Alina Gorghiu îl acuză pe Ilie Bolojan de șantaj, după ultimatumul dat „puciștilor” din PNL: „Să reanalizeze această decizie ilegală”

Deputatul PNL Alina Gorghiu. Foto: Agerpres

După ce președintele PNL, Ilie Bolojan, le-a dat, duminică, un ultimatum „puciștilor” pentru a-și retrage procesele împotriva partidului în maximum 10 zile, Alina Gorghiu l-a acuzat, luni, de șantaj și i-a cerut să „reanalizeze această decizie ilegală”. „Îi solicit public lui Bolojan să reanalizeze această decizie ilegală, să se consulte cu specialiștii și să renunțe la acest șantaj în interiorul PNL”, a spus ea.

„Astăzi vorbesc despre ceva ce nu mi-am imaginat că voi trăi în propriul partid. Am înțeles pe propria piele ce înseamnă să fii pusă sub presiunea să renunți la justiție, să ți se ceară să alegi între apărarea drepturilor tale și apartenență la grupul parlamentar al partidului în care ai muncit 27 de ani. Și, da, mă consider victima unui șantaj. Și o spun de la început: nu voi ceda. Ce s-a întâmplat în Biroul Politic Național e foarte grav. Potrivit deciziei domnului Bolojan, celor care au dat partidul în judecată i se acordă 10 zile să renunțe la litigii, sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare.

Îi solicit public lui Bolojan să reanalizeze această decizie ilegală, să se consulte cu specialiștii și să renunțe la acest șantaj în interiorul PNL. Am vorbit de atâtea ori despre presiunea asupra victimelor de a-și retrage plângerile, despre frică, despre amenințări, despre cât de greu este să mergi mai departe când cineva, oricine, încearcă să reducă la tăcere”, a spus Alin Gorghiu, într-un videoclip postat pe Facebook.

Astfel, Gorghiu spune că, „am apărat dreptul fiecărui om de a merge în fața unui judecător atunci când consideră că i-au fost încălcate drepturile, demnitatea sau imaginea”.

„Astăzi mă confrunt eu însămi cu acest șantaj de a renunța la un demers în justiție. Cum credeți că aș mai putea să le spun altora să aibă curaj să-și apere drepturile dacă eu aș renunța la ale mele? Nu, n-o să mă las șantajată! Nu mă voi lăsa intimidată și nici nu am de gând să îmi retrag nicio sesizare, nicio acțiune în instanță ca urmare a acestor amenințări. Dreptul meu de a mă apăra în fața unui abuz nu este negociabil, iar abuzurile, iată, pot veni și din partea propriei conduceri de partid.

Am 27 de ani în PNL. Am cunoscut mulți președinți, am fost eu însămi președinta acestui partid. Am crezut și cred în statul de drept, în lege, am promovat respectul pentru fiecare dintre noi, am apărat dreptul fiecărui om de a merge în fața unui judecător atunci când consideră că i-au fost încălcate drepturile, demnitatea sau imaginea”, a adăugat ea.

Ea sublinaiză că accesul liber la justiție este garantat prin Constituție, și „nu mi l-a acordat președintele PNL și nici Biroul Politic Național”.

„Nu îmi schimb convingerile pentru că astăzi ele deranjează conducerea partidului meu. Am promovat integritatea, am adus oameni noi, am făcut fuziuni, am purtat dispute și polemici politice și am făcut și greșeli. Poate că pe unii dintre colegi i-am nedreptățit, dar niciodată, niciodată, subliniez, nu i-am cerut cuiva să renunțe la un proces pentru a putea rămâne în partid sau în grupul parlamentar. Niciodată, dar niciodată, nu am considerat că funcția de președinte îmi dă dreptul să pun oamenii să aleagă între partid și drepturile lor.

Constituția garantează, prin articolul 21, cred, accesul liber la justiție pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor legitime. Acest drept îl am ca cetățean. Nu mi l-a acordat președintele PNL și nici Biroul Politic Național. Liberul acces la justiție este un drept constituțional al fiecăruia dintre noi. Gândiți-vă la milioanele de români care își caută dreptatea în instanță.

Cum ar fi să li se spună: «Dacă nu îți retragi acțiunea, îți pierzi locul de muncă» sau «Dacă nu îți retragi acțiunea, te dăm afară din casă»? Ce libertate mai are un om să-și apere drepturile dacă este amenințat tocmai pentru că a cerut în instanță să i se facă dreptate? Nimeni nu ar trebui să fie pus în fața unei asemenea situații”, a subliniat ea.

În încheiere, Gorghiu arată că nu îi este frică „Ilie Bolojan sau de Dan Motreanu și nici de cei care cred că funcția de partid le permite să mă reducă pe mine sau pe colegii mei la tăcere”.

„Și fac acest demers pentru mine și pentru fiecare membru liberal care ar putea fi pus de mâine în aceeași situație. Pentru colegul meu care astăzi se teme să vorbească, pentru cel care crede că trebuie să suporte orice fiindcă are în față un lider autoritar de partid. Nimeni nu ar trebui să-și abandoneze drepturile ca să-și dovedească loialitatea politică.

Sigur că mă aștept ca atacurile să se întețească, dar aceste atacuri nu vor dicta deciziile mele.

Nu mi-e frică de Ilie Bolojan sau de Dan Motreanu și nici de cei care cred că funcția de partid le permite să mă reducă pe mine sau pe colegii mei la tăcere. Lupta politică trebuie să aibă limite. Când condiționezi apartenența la grupul parlamentar de renunțarea la justiție, ai depășit o linie roșie.

Din punctul meu de vedere, un lider care recurge la asemenea presiuni își pierde autoritatea morală în fața colegilor, iar tăcerea în fața unei asemenea presiuni face ca aceasta să fie și mai ușor de repetat.

Deci nu am de gând să tac, indiferent de consecințe. Nu îmi voi retrage acțiunile pentru a-mi păstra locul în grupul parlamentar. Am investit 27 de ani din viață în acest partid și tocmai de aceea refuz să accept că un liberal trebuie să își lase drepturile la ușa partidului. Îmi voi apăra aceste drepturi în justiție până la capăt”, a încheiat ea.

Ilie Bolojan a cerut, duminică, în ședința Biroului Politic Național, ca liberalii care au deschis procese împotriva partidului să își retragă toate acțiunile din instanță. El a explicat, luni, într-o conferință de presă, că decizia are legătură cu necesitatea păstrării disciplinei și coerenței votului în grupurile parlamentare.

El a susținut că un partid trebuie să aibă o poziție unitară în problemele strategice importante și că membrii grupurilor politice trebuie să respecte deciziile adoptate.