După ce l-au criticat pe Bolojan, Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc și-au pierdut locul în Delegația la Adunarea Parlamentară a NATO

1 minut de citit Publicat la 14:32 10 Noi 2026 Modificat la 14:32 10 Noi 2026

Nicoleta Pauliuc și Alina Gorghiu l-au criticat, luni, pe președintele PNL Ilie Bolojan. Sursă foto colaj: Hepta

Plenul Senatului și Camerei Deputaților a decis, marți, înlocuirea parlamentarelor PNL Nicoleta Pauliuc și Alina Gorghiu din Delegația permanentă la Adunarea Parlamentară a NATO, relatează Agerpres.

Propunerea a aparținut grupurilor parlamentare PNL. Cele două vor fi înlocuite cu Iulian Silviu Coșa și Robert Sighiartău.

O altă modificare în această delegație a fost făcută la propunerea grupurilor PSD, senatorul Daniel Zamfir, care a fost numit ministrul Economiei, fiind înlocuit cu Ionel Floroiu.

Deputatul USR Ionuț Moșteanu a fost desemnat membru titular al delegației.

Plenul Parlamentului a mai decis ca Victor Ponta să facă parte din Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, acesta înlocuindu-l pe Mădălin-Laurențiu Făget, la propunerea grupului parlamentar Uniți pentru România.

Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc l-au criticat, luni, pe președintele PNL Ilie Bolojan pentru decizia luată ca parlamentarii liberali care au contestat în instanță deciziile partidului să își retragă acțiunile, în caz contrar urmând să fie excluși din grupurile parlamentare ale formațiunii.

Pauliuc i-a transmis lui Bolojan că nu este intimidată de ultimatumul dat și a menționat că „un astfel de gest nu este doar autoritar, ci și meschin și mărunt”.

La rândul său, Gorghiu a declarat că nu își va retrage acțiunile în justiție pentru a-și păstra locul în grupul parlamentar al partidului și că se consideră victima unui „șantaj”. Ea i-a solicitat lui Bolojan să reanalizeze decizia „ilegală”.

Mai mulți liberali, printre care Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma, au atacat în instanță deciziile luat în cadrul Congresului Extraordinar al partidului din 21 iunie