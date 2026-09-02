Atac cibernetic uriaș asupra a trei aeroporturi din UK: Hackerii au publicat datele a 8,7 milioane de oameni după ce șantajul a eșuat

Atac cibernetic uriaș asupra a trei aeroporturi din UK. Foto: Getty Images

Datele personale a aproape nouă milioane de oameni au fost publicate online de un grup de hackeri, după un atac informatic care a vizat trei aeroporturi din Marea Britanie. Manchester Airports Group, compania care operează aeroporturile Manchester, London Stansted și East Midlands, a fost șantajată de atacatori, care au cerut o răscumpărare. Compania nu a plătit suma solicitată, iar hackerii au publicat ulterior baza de date furată, scris BBC.

Clienții celor trei aeroporturi sunt avertizați acum că informațiile lor ar putea fi folosite în alte fraude sau atacuri, pentru că datele au devenit accesibile și altor infractori cibernetici.

„MAG este încrezătoare că a luat măsuri eficiente pentru a-și proteja clienții și i-a contactat pe toți cei afectați, inclusiv pe cei care au rezervări viitoare, pentru a le oferi sprijin suplimentar”, a transmis compania.

Printre informațiile furate se numără date de contact, numere de înmatriculare și coduri poștale. Atacul pare să fi vizat baze de date folosite pentru conectarea la rețelele Wi-Fi și pentru serviciile de parcare ale aeroporturilor.

Gruparea de criminalitate cibernetică, pe care BBC a decis să nu o numească, oferă acum gratuit întreaga bază de date altor hackeri și escroci, prin propriul site.

„Astăzi publicăm baza de date Manchester Group”, au scris atacatorii.

Aceștia susțin că au scos la dispoziție aproximativ jumătate de terabyte de informații, toate fiind date cu caracter personal.

Datele pot fi folosite în noi fraude

Specialiștii de la HaveIBeenPwned au analizat materialele publicate și au confirmat că baza de date conține adrese de e-mail, numere de telefon, adrese fizice, numere de înmatriculare, istoricul cumpărăturilor și informații despre dispozitivele folosite pentru navigare.

Expertul în securitate cibernetică Kevin Beaumont i-a avertizat pe cei afectați să fie foarte atenți la eventuale tentative de fraudă, mai ales în cazul persoanelor cunoscute public sau cu venituri mari.

Potrivit acestuia, informațiile publicate includ atât locații din trecut, cât și detalii despre călătorii viitoare.

„Datele includ atât locații istorice, cât și deplasări planificate, astfel că persoanele pentru care este important ca mișcările lor să nu fie cunoscute ar putea fi nevoite să ia măsuri de precauție”, a spus Beaumont.

El a avertizat și că escrocii pot folosi informații precum numerele de telefon sau numerele de înmatriculare pentru a face mesajele frauduloase să pară mai credibile.

MAG spune că lucrează împreună cu autoritățile și cu specialiști în securitate cibernetică și precizează că siguranța fizică a pasagerilor din aeroporturi nu a fost pusă în pericol.

Un element neobișnuit este faptul că site-ul pe care hackerii au publicat datele este accesibil pe internetul obișnuit, nu doar pe dark web, așa cum se întâmplă în majoritatea atacurilor de acest tip.

Asta face informațiile mult mai ușor de găsit și crește riscul ca ele să fie folosite de alte persoane pentru fraude sau tentative de furt de identitate.

Pe lângă publicarea datelor, hackerii s-au lăudat și cu metoda folosită pentru a pătrunde în sistemele victimelor. Ei susțin că au exploatat, de fiecare dată, slăbiciuni în modul în care companiile își păstrează cheile digitale folosite pentru accesul la rețelele interne.

Ce trebuie să faci dacă datele tale au fost furate

Autoritatea britanică pentru protecția datelor, Information Commissioner’s Office, recomandă persoanelor afectate să ia mai multe măsuri de precauție.

Cei care au documente furate, precum pașapoarte, carduri bancare sau permise de conducere, ar trebui să anunțe instituția care le-a emis.

De asemenea, este recomandată verificarea extraselor bancare și a rapoartelor de credit pentru orice activitate neobișnuită.

Persoanele vizate ar trebui să fie atente la e-mailuri, mesaje sau apeluri suspecte și să folosească parole puternice, împreună cu autentificarea în doi pași, pentru conturile online.