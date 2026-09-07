Regimul Assad construia în Siria un reactor nuclear configurat să producă arme nucleare. Dezvăluirea AIEA

Se credea că Siria a desfășurat un amplu program nuclear nedeclarat în timpul lui Assad. FOTO: Profimedia Images

Guvernul sirian din perioada Assad construia un reactor nuclear configurat pentru producerea de material fisionabil care ar fi putut fi folosit în arme nucleare, a declarat luni șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit The Associated Press.

„Configurația” și „caracteristicile tehnice” ale reactorului nuclear aflat în construcție în Siria în timpul conducerii fostului președinte Bashar Assad, înlăturat de la putere, erau „foarte eficiente în producerea de material fisionabil care putea fi utilizat direct pentru fabricarea de arme nucleare”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

„Desigur, acest lucru nu a fost niciodată declarat, a fost întotdeauna negat, așa că, din nou, intențiile nu pot fi judecate, dar aceasta a fost o problemă foarte serioasă de proliferare nucleară pentru noi, iar aceasta a fost o muncă dificilă”, le-a spus el reporterilor în prima zi a unei reuniuni ordinare a Consiliului Guvernatorilor AIEA, la Viena.

Se credea că Siria a desfășurat un amplu program nuclear nedeclarat în timpul lui Assad, care includea un reactor nuclear construit de Coreea de Nord în provincia Deir el-Zour, în estul țării.

După înlăturarea lui Assad de la putere, noul guvern a fost de acord să le permită inspectorilor AIEA accesul la presupusele foste situri nucleare.

În timpul unei vizite în Siria în august, inspectorii AIEA au confirmat că „infrastructura de răcire care a fost acum descoperită este compatibilă cu cea a unui reactor nuclear”. Grossi și o echipă de inspectori de rang înalt au vizitat, de asemenea, un sit din țară care nu fusese declarat anterior.

Siria a notificat agenția cu privire la existența sitului printr-o scrisoare datată 17 iulie și a invitat AIEA „să coopereze cu autoritățile siriene în inspecția și verificarea sitului și a oricărui material nuclear care ar putea fi găsit”.

AIEA a precizat în raportul său confidențial, distribuit statelor membre marțea trecută și consultat de The Associated Press, că acest nou sit conținea „uraniu natural metalic sub formă de bare de combustibil cu înveliș”. Agenția a verificat materialul și a confirmat „prezența a aproximativ 73 de tone de uraniu natural metalic”.

Grossi a declarat că, atunci când inspectorii au vizitat situl în august, aceștia au trebuit să „dărâme ziduri” și să treacă prin „pasaje foarte dificile și înguste” pentru a ajunge la materialul nuclear care fusese ascuns. Situl avea „cutii împrăștiate peste tot”, a spus el.

Grossi a declarat că „lucrul important este că acest material se află acum sub garanțiile” AIEA, adăugând că inspectorii agenției au reușit să instaleze camere de supraveghere la locație.

Întrebat dacă materialul nuclear va rămâne în Siria sau va fi îndepărtat, Grossi a spus că aceasta este „o chestiune pe care guvernul sirian va trebui să o decidă”. El a adăugat: „Nu le cerem să facă acest lucru sau acel lucru. Pentru noi, important este să știm în permanență unde se află acest material, până la ultimul gram.”

Logan Mintz, director pentru securitatea materialelor nucleare în cadrul Nuclear Threat Initiative, cu sediul la Washington, a declarat că uraniul natural metalic nu poate fi utilizat direct pentru fabricarea unei arme nucleare, dar ar putea fi „deturnat către un program clandestin de arme nucleare care să îl prelucreze ulterior în plutoniu pentru o armă nucleară”.

Ea a spus că, odată ce va fi considerat sigur pentru transport, materialul ar putea fi „transportat în containere certificate” către o țară terță care să îl poată „transfera în condiții de siguranță și securitate într-o formă mai stabilă din punct de vedere chimic și utilizată pe scară mai largă”, pentru o posibilă folosire în centrale nucleare.

„La fel ca în cazul oricărui transport de material nuclear, această deplasare ar necesita măsuri solide de securitate împotriva furtului sau sabotajului”, a spus ea.