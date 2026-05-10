De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară

Sunt destinații faimoase în întreaga lume și asta se datorează, printre altele, și arhitecturii lor distincte. Insulele Ciclade, precum Mykonos și Santorini, sunt favoritele influencerilor și turiștilor deopotrivă, care adoră să facă poze în fața caselor văruite în alb cu accente albastre pe uși și obloane. Dar de ce sunt casele de pe insulele grecești albastre și albe?

Mulți oameni recunosc albastrul și albul ca fiind culorile emblematice ale Greciei. Sunt culorile steagului. Sunt și culorile mării strălucitoare și ale cerului asociate cu frumoasa Mediterană.

Totuși, pe insulele Ciclade, culorile distinctive alb și albastru ale caselor nu își au rădăcinile în acest simbolism. De fapt, au existat mai multe motive pentru această caracteristică iconică a arhitecturii insulare grecești. În mare parte, motivele au fost practice, relatează Greek Reporter.

Culorile ajută la răcirea caselor

Multe case de pe insule precum Mykonos, Paros și Naxos au fost construite inițial din piatră. Aceasta a fost o alegere practică, deoarece lemnul nu se găsea ușor pe insulele stâncoase din Marea Egee.

Totuși, terenul stâncos are o culoare mai închisă, ceea ce le crea o mare problemă grecilor pe timpul verilor. Lumina soarelui care bătea asupra caselor era absorbită de pietrele întunecate, făcând interiorul insuportabil de fierbinte.

Astfel, locuitorii au început să vopsească pietrele în alb pentru a răcori spațiile interioare. Procesul a funcționat, rezultând case mai răcoroase și mai confortabile.

Cum a influențat holera designul caselor

În 1938, în timpul dictaturii lui Ioannis Metaxas, a fost emis un ordin național prin care vopsirea caselor insulare în albastru și alb era obligatorie.

La acea vreme, în Grecia izbucnise un focar de holeră. În încercarea de a limita răspândirea bolii, Metaxas a ordonat cetățenilor să își văruiască locuințele.

Astăzi poate părea ciudat, dar varul folosit pentru vopsirea caselor conținea calcar. Calcarul este un dezinfectant puternic, iar la vremea respectivă nu existau multe alternative folosite pe scară largă. Astfel, grecii și-au văruit casele pentru a le igieniza și pentru a reduce răspândirea holerei.

Dar de ce culoarea albastră?

Deși albastrul este cea mai comună culoare de accent pentru uși și obloane în insulele Ciclade, nu este singura. Cei care au avut șansa să se plimbe pe mai multe insule, au putut observa și accente roșii, verzi sau maro.

Totuși, albastrul vibrant domină peisajul cicladic. De ce? Răspunsul ține de costuri. Pescarii și marinarii își vopseau ferestrele și obloanele cu ce rămânea după vopsirea bărcilor.

Albastrul era de obicei cea mai ieftină culoare disponibilă. Vopseaua albastră folosită pentru case era realizată dintr-un amestec de calcar și un produs de curățenie numit „loulaki”, un tip de pudră albastră pe care majoritatea insularilor îl aveau deja în casă. Astfel, albastrul era foarte ușor și foarte ieftin de preparat.

Dictatura militară a impus schema de culori

Frumoasele culori ale caselor insulare au devenit obligatorii în timpul dictaturii militare care a preluat puterea în Grecia în 1967. Regimul considera că aceste culori inspiră patriotism și reflectă naționalismul grec.

În cele din urmă, în 1974, a fost adoptată o lege care obliga casele de pe insulele grecești să fie vopsite în albastru și alb.

Deși aceste reguli au fost relaxate între timp, culorile alb și albastru ale insulelor grecești au devenit o mare atracție pentru turiști. Din acest motiv, mulți localnici continuă să își vopsească locuințele astfel. Practic, acest lucru se întâmplă atât din motivele practice inițiale, cât și pentru că ajută turismul.