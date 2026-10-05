Cutremur, luni dimineaţă, în România. Unde s-a produs şi ce magnitudine a avut

Cutremur în România. Foto: Hepta

Un seism cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineaţă, în România, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul a avut loc în zona seismică Vramcea, la ora 08:36, la o adâncime de 133,5 km.

În ziua de 05 Octombrie 2026 la ora 08:36:28 (ora locală a României) s-a produs, în zona seismică Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea 3,8, la adâncimea de 133.5km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45km S de Focsani, 59km S de Buzau, 67km E de Sfantu-Gheorghe, 77km E de Brasov, 90km NE de Ploielti.

Ce să faci în caz de cutremur

1. Dacă vă aflaţi în casă, rămâneţi acolo. Staţi departe de ferestrele care se pot sparge şi nu fugiţi pe scări. Scara este cea mai vulnerabilă parte a unei clădiri şi prezintă cel mai mare risc de prăbuşire.

2. Dacă sunteţi pe stradă, îndepărtaţi-vă de clădiri, semafoare şi fire electrice. Dacă vă aflaţi în maşină, încercaţi să trageţi calm pe dreapta şi să vă adăpostiţi lângă autoturism.

3. Obiectele mari, de tipul dulapuri sau canapele lasă lângă ele un spaţiu gol, atunci când tavanul sau peretele ori altă construcţie se dărâmă. Ghemuieşte-te lângă obiectele care lasă un gol lângă ele.

4. Dacă vă aflaţi într-un loc public cu aglomerări de persoane (teatru, cinematograf, biserici, stadion, săli de şedinte) nu alergaţi către ieşire, îmbulzeala produce mai multe victime decât cutremurul.

5. După trecerea pericolului, e important să luaţi legătura cu rudele pentru ca ele să ştie că sunteţi în siguranţă.