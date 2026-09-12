Insula de poveste unde turiștii pot intra doar după ce semnează o promisiune

Numită Palau Pledge, declarația a fost introdusă la 7 decembrie 2017. Foto: Getty Images

Un mic stat insular din Pacific a găsit o metodă neobișnuită de a-i face pe turiști să înțeleagă cât de important este să protejeze locul pe care îl vizitează. În Palau, fiecare turist trebuie să semneze, la sosire, o promisiune prin care se angajează să respecte natura și cultura locală, potrivit palau.co.

Numită Palau Pledge, declarația a fost introdusă la 7 decembrie 2017, când Palau a devenit prima țară din lume care a introdus o astfel de politică de imigrație, menită să încurajeze turismul responsabil.

Palau este un adevărat paradis tropical, cu ape limpezi, recife de corali și o biodiversitate marină impresionantă. Tocmai frumusețea locului a făcut însă ca autoritățile să fie tot mai preocupate de impactul pe care îl are turismul asupra mediului.

Promisiunea pe care trebuie să o facă fiecare turist

Palau Pledge este o declarație asemănătoare unui document de călătorie, pe care vizitatorii trebuie să o semneze la sosirea în țară.

Prin semnarea ei, turiștii promit să respecte mediul și cultura din Palau pe durata șederii. Printre angajamente se numără protejarea naturii, respectarea comunităților locale, faptul că nu vor lua lucruri care nu le sunt oferite și că nu vor provoca daune.

Mesajul campaniei este rezumat prin ideea de a lăsa în urmă doar urme care vor fi șterse de ocean.

Un detaliu neobișnuit este că la redactarea declarației au contribuit și copii din Palau, implicați în formularea mesajului adresat turiștilor.

O țară mică, cu un teritoriu marin uriaș

Palau se află în vestul Oceanului Pacific și are o populație de aproximativ 20.000 de oameni. Numărul turiștilor este însă de câteva ori mai mare, ajungând la aproape 160.000 de vizitatori anual.

Diferența dintre populația țării și numărul turiștilor a pus presiune asupra mediului și a determinat autoritățile să caute metode prin care turismul să poată continua fără ca natura și cultura locală să aibă de suferit.

În 2015, Palau a creat unul dintre cele mai mari sanctuare marine din lume la acel moment, protejând aproximativ 80% din teritoriul său maritim.

Țara este considerată un exemplu important în ceea ce privește protejarea oceanelor, iar în prezent are una dintre cele mai mari proporții de ape marine protejate din lume.

Turiștii văd mesajul încă din avion

Promisiunea nu este doar un document pe care vizitatorii îl semnează și apoi îl uită. Un videoclip despre Palau Pledge este difuzat la bordul tuturor avioanelor care aterizează în Palau, astfel încât turiștii să afle încă înainte de sosire care sunt responsabilitățile pe care și le asumă.

Campania a primit sprijin inclusiv din partea unor personalități internaționale, printre care actorul și activistul Leonardo DiCaprio, fostul secretar de stat american John Kerry și renumita cercetătoare și activistă de mediu Sylvia Earle.

De ce a fost introdusă promisiunea

Inițiatorii Palau Pledge au pornit de la o problemă tot mai vizibilă la nivel mondial: turismul de masă poate avea un impact semnificativ asupra mediului.

Palau a încercat astfel să găsească un echilibru între nevoia de a primi turiști și obligația de a proteja un ecosistem extrem de fragil.

Proiectul nu se limitează însă la declarația semnată de turiști. Inițiatorii au propus și introducerea principiilor de conservare în programa școlară, precum și un sistem prin care afacerile locale să poată fi acreditate dacă respectă valorile promovate de Palau Pledge.

Sunt prevăzute, de asemenea, activități educaționale și excursii prin care localnicii, în special copiii, să poată vedea direct efectele pe care activitatea umană le are asupra mediului.

Un paradis care încearcă să se protejeze de propriul succes

Palau este una dintre destinațiile în care frumusețea naturală reprezintă principala atracție pentru turiști. În același timp, tocmai această frumusețe poate deveni vulnerabilă în fața turismului în creștere.

Prin Palau Pledge, autoritățile au ales să transforme fiecare vizitator într-un participant la efortul de conservare. Ideea este simplă: turiștii sunt bineveniți, dar trebuie să înțeleagă că paradisul pe care îl vizitează nu le aparține și că trebuie să îl lase mai departe în aceeași stare în care l-au găsit.