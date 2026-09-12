Oglinda uriașă din Bolivia va avea un camp de lux. Unde te poți caza în mijlocul deșertului de sare și cum poți ajunge acolo din Europa

3 minute de citit Publicat la 10:00 12 Sep 2026 Modificat la 10:00 12 Sep 2026

Salar de Uyuni, cea mai mare întindere de sare din lume, se pregătește să ofere turiștilor o nouă experiență de lux. FOTO: Profimedia Images

Salar de Uyuni, cea mai mare întindere de sare din lume, se pregătește să ofere turiștilor o nouă experiență de lux. Un camp exclusivist, cu cinci suite Airstream proiectate de arhitecți, urmează să fie deschis la sfârșitul anului 2027, chiar pe întinderea de sare din Bolivia, scrie Euronews.

Cu o suprafață de peste 10.500 de kilometri pătrați, Salar de Uyuni este una dintre cele mai spectaculoase destinații naturale din America de Sud. În timpul sezonului ploios, din decembrie până în aprilie, un strat subțire de apă transformă întinderea albă într-o oglindă uriașă, care reflectă cerul și creează impresia că orizontul nu mai există.

În restul anului, turiștii pot admira formațiunile geometrice create de cristalele de sare, care formează un model caracteristic pe suprafața platoului.

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Un camp de lux în mijlocul deșertului de sare

Cei care își planifică o călătorie în Salar de Uyuni ar putea avea un motiv să mai aștepte. Samkani Camp, un nou proiect al A&K Sanctuary, este programat să se deschidă la sfârșitul lui 2027.

Campul va avea cinci suite Airstream proiectate de arhitecți, fiecare concepută pentru a oferi o experiență de cazare exclusivistă în mijlocul peisajului spectaculos. O a șasea unitate Airstream va fi destinată servirii mesei.

Proiectul este dezvoltat de A&K Sanctuary, colecția de cabane, campuri și ambarcațiuni fluviale de lux a companiei Abercrombie & Kent. Pentru proiectarea noului camp, echipa s-a bazat inclusiv pe experiența acumulată în dezvoltarea unor campuri mobile cu impact redus asupra mediului în Africa.

Numele Samkani înseamnă „cel care visează” în limba Aymara, vorbită de populațiile indigene din Altiplano, regiunea în care se află Salar de Uyuni.

Salar de Uyuni, spectaculos și după lăsarea nopții

Dacă în timpul zilei principala atracție este peisajul aproape ireal al întinderii de sare, noaptea oferă o experiență diferită.

Regiunea nu este poluată, ceea ce creează condiții excelente pentru observarea stelelor. Cerul nopții poate deveni astfel una dintre principalele atracții pentru turiștii care aleg să se cazeze în noul camp.

Combinația dintre suprafața albă a Salarului de Uyuni, lipsa aproape totală a luminilor artificiale și cerul Altiplanoului poate transforma o vizită aici într-o experiență spectaculoasă atât ziua, cât și noaptea.

Cum ajungi la Salar de Uyuni din Europa

Pentru turiștii europeni, călătoria până la Salar de Uyuni presupune mai multe zboruri.

Singura legătură aeriană directă dintre Europa și Bolivia este operată din Madrid, de unde Air Europa și Boliviana de Aviación zboară către Santa Cruz de la Sierra. Durata zborului este de aproximativ 11 ore.

Din Santa Cruz de la Sierra nu există însă zboruri directe către Uyuni. Călătorii trebuie să ajungă mai întâi în La Paz, capitala Boliviei, și de acolo să continue călătoria spre Uyuni.

O alternativă este includerea Boliviei într-un traseu prin mai multe țări din America de Sud. O astfel de călătorie poate începe, de exemplu, cu un zbor direct către Bogotá, capitala Columbiei, din orașe precum Londra, Paris, Amsterdam, Frankfurt sau Barcelona.

După o vizită în Bogotá, turiștii pot zbura către La Paz și apoi către Uyuni.

Alte aeroporturi importante care au legături directe cu La Paz sunt cele din Lima, Peru, și Santiago, Chile.

Pentru cei care vor să vadă celebrul efect de „oglindă”, perioada sezonului ploios, din decembrie până în aprilie, este cea mai potrivită.