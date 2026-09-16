Patru baruri din România sunt în top 100 din Europa în 2026. Unul dintre ele se află în București și îl știe toată lumea

Patru baruri din România se regăsesc în clasamentul celor mai bune 100 din Europa în 2026, care a fost întocmit de European Bar Guide. Cel mai bine clasat este „Scârț Loc Lejer” din Timișoara, care ocupă poziția 22. În top se mai află „Caru' cu Bere” din București, „Heltai Folkcenter” din Cluj-Napoca și „Geea Cafe” din Sibiu.

Clasamentul ia în calcul mai multe aspecte ale experienței oferite de localuri, printre care atmosfera, rolul lor în viața socială a orașului, cultura locală, identitatea și specificul spațiului, dar și selecția de băuturi.

„Scârț Loc Lejer” din Timișoara, locul 22

Cea mai bună poziție ocupată de un local românesc îi revine barului „Scârț Loc Lejer” din Timișoara, clasat pe locul 22 în Europa. European Bar Guide îl prezintă drept o combinație între un muzeu dedicat copilăriei din perioada comunistă, o grădină desprinsă parcă din altă epocă și un loc în care petrecerile se prelungesc până târziu.

Localul funcționează într-o casă veche dintr-o zonă liniștită a Timișoarei și îmbină activitatea de bar cu cea culturală. La subsol poate fi vizitat Muzeul Consumatorului Comunist, amenajat sub forma unui apartament din perioada comunistă. Sunt aici jucării, cărți, discuri, aparate radio, obiecte casnice și alte obiecte aflate în casele românilor de 1989.

În aceeași clădire își desfășoară activitatea și teatrul independent „Auăleu”.

„Caru' cu Bere” din București, locul 43

Pe poziția 43 se află unul dintre cele mai cunoscute localuri istorice din Capitală, „Caru' cu Bere”. Este descris ca o berărie impresionantă, remarcată prin arhitectura neogotică și prin elementele decorative precum vitralii, fresce, balcoane și detalii Art Nouveau.

Clădirea este inclusă pe lista monumentelor istorice și arhitecturale, iar decorul original păstrează vitralii, mozaicuri, picturi și lambriuri sculptate, care contribuie la identitatea aparte a localului.

„Heltai Folkcenter” din Cluj-Napoca, locul 69

„Heltai Folkcenter” ocupă locul 69 în clasamentul european. Spațiul din Cluj-Napoca este prezentat ca un punct de întâlnire între cultura populară maghiară și atmosfera unui bar tradițional, reunind un centru cultural, o zonă pentru concerte live și o grădină.

„Geea Cafe” din Sibiu, locul 74

Sibiul este reprezentat în clasament de „Geea Cafe”, aflată pe poziția 74. Localul, situat în zona Pieței Mari, este descris de European Bar Guide drept un spațiu care combină mai multe concepte: bar, cafenea, loc dedicat artei și cocktail bar.

Decorul neconvențional, tablourile și atmosfera inspirată de un budoar sunt câteva dintre caracteristicile prin care Geea Cafe se diferențiază.

Szimpla Kert din Budapesta, pe primul loc

În fruntea clasamentului European Bar Guide din 2026 se află Szimpla Kert din Budapesta, unul dintre cele mai cunoscute „ruin bars” din capitala Ungariei.

Deschis în 2002, localul este considerat de autorii ghidului unul dintre spațiile care au contribuit decisiv la apariția și consacrarea conceptului de „ruin bar”.