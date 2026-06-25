Iranul acuză din nou România, după ce Mark Rutte ne-a felicitat pentru sprijinul acordat SUA în războiul cu regimul de la Teheran

Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei. Foto: Profimedia Images

Purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghaei, a acuzat joi NATO de „complicitate” în „războiul de agresiune ilegală” lansat împotriva Iranului de Statele Unite şi Israel, transmite AFP.

„Secretarul general al NATO a desemnat în mod explicit Italia şi România drept participante la agresiunea împotriva Iranului”, a subliniat purtătorul de cuvânt al ministerului iranian, într-o postare pe rețeaua X.

This is a clear and damning admission of NATO’s active complicity in an unlawful war of aggression against a sovereign UN Member State — a flagrant violation of peremptory norms of international law and the core principles of the UN Charter.



The Organization and its individual… pic.twitter.com/q2OPKVrSkM — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 25, 2026

Baghaei a reacţionat la declaraţiile pentru Fox News ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora „500 de avioane americane au decolat de pe baze americane din Italia” pentru a susţine operaţiunea militară israeliano-americană „Epic Fury” (Furie Epică) lansată împotriva Iranului pe 28 februarie.

Rutte a mai afirmat că aeroportul din Bucureşti şi-a redus zborurile comerciale pentru a face loc avioanelor de aprovizionare folosite în cadrul acestei operaţiuni şi că între 4.000 şi 5.000 de misiuni de zbor cu avioane americane au fost efectuate de pe baze europene în timpul conflictului.

„Aceasta este o mărturie clară şi copleşitoare a complicităţii active a NATO într-un război de agresiune ilegal împotriva unui stat membru suveran al ONU”, a scris Baghaei pe X.

„Aceste ţări, precum şi toate celelalte ţări europene care au sprijinit agresiunea americano-israeliană împotriva Iranului, trebuie să explice propriilor lor cetăţeni şi lumii întregi de ce au ales să devină complici la acest act evident de agresiune şi la comiterea de atrocităţi în masă împotriva populaţiei iraniene”, a adăugat el.

În Italia, Ministerul Apărării a condamnat miercuri declaraţiile secretarului general al NATO, apreciind că au transmis „un mesaj complet înşelător”, Roma permiţând SUA să folosească baze doar pentru zboruri tehnice şi logistice, şi nu pentru misiuni de luptă.

În luna martie, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat direct România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.

Mesajul Iranului a venit atunci după decizia României de a acorda SUA dreptul de a folosi bazele din țara noastră pentru realimentarea avioanelor și pentru amplasarea unor radare și sisteme satelitare suplimentare.