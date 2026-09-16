O britanică s-a mutat în Vietnam și spune că trăiește regește cu 350 de euro pe lună. O masă în oraș o costă 1 euro

O britanică s-a mutat în Vietnam și spune că trăiește regește cu 350 de euro pe lună FOTO: TikTok/@howtotravelfulltime

În timp ce viața în Europa pare din ce în ce mai complicată din cauza prețurilor care cresc de la o zi la alta, Vietnamul devine o destinație din ce în ce mai populară pentru cei care vor să trăiască mai bine cu costuri mai mici.

Britanica Casey a decis, în urmă cu un an, să părăsească Lancashire și să înceapă o viață nouă în paradisul asiatic, atrasă de clima mai caldă, stilul de viață mai relaxat și costurile de trai extrem de accesibile.

Într-un videoclip devenit viral pe TikTok, ea a dezvăluit că în orașul de coastă Da Nang cheltuiește aproximativ 350 de euro pe lună, o sumă care în țara ei natală nu acoperă nici măcar cheltuielile de bază, potrivit The Sun.

Împreună cu iubitul ei, a închiriat un apartament modern cu piscină pentru 570 de euro pe lună, însă o locuință în aceeași zonă a orașului poate fi găsită chiar și 200 de euro pe lună. Casey precizează că cele mai avantajoase locuințe nu sunt găsite prin intermediul platformei Airbnb, ci pe Facebook Marketplace, unde prețurile pot fi chiar și de două ori mai mici.

Prânz cu doar un euro și transport ieftin

Pe lângă cazare, economii importante se pot face și la mâncare și activitățile de zi cu zi. O masă tradițională vietnameză costă puțin peste un euro, în timp ce mâncarea occidentală costă în jur de 5 euro. Berea locală, nucile de cocos proaspete și mâncarea de stradă, precum dim sum, pot fi cumpărate cu mărunțiș.

Pentru transportul săptămânal prin intermediul aplicației Grab, similară Uber, Casey cheltuiește aproximativ 25 de euro, iar pentru activități de agrement, precum sportul și excursiile, mai cheltuiește 40 de euro pe săptămână.

Își permite în mod regulat și tratamente spa, iar banii îi câștigă exclusiv din crearea de conținut pentru rețelele sociale.

Având în vedere că își împarte cheltuielile legate de trai ci iubitul ei, Casey spune că scoate din buzunarul propriu doar 350 de euro într-o lună, în Vietnam.

De ce este Vietnamul un paradis pentru nomazii digitali

Se estimează că traiul în Vietnam este cu până la 60% mai ieftin decât în Marea Britanie. Din acest motiv, țara atrage un număr tot mai mare de nomazi digitali, pensionari și călători care își doresc mai multă libertate la costuri mai mici.

Faptul că experiența ei nu este un caz izolat este confirmat și de cercetările internaționale. Potrivit raportului „Expat Insider”, Vietnamul a fost desemnat, pentru al cincilea an consecutiv, drept una dintre cele mai accesibile țări pentru străini, majoritatea expaților indicând costurile reduse și calitatea ridicată a vieții drept principale avantaje.