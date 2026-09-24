„Serghei, spune-i șefului tău: ajunge”. Moment tensionat la ONU: Ministrul de externe polonez l-a confruntat direct pe Lavrov

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, i-a transmis un mesaj direct lui Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, i-a transmis un mesaj direct lui Serghei Lavrov, în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, spunând că Rusia nu poate câștiga războiul din Ucraina și cerându-i șefului diplomației ruse să îi transmită lui Vladimir Putin că „ajunge”. Oficialul polonez a comparat inclusiv puterea economică a Rusiei cu cea a Poloniei, Europei și NATO.

Intervenția a avut loc miercuri, la New York, în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate dedicate situației din Ucraina.

Sikorski s-a adresat direct delegației ruse și a susținut că, după mai bine de patru ani de la începutul invaziei pe scară largă, Moscova nu și-a atins obiectivele în Ucraina.

„Încercați să cuceriți Donbasul de peste 12 ani și Kievul de peste patru. Ați fost opriți de eroica Ucraină, o țară al cărei PIB este de zece ori mai mic decât al Rusiei”, a spus ministrul polonez, potrivit NEXTA.

? Sikorski brought the heat at the UN Security Council: “Sergey, tell your boss: enough is enough”



Polish Foreign Minister Radosław Sikorski addressed the Russian delegation directly, pointing to the gap in economic power between Russia, Poland, Europe and NATO.



“You have been… pic.twitter.com/0sSvrOF7TV — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2026

El a continuat comparând dimensiunea economiei ruse cu cele ale Poloniei și statelor occidentale.

„Dar PIB-ul Poloniei este aproape jumătate din al vostru. Cel al Europei este de zece ori mai mare. Cel al NATO este de 25 de ori mai mare”, a spus Sikorski.

Șeful diplomației poloneze a susținut apoi că Rusia mai poate provoca pierderi și distrugeri, dar că nu poate obține victoria pe care o urmărește.

„Puteți încă să ucideți mulți oameni, dar nu puteți câștiga. Puteți opri în orice moment acest război imperial ales de voi. Nu mai puneți în pericol Europa și lumea. Nu mai distrugeți viitorul Rusiei”, a declarat Sikorski.

La finalul intervenției, ministrul polonez i s-a adresat direct lui Lavrov: „Serghei, știu că asculți. Spune-i șefului tău: ajunge”.

TVP World și Kyiv Post au relatat că intervenția lui Sikorski a venit după discursul lui Lavrov, în care ministrul rus a vorbit despre evenimentele din Ucraina din 2014 și a susținut, între altele, că limba rusă ar fi interzisă în Ucraina. Sikorski a respins aceste afirmații.

Sikorski i-a răspuns lui Lavrov și despre evenimentele din 2014

Ministrul polonez a amintit că s-a aflat la Kiev în 2014, împreună cu miniștrii de Externe ai Germaniei și Franței, și a respins descrierea făcută de Lavrov evenimentelor care au dus la plecarea fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici.

Sikorski a spus că Ianukovici a fost înlăturat prin votul Parlamentului ucrainean și că pentru plecarea lui au votat inclusiv membri ai propriului Partid al Regiunilor. El a respins și afirmația lui Lavrov privind o presupusă interdicție totală a limbii ruse în Ucraina, spunând că fusese la Kiev cu aproximativ zece zile înainte și că rusa continua să fie vorbită pe scară largă.

Mesajul ministrului polonez vine într-o perioadă de tensiuni tot mai mari între Varșovia și Moscova. Autoritățile poloneze și alți oficiali europeni au avertizat în ultimele săptămâni asupra intensificării atacurilor hibride, a sabotajelor și a incidentelor aeriene atribuite Rusiei în mai multe state europene. Reuters relata miercuri că oficialii europeni văd o creștere a acestor acțiuni, chiar dacă nu consideră iminent un atac militar convențional al Rusiei asupra NATO.