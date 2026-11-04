Giorgia Meloni se dezice de Trump. Ministrul italian de Externe: „Nu e o susținătoare a MAGA, nici vorbă”

Meloni a avut relaţii foarte bune cu Trump şi a fost singurul lider european invitat la a doua sa ceremonie de învestitură. Relația dintre cei doi a înghețat după ce Trump a declanșat războiul contra Iranului. Foto: Profimedia Images

Vicepremierul şi ministrul de externe italian Antonio Tajani a declarat miercuri că şefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, nu este o susţinătoare a mişcării MAGA (Make America Great Again) a preşedintelui american Donald Trump şi că ea a dovedit că poate fi tranşantă faţă de acesta, declaraţie venită după ce Partidul Republican al lui Trump a pierdut controlul asupra Congresului în urma alegerilor intermediare desfăşurate marţi, relatează agenţia ANSA, preluată de Agerpres.

„Eu nu am fost niciodată un «trumpist», iar Meloni cu siguranţă nu este o susţinătoare a (mişcării) MAGA, nici vorbă”, a spus Tajani pentru publicaţia Il Messaggero.

„Noi suntem conservatori. Eu sunt un «berlusconian» (referire la fostul premier Silvio Berlusconi n.red). Dacă ai relaţii cu republicanii nu înseamnă că eşti un «trumpist». Eu nu am fost niciodată un susţinător al MAGA şi nici nu voi fi vreodată. Niciodată. Meloni nu este este o susţinătoare a MAGA”, ea este un lider conservator italian şi european, o femeie de dreapta, nu de extremă-dreapta, a indicat ministrul italian de externe.

„Mi se pare că ea i-a spus «nu» lui Trump de multe ori. Şi, judecând după reacţia lui, nu cred că a primit asta prea bine”, a mai spus Antonio Tajani.

Într-un interviu acordat în august publicaţiei New York Times, Giorgia Meloni a mărturisit că a crezut că urma să colaboreze mai uşor cu Donald Trump, dată fiind compatibilitatea dintre poziţiile lor politice de orientare conservatoare, dar experienţa a arătat că nu a fost aşa, inclusiv în urma schimbului lor de replici din iunie, când Trump i-a reproşat lipsa de sprijin în războiul împotriva Iranului după ce Meloni dezminţise o afirmaţie în care Trump susţinuse că ea i-ar fi cerut insistent să facă o poză împreună la un summit.

„Este clar că cu Donald Trump am crezut că lucrurile vor fi mai uşoare, dată fiind poziţia noastră comună în ceea ce priveşte imigraţia şi cultura woke. Lucrurile au mers însă diferit”, a remarcat Meloni.

Singurul lider dintr-o ţară membră a UE care a participat anul trecut la învestirea lui Trump, Meloni a declarat după summitul NATO din iulie că nu regretă nimic faţă de Trump după cearta pe care o avuseseră în luna precedentă prin mesaje publice şi că doreşte menţinerea unităţii occidentale.

În acea dispută verbală a lor desfăşurată pe reţelele de socializare, Trump a atacat-o pe Meloni afirmând că ea l-ar fi implorat să facă o poză împreună la summitul G7 şi a susţinut în plus că scăderea popularităţii ei în Italia ar determina-o să încerce să se apropie din nou de SUA, reproşându-i totodată lipsa de sprijin în războiul contra Iranului prin refuzul de a autoriza forţele americane să folosească baza aeriană italiană Sigonella.

În replică, Meloni i-a transmis că folosirea bazelor din Italia este guvernată de anumite acorduri, a dezminţit că i-ar fi cerut lui Trump o fotografie împreună şi i-a sugerat acestuia să se preocupe mai degrabă de popularitatea lui, nu de a ei