mai bine. Ofensiv, cer să avem atac, să avem posesia, aşa cum am făcut în Suedia, mai ales în prima repriză, şi trebuie să continuăm pe această direcţie. Dar jucătorii trebuie să ştie să facă şi ambele faze”.

Selecţionata României a pierdut primele sale trei partide din această fereastră internaţională a Ligii Naţiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională) şi 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Naţional - Varşovia). În următorul meci, România va întâlni Suedia pe luni, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Bucureşti.