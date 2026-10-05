Dumitru Prunariu a primit Premiul Theodore von Karman, cea mai înaltă distincţie a Academiei Internaţionale de Astronautică

Dumitru Prunariu a fost, în 1981, al 103-lea pământean care a zburat în spațiul cosmic. Foto: Agerpres

Dumitru-Dorin Prunariu, singurul român care a zburat în spaţiul cosmic, a fost recompensat cu Premiul Theodore von Karman în cadrul galei anuale a Academiei Internaţionale de Astronautică (IAA), desfăşurată în Antalya, Turcia, duminică, înaintea Congresului Internaţional de Astronautică, notează Agerpres.

Premiul Theodore von Karman, cea mai impostantă distincţie a IAA, "recompensează realizări excepţionale de-a lungul întregii cariere şi poartă numele fondatorului şi primului preşedinte al Academiei, Theodore von Karman, personalitate de referinţă a ştiinţei şi ingineriei aerospaţiale mondiale", potrivit unui comunicat transmis de Dumitru-Dorin Prunariu.

Acordarea acestei distincţii reprezintă "una dintre cele mai înalte forme de recunoaştere profesională în cadrul comunităţii astronautice internaţionale", se arată în text.

Ce a spus IAA despre Prunariu

În motivarea înscrisă pe diploma acordată lui Dumitru-Dorin Prunariu, IAA evidenţiază o viaţă dedicată astronauticii internaţionale: de la zborul său spaţial din 1981, ca prim explorator român al spaţiului cosmic, până la deceniile de implicare în guvernanţa activităţilor spaţiale şi în apărarea planetară. Sunt subliniate, de asemenea, contribuţiile sale în calitate de preşedinte al Agenţiei Spaţiale Române, promovarea cooperării multilaterale prin activitatea desfăşurată în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), al Asociaţiei Exploratorilor Spaţiului Cosmic şi al altor organisme internaţionale, precum şi angajamentul pentru utilizarea paşnică, responsabilă şi bazată pe cooperare a spaţiului cosmic.

"Primesc această distincţie cu recunoştinţă, ca pe o recunoaştere a unei vieţi de activitate: un parcurs prin inginerie, zbor cosmic, conducerea activităţilor spaţiale naţionale, diplomaţie, educaţie şi cooperare internaţională. De-a lungul acestor responsabilităţi diferite, m-a călăuzit o convingere: activităţile spaţiale pot contribui la progresul cunoaşterii umane, apropiind în acelaşi timp naţiunile şi oamenii", a declarat Dumitru-Dorin Prunariu.

Înfiinţată în 1960, la Stockholm, IAA este o organizaţie independentă, nonguvernamentală şi nonprofit, recunoscută de ONU în 1996. IAA promovează dezvoltarea astronauticii în scopuri paşnice şi cooperarea internaţională, reunind expertiza din ştiinţele fundamentale, inginerie, ştiinţele vieţii şi ştiinţele sociale. Prin această deschidere interdisciplinară, IAA facilitează abordarea explorării spaţiale atât din perspectiva progresului tehnologic, cât şi a implicaţiilor sale pentru oameni şi societate.

În discursul său, cosmonautul român a subliniat rolul important pe care IAA l-a avut în propria activitate: o comunitate de excelenţă ştiinţifică, un spaţiu de întâlnire între discipline şi culturi şi un cadru pentru schimbul de experienţă şi dezvoltarea ideilor prin dialog. El a evidenţiat, totodată, nevoia tot mai mare de expertiză independentă şi de cooperare internaţională, într-o perioadă de extindere rapidă a activităţilor spaţiale.

La 45 de ani de la zborul său cosmic, Dumitru-Dorin Prunariu a reafirmat "angajamentul pentru protejarea planetei, utilizarea sustenabilă a spaţiului, desfăşurarea responsabilă a activităţilor lunare şi apropierea tinerelor generaţii de ştiinţă şi explorare", se precizează în comunicat.