Siria construia în secret un reactor nuclear în timpul regimului Bashar al-Assad. Inspectorii ONU au găsit zeci de tone de uraniu

1 minut de citit Publicat la 08:17 02 Sep 2026 Modificat la 08:19 02 Sep 2026

Bashar al-Assad „nu a declarat materiale, instalații și activități nucleare”. FOTO: Profimedia Images

Siria construia un reactor nuclear în timpul regimului lui Bashar al-Assad, este concluzia inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), organismul ONU de supraveghere a activităților nucleare. Inspectorii au vizitat luna trecută două situri din Siria și au constatat că unul dintre ele conținea infrastructură „compatibilă cu cea a unui reactor nuclear”, potrivit The Telegraph.

AIEA a anunțat că fostul guvern al țării, condus de dictatorul înlăturat Bashar al-Assad, „nu a declarat materiale, instalații și activități nucleare”.

Printre acestea se afla și „un reactor nuclear aflat în construcție” la Deir ez-Zor, în estul Siriei.

„Pe baza observațiilor făcute de agenție la situl de la Deir ez-Zor, AIEA confirmă că infrastructura de răcire descoperită acum este compatibilă cu cea a unui reactor nuclear”, a transmis instituția.

Agenția a precizat că va continua să monitorizeze activitățile de la sit „pe măsură ce lucrările de excavare avansează”.

În raport, directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a salutat „transparența și cooperarea Siriei cu agenția”.

„Siria a luat măsuri pentru a remedia situația, furnizând agenției rapoartele necesare privind evidența materialelor nucleare și informațiile de proiectare pentru instalațiile menționate mai sus”, se arată în raport.

Zeci de tone de material nuclear

Rafael Grossi a declarat luna trecută, la Damasc, că inspectorii AIEA au descoperit câteva zeci de tone de material nuclear într-un sit pe care autoritățile siriene l-au notificat agenției în luna iulie.

El a lăudat „decizia curajoasă” a Damascului de a declara existența sitului nedezvăluit anterior, care datează din perioada regimului Assad.

Siria a notificat AIEA cu privire la existența sitului printr-o scrisoare trimisă pe 17 iulie și a invitat agenția „să coopereze cu autoritățile siriene pentru inspectarea și verificarea sitului, precum și a oricărui material nuclear care ar putea fi găsit”.

AIEA precizează în raport că noul sit conținea „uraniu metalic natural sub formă de bare de combustibil cu înveliș protector”.

Agenția a verificat materialul și a confirmat „prezența a aproximativ 73 de tone de uraniu metalic natural”.

Potrivit AIEA, „întregul material nuclear este în prezent supus măsurilor de izolare și supraveghere ale agenției”.