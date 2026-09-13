Un oraş celebru şi iubit are, de fapt, cel mai lung nume din lume. 168 de litere și 21 de cuvinte greu de pronunțat

2 minute de citit Publicat la 08:00 13 Sep 2026 Modificat la 08:00 13 Sep 2026

În limba thailandeză, Bangkok este cunoscut drept Krung Thep. Foto: Getty Images

Pentru restul lumii este Bangkok. Pentru thailandezi, însă, capitala țării are un cu totul alt nume și unul atât de lung încât a ajuns în Cartea Recordurilor drept cel mai lung nume de localitate din lume, potrivit into-asia.com.

În limba thailandeză, Bangkok este cunoscut drept Krung Thep, o denumire care poate fi tradusă prin „Orașul Îngerilor”. Acesta este însă doar forma scurtă a numelui oficial, care are nu mai puțin de 168 de caractere în alfabetul thailandez.

Numele complet este:

Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit.

Nu este de mirare că în viața de zi cu zi nimeni nu folosește întreaga denumire.

De unde vine numele Bangkok

Bangkok nu a fost numele noii capitale înființate în secolul al XVIII-lea. Denumirea se referea inițial la zona în care se afla vechea așezare, pe malul vestic al râului Chao Phraya, în actuala zonă Thonburi.

În 1782, regele Rama I a decis să mute capitala pe celălalt mal al râului, într-o zonă mai ușor de apărat. Aici a fost întemeiat noul oraș, care a primit numele Krung Thep.

Străinii au continuat însă să folosească vechea denumire, Bangkok, iar aceasta a rămas numele sub care orașul este cunoscut în aproape toată lumea.

Între timp, orașul s-a extins enorm și a ajuns să cuprindă inclusiv fosta așezare Thonburi.

Cel mai lung nume de localitate din lume

Krung Thep este, la rândul său, doar o prescurtare a denumirii ceremoniale complete.

În denumirea oficială, numele este recunoscut de Guinness World Records drept cel mai lung nume de localitate din lume.

Deși nu este folosit în conversațiile obișnuite, numele complet poate fi întâlnit pe unele indicatoare din Bangkok, în special în cadrul unor inițiative destinate turiștilor. O variantă intermediară, Krung Thep Mahanakhon, apare mai frecvent în documente oficiale și pe plăcuțele de înmatriculare.

Surprinzător este că mulți thailandezi pot recita întregul nume pe de rost. Nu toți îi cunosc însă sensul exact, deoarece multe dintre cuvintele folosite sunt vechi și nu mai fac parte din limba thailandeză modernă.

Un nume care laudă orașul din toate punctele de vedere

Denumirea ceremonială este, de fapt, o înșiruire de titluri și superlative care descriu orașul într-o manieră aproape poetică.

În traducere liberă, numele vorbește despre orașul îngerilor, marele oraș, reședința lui Buddha de Smarald, orașul inexpugnabil al zeului Indra, marea capitală a lumii împodobită cu cele nouă pietre prețioase și orașul fericit, cu un măreț palat regal asemenea locuinței cerești a zeului reîncarnat.

Numele continuă cu referirea la Indra și la Vishnukarn, despre care tradiția spune că a construit orașul.

Cu o asemenea denumire, este ușor de înțeles de ce localnicii preferă varianta scurtă. Pentru aproape toată lumea, capitala Thailandei va rămâne Bangkok.