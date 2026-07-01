Lovitură pentru Bolojan: Tribunalul București a anulat "provizoriu" noua conducere a PNL. Veștea este din nou prim-vicepreşedinte

Acțiunea a fost deschisă în instanță de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan. Foto: Hepta

Tribunalul București a decis suspendarea provizorie a executării și a efectelor Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL nr. 1/2026, adoptată pe 19 iunie, prin care a fost convocat Congresul pentru alegerea noii conduceri a partidului. Măsura va rămâne în vigoare până la soluționarea definitivă a cererii de anulare a hotărârii de convocare a congresului. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Decizia Tribunalului București are ca efect și suspendarea alegerii noii conduceri a PNL în cadrul Congresului Extraordinar. Consiliul Național a convocat Congresul, în cadrul căruia au fost adoptate mai multe hotărâri. Prin suspendarea hotărârii de convocare sunt suspendate și actele subsecvente adoptate în baza acesteia. Astfel, este suspendată inclusiv decizia de desființare a celor patru funcții de prim-vicepreședinte. prin urmare, Adrian Veștea, dar și Nicoleta Pauliuc sunt din nou prim-vicepreședinți ai PNL. De asemenea, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, care au fost cooptați în conducerea PNL de Ilie Bolojan la Congresul Extraordinar, nu mai sunt vicepreședinți ai partidului. Ar fi suspendată și alegerea lui Robert Sighiartău în funcția de secretar general al PNL.

Acțiunea a fost deschisă în instanță de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisiei, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.

“Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Bolojan Ilie-Gavril- preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan- secretar general al Partidului Naţional Liberal, invocată de pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril.

Respinge cererea formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâţii Bolojan Ilie-Gavril- preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan- secretar general al Partidului Naţional Liberal, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril.

Suspendă provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL nr. 01/ 2026 din 19.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă. Respinge în rest cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti – Secția a III-a Civilă”, este soluția oe scurt a Instanței.

Ce s-a decis la Congresul PNL

Congresul Partidului Național Liberal a constat că Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal participând la acțiuni și de mersuri contrare interesului partidului.

Noua echipă propusă de Bolojan la Congresul PNL i-a inclus pe Dan Motreanu, în funcția de prim-vicepreședinte, și pe Robert Sighiartău, ca secretar general.

În structura de conducere au fost cooptați și mai mulți vicepreședinți, printre care Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga. Intrarea Oanei Gheorghiu și a lui Dragoș Pîslaru în echipă a fost unul dintre punctele discutate intens.

Conducerea PNL a decis ulterior dizolvarea mai multor birouri politice județene și de sector, conduse de liberalii din aripa Veștea. Decizia a venit după tensiunile din partid provocate de susținerea acordată de "puciști” lui Adrian Veștea pentru formarea Guvernului care nu a trecut de votul din Parlament.

Biroul Permanent Naţional a decis să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile filialelor: Argeş, Braşov, Călăraşi, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, sectoarele 2, 3, 4 şi 5, cele mai multe dintre acestea fiind conduse de contestatarii care l-au susţinut pe Adrian Veştea.