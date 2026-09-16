Program de Zilele Bucureştiului 2026. Concerte, filme, expoziţii şi activităţi pentru copii în weekendul 18 - 20 septembrie

10 minute de citit Publicat la 13:32 16 Sep 2026 Modificat la 13:56 16 Sep 2026

Ziua Bucureștiului marchează prima atestare documentară a orașului, la 20 septembrie 1459, în timpul domniei lui Vlad Țepeș. Sursa foto: Facebook/ARCUB

Bucureștiul marchează 567 de ani de la prima atestare documentară printr-un weekend în care orașul devine o mare scenă în aer liber. Pe 18, 19 și 20 septembrie, Primăria Municipiului București, prin ARCUB, invită bucureștenii și turiștii să celebreze Capitala prin muzică, arte vizuale, spectacole, patrimoniu și experiențe urbane, într-o serie de evenimente care reunesc cinci dintre principalele repere ale Zilelor Bucureștiului: iMapp Bucharest Winners League 2026 (Piața Constituției), Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană (Calea Victoriei), Porți Deschise la Primăria Capitalei (Bd. Regina Elisabeta, nr. 47), Dâmbovița Apă Dulce (Debarcaderul Națiunile Unite) și Triunghiul Muzeelor (zona Kiseleff – Piața Victoriei).

iMapp Bucharest Winners League 2026 – Bucureștiul, scena artei digitale

De la spectacolul internațional de video mapping și show-urile live din Piața Constituției, la experiențele culturale și recreative de pe Calea Victoriei, tururile ghidate ale Primăriei Capitalei, plimbările cu barca pe Dâmbovița și activitățile dedicate Dobrogei propuse de cele trei muzee din zona Kiseleff – Piața Victoriei, Zilele Bucureștiului 2026 aduc împreună, într-un singur weekend, experiențe pentru toate vârstele și toate gusturile.

Ajuns la cea de-a 11-a ediție, cel mai spectaculos eveniment de video mapping din Capitală, iMapp Bucharest Winners League 2026 transforma fațada Palatului Parlamentului, din Piața Constituției, într-un uriaș ecran pentru lucrări ce combină arta digitală, muzica și tehnologia.

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Sub tema „Past. Forward”, ediția din acest an aduce la București șapte câștigători internaționali de video mapping și propune două zile de muzică, entertainment, food & drinks și spectacole live. Sâmbătă, 19 septembrie, ora 20:00, publicul este așteptat la concertul Rudimental (DJ & Production), urmat de competiția internațională Winners League, programată între 21:30 și 23:00. Seara va include și un moment special dedicat Nadiei Comăneci, prin proiecția „NADIA – The Perfect 10”, o lucrare semnată de Mindscape & Carmen Lidia Vidu.

Duminică, 20 septembrie, începând de la ora 16:00, atmosfera continuă în Piața Constituției cu DJ Under & MC Aner, DJ OLiX și WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), care va urca pe scenă în intervalul 20:30 - 22:00.

„Străzi deschise” transformă Calea Victoriei într-o scenă urbană de Zilele Bucureștiului

Traseul pietonal din cel de-al 21-lea weekend „Străzi deschise” găzduiește activități sportive, expoziții, spectacole de teatru și circ, concerte, dezbateri și tururi ghidate, într-o perspectivă care pune în valoare atât patrimoniul și istoria uneia dintre cele mai importante artere ale Capitalei, cât și dinamismul cultural al Bucureștiului contemporan.

Dezbaterile aduc în prim-plan teme despre oraș și identitatea sa culturală. Sâmbătă, 19 septembrie, la Piața Revoluției, are loc „Bucureștiul Scriitorilor”, moderată de Emilia Stere, iar duminică, 20 septembrie, aceeași zonă găzduiește dezbaterea „Parcul Natural Văcărești – Trecut, prezent și viitor”, moderată de Alexandru Birău.

Unul dintre momentele speciale ale weekendului este Battle of the Beats by Raiffeisen Bank, primul concert live la care publicul contribuie ca autor al muzicii dar și ca parte din juriu, programat sâmbătă și duminică, de la ora 19:30, în fața Muzeului Național de Artă al României. Artiștii TOESUP și Denis Kablat vor transforma în timp real sunetele publicului în beat-uri originale, iar participanții vor putea vota piesa câștigătoare. Energia oamenilor și vibe-ul Bucureștiului prind formă într-o creație colectivă, care continuă să spună povestea orașului și după ce weekendul se încheie.

Tot duminică, la Cercul Militar Național, NEPI Rockcastle prezintă „It’s not goodbye, it’s turn heads later”, un catwalk-performance semnat de Ștefan Lupu, cu scenografia lui Adrian Damian, muzica lui Mihai Dobre (Șuie Paparude) și costume realizate de studenții Departamentului Modă al UNArte, cu sprijinul Humana România. Spectacolul vorbește despre transformare, circularitate și reciclare sustenabilă, hainele și materialele recuperate fiind reinventate ca spectaculoase costume de scenă, într-un mix de modă, dans, muzică, scenografie și video. Performance-ul are patru reprezentații de câte 15 minute, începând de la ora 20:00.

Porți Deschise la Primăria Capitalei – Bucureștiul dincolo de spațiul public

Povestea din spatele clădirii care găzduiește astăzi administrația Capitalei – de la istoria și arhitectura fostului Palat al Ministerului Lucrărilor Publice până la spațiile sale reprezentative poate fi descoperită, cu ocazia Zilelor Bucureștiului în cadrul proiectului „Porți Deschise la Primăria Capitalei”.

Programul include patru tururi ghidate după cum urmează:

sâmbătă, 19 septembrie: 16:00 - 17:00 și 17:00 - 18:00;

duminică, 20 septembrie: 12:00 - 13:00 și 13:00 - 14:00.

Participarea este gratuită, pe bază de înscriere prealabilă și în limita locurilor disponibile. Înscrierile se pot face aici.

Dâmbovița Apă Dulce – Bucureștiul, descoperit de pe apă

Devenit deja tradiție, Dâmbovița Apă Dulce invită bucureștenii la plimbări gratuite cu barca, la Debarcaderul Națiunile Unite, fără rezervare, în limita locurilor disponibile. Sunt bineveniți și cei cu propriul SUP, caiac sau canoe.

Plimbările au loc vineri, 18 septembrie, 16:00 - 19:00, și sâmbătă, 19 septembrie, 14:00 - 19:00, și sunt organizate de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 – Rowmania și Nod Makerspace, cu sprijinul Platformei de mediu pentru București.

Triunghiul Muzeelor – Dobrogea, între patrimoniu, natură și creativitate

În cadrul Zilelor Bucureștiului, trei dintre muzeele situate în zona Kiseleff – Piața Victoriei propun, sub titulatura Triunghiul Muzeelor, un program dedicat Dobrogei, cu activități pentru copii și familii, ateliere creative, experiențe muzicale și instalații de iluminat arhitectural. Evenimentul este realizat de Primăria Sectorului 1, în parteneriat cu ARCUB și reunește Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Național de Geologie.

Pe 19 și 20 septembrie, programul include ateliere de olărit, linogravură, reciclare creativă, construcție de pagaie și canotci, activități dedicate biodiversității și geologiei Dobrogei, precum și momente muzicale turcești, tătărești și aromâne. Printre activități se numără „Vânătoarea de comori – Descoperă ADN-ul României” și proiecția filmului „România sălbatică”, sâmbătă, între 19:30 și 21:30.

Programul complet al activităților desfășurate în cadrul evenimentului Zilelor Bucureștiului #567 sunt disponibile pe arcub.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului București, prin ARCUB.

PMB anunţă că Biblioteca Metropolitană București celebrează Zilele Bucureștiului prin muzică, poezie, expoziții, film și trasee ghidate

Primăria Municipiului București (PMB), prin Biblioteca Metropolitană București (BMB), organizează, în perioada 18-22 septembrie 2026, o serie de evenimente culturale dedicate Zilelor Bucureștiului, desfășurate la Sediul Central „Mihail Sadoveanu”, în filialele BMB și în mai multe puncte emblematice ale Capitalei, potrivit Agerpres.

Sub titlul „Ziua Bucureștiului. Un oraș numit dorință”, programul propus de BMB invită publicul să redescopere orașul prin muzică, poezie, fotografie, film, istorie și povești despre Bucureștiul de ieri și de astăzi.

Ziua Bucureștiului marchează prima atestare documentară a orașului, la 20 septembrie 1459, în timpul domniei lui Vlad Țepeș. Pornind de la acest reper istoric, Biblioteca Metropolitană București propune o serie de experiențe culturale care aduc împreună memoria, patrimoniul și viața contemporană a Capitalei.

18 septembrie, deschiderea seriei de evenimente la Filiala „Dimitrie Cantemir”

Programul dedicat Zilelor Bucureștiului debutează vineri, 18 septembrie, la ora 10:00, la Filiala „Dimitrie Cantemir”, cu deschiderea oficială a seriei de evenimente dedicate Zilelor Bucureștiului, moment susținut de Ramona Mezei, managerul Bibliotecii Metropolitane București.

Evenimentul va continua cu proiecția unui material video dedicat Bucureștiului de altădată și cu prezentarea unei expoziții de pictură realizate cu sprijinul Asociației Danubius, expoziție care va rămâne deschisă publicului timp de două săptămâni.

De la ora 11:00, participanții vor porni într-un traseu ghidat către Arcul de Triumf, descoperind pe parcurs povești, locuri și repere reprezentative pentru istoria Capitalei.

La Arcul de Triumf, copiii participanți vor viziona filmul 'Arcul de Triumf, un secol de istorie', realizat în anul 2022, cu prilejul împlinirii unui veac de la inaugurarea actualului Arc de Triumf, în contextul evenimentelor consacrate încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria ca suverani ai României Mari.

Expoziții dedicate Bucureștiului

La Sediul Central „Mihail Sadoveanu”, programul zilei de 19 septembrie va debuta, la ora 11:00, cu vernisajul expoziției 'Lumina dintre ziduri', semnată de artiștii Mihaela Rotaru și Gheorghiță Bătăiosu.

Expoziția propune o întâlnire între două sensibilități artistice și două moduri de a privi Bucureștiul sacru, prin intermediul acuarelei și acrilicului. Lucrările surprind, fiecare în maniera proprie, atmosfera, lumina și memoria locurilor de cult din București, invitând publicul să redescopere spațiul familiar al orașului printr-o perspectivă artistică.

În paralel, pe gardul exterior al Sediului Central „Mihail Sadoveanu”, va putea fi vizitată, în perioada 17 septembrie - 30 noiembrie 2026, o expoziție outdoor dedicată clădirilor și locurilor emblematice ale Bucureștiului, multe dintre acestea surprinse în imagini vechi.

Expoziția outdoor invită publicul la o incursiune în Bucureștiul de altădată și pune în valoare memoria vizuală a orașului, prin imagini ale unor spații și repere care au contribuit la identitatea Capitalei.

„Tradiții în Bucureștii Vechi”, un document video despre memoria orașului

Programul este completat de filmul „Tradiții în Bucureștii Vechi”, realizat de Anca Badea, bibliotecar BMB, un material dedicat vieții, obiceiurilor și atmosferei Capitalei de altădată.

Filmul va putea fi urmărit în cadrul programului dedicat Zilelor Bucureștiului și va completa, prin imagini și informații documentare, incursiunea propusă de BMB în istoria și patrimoniul cultural al orașului.

„Un oraș numit dorință”, muzică și poezie dedicate Bucureștiului

Tot pe 19 septembrie 2026, începând cu ora 14:00, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu”, publicul este invitat la spectacolul de muzică și poezie „Un oraș numit dorință”.

Momentele muzicale vor fi susținute de Daniela Ciociea, acompaniată la pian de Cosmin Pătrana, de Maria Ene, acompaniată la pian de Alexandru Dumitru, iar dimensiunea poetică a evenimentului va fi conturată prin recitalul susținut de poeta Mariana Julea.

Muzica și poezia se vor întâlni într-un portret sensibil al Bucureștiului, un oraș al memoriei, al schimbării, al nostalgiei și al energiilor mereu noi. Cântece dedicate Capitalei, evocări muzicale și versuri inspirate de București vor conduce publicul prin povești, imagini și stări care au însoțit orașul de-a lungul generațiilor.

Titlul 'Un oraș numit dorință' vorbește despre legătura pe care fiecare dintre noi o construiește cu Bucureștiul: prin locurile în care trăim, prin oamenii pe care îi întâlnim, prin amintiri, aspirații și poveștile personale care se adaugă, zi după zi, poveștii mari a orașului.

În perioada 18-22 septembrie, Bucureștiul este sărbătorit și în filialele BMB

Filialele Bibliotecii Metropolitane București vor găzdui activități care aduc în prim-plan istoria, literatura, memoria locală și poveștile orașului.

Programul activităţilor din filiale

18 septembrie 2026:

Filiala „Cezar Petrescu”, ora 10:00: Expoziția tematică „Zilele Bucureștiului - 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului”, care reunește imagini, cărți, povești și descrieri despre oraș, de la străzi, locuri și oameni, până la monumente și biserici.

Filiala „Liviu Rebreanu” 18 și 19 septembrie, între orele 10:00 și 13:00: Proiecții de film documentar, în parteneriat cu One World Romania, dedicate elevilor de gimnaziu și liceu. Proiecția filmului 'În viitor' va fi urmată de discuții educaționale și activități de explorare socio-emoțională.

Filiala „Lucian Blaga”, ora 10:00: Atelier de lectură cu tema „Bucureștiul interbelic oglindit în literatură”, la care vor participa elevi de la Colegiul Național 'Aurel Vlaicu'. Cu acest prilej, va fi organizată și expoziția de carte „567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului”.

Filiala „Nicolae Bălcescu”, ora 11:00: Atelier de desen pentru copii, intitulat 'Bucureștiul în desene și culori', dedicat explorării creativității celor mici prin reprezentarea orașului în desene.

21 septembrie 2026

Filiala „Marin Preda”, ora 12:00: Întâlnirea cu tema „Memoria Bucureștiului”, o incursiune în istoria, poveștile și identitatea Capitalei, prin locuri, oameni, literatură și arhitectură. Invitați speciali: Andrei Neagu, fotograf; Maria Besciu, jurist, doctor în istoria medicinei; Costel Nedelcu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România; și Aurel Ionescu, scriitor.

Filiala „Ion Creangă”, ora 18:00: „Hai pe Planeta București de ziua orașului tău!”, conferință dedicată istoriei și farmecului Bucureștiului, pe baza volumelor din colecția Planeta București.

În perioada 16 - 30 septembrie poate fi vizitată și expoziția „Primari de seamă ai Bucureștiului”, cu planuri, schițe și imagini despre Bucureștiul din timpul mandatelor lui Pake Protopopescu, Vintilă Brătianu și Alexandru Donescu, precum și despre clădirea Primăriei Municipiului București și stilul său neoromânesc.

22 septembrie 2026:

Filiala „Emil Gârleanu”, ora 17:00: Atelier de pictură pentru copii cu vârste între 5 și 10 ani, susținut de o voluntară, studentă la Universitatea de Arte Plastice București. Cei mici vor picta repere emblematice ale Bucureștiului, precum Gara de Nord și Arcul de Triumf.

Prin acest program, Biblioteca Metropolitană București continuă tradiția proiectelor dedicate Capitalei și își reafirmă rolul de spațiu deschis comunității și de păstrător activ al memoriei orașului, transformând patrimoniul, literatura, muzica și istoria în experiențe accesibile publicului.

De la imaginile Bucureștiului de altădată și tradițiile sale până la muzică, poezie și descoperirea directă a orașului, Zilele Bucureștiului la BMB devin o invitație de a privi Capitala cu alți ochi și de a redescoperi poveștile care o definesc.

Participarea la evenimente este gratuită. Programul complet al evenimentelor poate fi consultat pe site-ul Bibliotecii Metropolitane București și pe paginile oficiale de social media ale instituției.