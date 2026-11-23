Statele Unite plănuiesc să antreneze armata unei țări al cărei președinte a fugit la Moscova după un război civil de aproape 14 ani

3 minute de citit Publicat la 20:35 23 Noi 2026 Modificat la 20:35 23 Noi 2026

Forțe militare siriene specializate în neutralizarea munițiilor fac preparative pentru detonări controlate ale unor mine și dispozitive explozive improvizate în apropierea orașului Raqqa, luna mai 2026. Foto: Hepta

SUA discută planuri de instruire a soldaților armatei siriene, relatează Reuters, care citează cinci persoane familiarizate cu acest subiect. Ar fi prima misiune de instruire a Washingtonului pentru armata siriană, de când foștii rebeli au preluat puterea la Damasc, în decembrie 2024, iar președintele Bashar al-Assad a fugit la Moscova.

Instruirea sirienilor în cadrul unei misiuni multinaționale întâmpină momentan obstacole juridice în Statele Unite și scepticism în rândul unor responsabili militari de la Damasc, remarcă Reuters.

Dacă va fi pusă în aplicare, inițiativa va implica revenirea unui număr mic de trupe americane în Siria, chiar de anul viitor, la doar un an după retragerea unei misiuni care a durat un deceniu și a avut drept scop combaterea grupării jihadiste "Statul Islamic".

Patru dintre sursele Reuters au precizat că programul inițial s-ar concentra pe instruirea în deminare și neutralizarea în siguranță a munițiilor. În cazul în care va avea succes, operațiunea ar putea servi drept model pentru o cooperare mai amplă.

Cum ar arăta inițiativa americană de instruire a soldaților sirieni

Din perspectivă americană, operațiunea militară ar implica extinderea activității unei structuri cunoscute drept Centrul de Coordonare de la Damasc (Damascus Coordination Center, DCC). Aceasta a fost înființată anul trecut în Iordania pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile siriene, forțele americane și aliații regionali.

Căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, a declarat că DCC își continuă activitatea "în sprijinul unei Sirii stabile, unite și pașnice", dar a adăugat că nu au fost încă luate decizii definitive cu privire la structura sa viitoare și la obiectivele misiunii.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american a afirmat că Washingtonul salută "existența unui partener la Damasc angajat în combaterea grupării Statul Islamic". Ministerul sirian al Apărării nu a răspuns unei solicitări Reuters de a comenta subiectul.

Aproximativ 15 aliați ai SUA ar urma să participe la misiunea din Siria

Ptrivit unei surse Reuters, inițiativa în discuție ar implica, de asemenea, militari din aproximativ 15 țări aliate ale SUA, inclusiv Marea Britanie, Franța, Germania, Australia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Agenția internațională de știri notează că o cooperare militară mai strânsă ar reprezenta un nou pas în procesul de apropiere dintre Washington și Damasc, după alungarea de la putere a președintelui Bashar al-Assad în decembrie 2024.

Washingtonul a ridicat sancțiunile economice ample impuse Siriei în decembrie 2025, a eliminat țara de pe lista sponsorilor terorismului în august 2026 și a relaxat, în octombrie, restricțiile privind exportul de armament și servicii din domeniul apărării.

Obstacole în calea colaborării militare dintre SUA și Siria

Totuși, conform sursei citate, există în continuare obstacole de ambele părți în calea unei cooperări militare directe.

În Statele Unite, așa-numitele "Legi Leahy" interzic acordarea de asistență americană forțelor de securitate străine în cazul în care există informații credibile că acestea din urmă au comis încălcări grave ale drepturilor omului.

Îngrijorările legate de drepturile omului au, parțial, legătură cu trecutul unor comandanți din noile forțe de securitate siriene. Printre aceștia se numără foști membri ai unor grupări armate islamiste. De asemenea, anchetatorii ONU au documentat abuzuri comise de unele forțe afiliate noilor autorități.

Din partea siriană, unii reprezentanți ai Ministerului Apărării de la Damasc și-au exprimat reticența la ideea de a permite personalului militar american accesul în bazele și facilitățile gestionate de această instituție.

Programul de instruire ar putea începe în primăvara anului viitor

În timpul războiului civil din Siria, care s-a derulat în perioada martie 2011 – decembrie 2024, sute de militari americani au fost desfășurați în această țară, fără a coopera nici cu guvernul lui Assad, nici cu principalele forțe rebele musulmane sunnite care, în cele din urmă, l-au înlăturat pe președinte de la putere.

Americanii au colaborat, în principal, cu forțele kurde în cadrul "Operațiunii Inherent Resolve" – o misiune cu rolul de a combate gruparea Statul Islamic (ISIS) atât în ​​Siria, cât și în Irak.

Ultimii militari americani au fost retrași din Siria în luna aprilie a acestui an, iar din Irak, în luna septembrie, deși operațiunea anti-ISIS, în ansamblul său, nu a fost încă încheiată complet.

Ministrul sirian al Apărării, Murhaf Abu Qasra, s-a întâlnit la Damasc, pe 12 noiembrie, cu comandantul operațiunii, contraamiralul Liam Hulin, potrivit agenției de știri de stat siriene SANA.

O sursă militară siriană a declarat că, în cadrul reuniunii, s-au purtat discuții despre mecanismul multinațional de coordonare propus, despre planurile de instruire a forțelor siriene în domeniul deminării și neutralizării munițiilor, precum și despre un sprijin pentru securitatea frontierelor.

O opțiune luată în considerare ar presupune instruirea soldaților sirieni atât în ​​Iordania, cât și în Siria. Procesul ar putea începe în luna martie, cu o participare militară limitată din partea SUA.

Oficiali americani analizează posibilitatea ca fondurile rămase din cadrul operațiunii "Inherent Resolve" să poată susține acest program. Una dintre sursele Reuters a estimat fondurile disponibile la aproximativ 200 de milioane de dolari. Agenția internațională precizează că nu a putut verifica în mod independent această sumă.