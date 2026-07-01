Trump a fost impresionat de noul Air Force One primit cadou de la Qatar: "SUA nu ar putea construi un astfel de avion”

Donald Trump, despre noul avion Air Force One: "Tocmai l-au finalizat. L-au făcut potrivit pentru un președinte". Foto: Profimedia Images

În timp ce președintele Donald Trump se îmbarca în zborul său inaugural la bordul noului Air Force One, un avion de lux donat de guvernul Qatarului, și-a împărtășit entuziasmul pentru noua aeronavă și pentru constructorii săi străini, spunând că SUA „nu ar putea construi un avion ca acesta”, potrivit CNN.

„Sunt entuziasmat de primul zbor”, a declarat el reporterilor înainte de călătoria sa în Dakota de Nord, miercuri, pentru o celebrare a aniversării America 250.

Noul avion, un cadou necondiționat estimat la aproximativ 400 de milioane de dolari, a generat întrebări juridice, etice și de securitate națională. Avionul are o nouă schemă de culori - alb, roșu și bleumarin - și alte modificări care îl fac similar cu avionul personal pe care Trump l-a folosit ani de zile.

„Tocmai l-au finalizat. L-au făcut potrivit pentru un președinte, ceea ce înseamnă securitatea și toate elementele și accesoriile pe care le-au pus. Foarte complex acum, dar este cu adevărat ceva special”, a spus Trump.

Avionul a fost o sursă de controverse de când s-a dezvăluit pentru prima dată că Trump îl va accepta de la Qatar. Când președintele a anunțat pentru prima dată cadoul, o persoană familiarizată cu situația a declarat pentru CNN că planul era ca aeronava să fie donată bibliotecii prezidențiale a lui Trump după ce acesta va părăsi funcția. Avionul a fost donat oficial Pentagonului. CNN a contactat Casa Albă pentru a afla care este planul final pentru avion.

Trump, care se așteaptă să folosească avionul până când o nouă aeronavă construită în SUA va fi finalizată în aproximativ doi ani, a spus că „nu a mai existat niciodată un avion ca acesta”.

„Sincer, nu am putea construi un avion ca acesta pentru că nu am fi dispuși să cheltuim banii necesari. Au cheltuit sume mari de bani”, a spus el despre qatarezi.

Trump a dezvăluit noul avion luna trecută la Baza Comună Andrews, numindu-l „cel mai luxos avion din lume”. Are scaune din piele care se înclină complet și centuri de siguranță cu sigiliul prezidențial. Pereții și covoarele sunt de culoare cafenie, iar corpurile de iluminat aurii.

Luna trecută, oficialii Casei Albe au postat pe rețelele de socializare mesaje de adio pentru Boeingul 747-200 puternic modificat, care a zburat ca Air Force One din 1990.

Două avioane 747-800 sunt modificate ca VC-25B pentru a ocupa rolul de Air Force One, pe lângă avionul qatarez, pentru a reduce decalajul dintre avioanele vechi și cele două avioane suplimentare pe care Boeing le modifică, modificări care nu vor fi efectuate timp de aproximativ doi ani.