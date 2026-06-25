Roma îl contrazice pe șeful NATO, după ce Rutte a spus că Italia și România au ajutat SUA în războiul cu Iranul

Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Getty Images

Roma a respins declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a dat drept exemplu Italia și România atunci când a vorbit despre țările care au oferit sprijin Statelor Unite și Israelului în războiul împotriva Iranului.

Autoritățile italiene susțin că Italia nu a participat la nicio acțiune militară și nu a permis folosirea bazelor sale pentru operațiuni de război împotriva Iranului.

„Am discutat cu ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi. Italia nu a participat niciodată la vreo inițiativă militară și nu a autorizat niciodată utilizarea bazelor militare pentru acțiuni de război împotriva Iranului, respectând cu strictețe tratatele încheiate cu Statele Unite”, a transmis vicepremierul Antonio Tajani.

Roma a mai anunțat că a cerut redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, pentru a permite trecerea navelor comerciale italiene blocate.

„Am solicitat redeschiderea completă a Strâmtorii Hormuz, facilitând trecerea tuturor navelor de marfă italiene care sunt încă blocate. Redeschiderea ambasadei italiene la Teheran reprezintă un semnal puternic de dialog, inclusiv în perspectiva reluării relațiilor economice și culturale”, a mai anunțat Tajani.

Controversa a pornit după ce purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, Esmail Baghaei, a acuzat NATO de „complicitate” în ceea ce Teheranul numește „războiul de agresiune ilegală” lansat împotriva Iranului de Statele Unite și Israel. Baghaei a susținut, într-o postare pe X, că secretarul general al NATO „a desemnat în mod explicit Italia și România drept participante la agresiunea împotriva Iranului”.

Afirmațiile au venit după un interviu acordat de Mark Rutte pentru Fox News, în care acesta a spus că „500 de avioane americane au decolat de pe baze americane din Italia” pentru a susține operațiunea militară israeliano-americană „Epic Fury”, lansată împotriva Iranului pe 28 februarie. Rutte a mai afirmat că aeroportul din București și-a redus zborurile comerciale pentru a face loc avioanelor de aprovizionare folosite în cadrul operațiunii și că între 4.000 și 5.000 de misiuni de zbor cu avioane americane au fost efectuate de pe baze europene în timpul conflictului.

„Aceasta este o mărturie clară și copleșitoare a complicității active a NATO într-un război de agresiune ilegal împotriva unui stat membru suveran al ONU”, a scris Esmail Baghaei pe X.

Oficialul iranian a cerut Italiei, României și celorlalte state europene care ar fi sprijinit operațiunea să explice „propriilor cetățeni și lumii întregi” de ce au ales să devină „complici” la ceea ce Teheranul consideră un act de agresiune.

În Italia, Ministerul Apărării a condamnat anterior declarațiile secretarului general al NATO și a transmis că acestea au creat „un mesaj complet înșelător”. Roma a precizat că a permis Statelor Unite să folosească bazele doar pentru zboruri tehnice și logistice, nu pentru misiuni de luptă.

România a fost vizată de reacții dure din partea Iranului și în luna martie, după ce Bucureștiul a permis Statelor Unite să folosească baze militare pentru realimentarea avioanelor și pentru amplasarea unor radare și sisteme satelitare suplimentare. La acel moment, Esmail Baghaei a amenințat România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”.