Bolojan, despre ultimatumul dat contestatarilor din PNL: „Fiecare poate să voteze cum vrea, dar nu din interiorul partidului”

Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor care au deschis procese împotriva PNL să își retragă toate acțiunile din instanță. FOTO: Inquam Photos /Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a explicat luni, într-o conferință de presă, că decizia de a le cere liberalilor care au deschis procese împotriva partidului să își retragă acțiunile din instanță are legătură cu necesitatea păstrării disciplinei și coerenței votului în grupurile parlamentare. El a susținut că un partid trebuie să aibă o poziție unitară în problemele strategice importante și că membrii grupurilor politice trebuie să respecte deciziile adoptate.

„Am luat decizia pentru a păstra coerența votului în grupurile noastre parlamentare, pentru a fi cât se poate de clari, pentru a ne defini cât se poate de clar identitatea, ca să existe o decizie privind respectarea deciziilor grupurilor parlamentare în votul membrilor acestor grupuri, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat, pe de altă parte, în ceea ce privește procesele deschise pe tema deciziilor de principiu pe care un partid le ia referitor la recomandarea la vot.

Oriunde, de la un consiliu local, municipal, județean, la Parlament, acolo unde un partid decide o poziționare într-o problemă strategică importantă, este logic să existe o coerență între ceea ce decide un partid și votul grupului.

Fiecare poate vota cum dorește, inclusiv parlamentarii, dar nu pot să facă acest lucru din calitatea de membri ai unui grup de consilieri. Aceasta nu e valabil pentru PNL, ci pentru orice partid. Ține de substanța unui partid. Fiecare poate să voteze cum dorește, dar nu din interiorul grupului politic respectiv”, a declarat Ilie Bolojan, luni, într-o conferință de presă.

Duminică, în ședința Biroului Politic Național, Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor care au deschis procese împotriva PNL să își retragă toate acțiunile din instanță. Potrivit unor surse politice citate de Antena 3 CNN, aceștia au la dispoziție 10 zile pentru a face acest lucru, în caz contrar urmând să fie excluși din partid.

Sunt 18 liberali care contestă în Instanță deciziile conducerii lui Ilie Bolojan și care au atacat hotărârile Consiliului Național Extraordinar al PNL, din luna iunie. Printre aceștia se numără Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc.