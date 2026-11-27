ANM a actualizat prognoza pentru luna decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun

1 minut de citit Publicat la 08:06 27 Noi 2026 Modificat la 08:06 27 Noi 2026

Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru luna decembrie. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 30 noiembrie, 28 decembrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal în întreaga ţară, în primele două săptămâni din decembrie. În săptămâna Crăciunului, temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar în restul ţării vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă mai accentuată în extremitatea de sud şi de sud-est a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 7 – 14 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 14 – 21 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi uşor excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi, în general, apropiat de cel normal.

Săptămâna 21 – 28 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.