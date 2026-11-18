Ucraina nu a folosit Starlink pentru a lovi Podul Kerci, ci propriul sistem de sateliți. Atacul, menit „să arate că Putin este slab”

2 minute de citit Publicat la 09:39 18 Noi 2026 Modificat la 10:25 18 Noi 2026

Podul Kerci din Rusia s-a prăbușit parțial. Foto: Profimedia Images

În atacul care a prăbușit parțial „Podul lui Putin”, care leagă Crimeea anexată de Rusia continentală, Ucraina nu a folosit Starlink sau Starshield, ci a propriul sistem de sateliți, potrivit unor surse citate de The Times, potrivit Ukrainska Pravad. Aceleași surse spun că atacul a fost un „gest simbolic” înaintea întâlnirii dintre liderii SUA, Rusiei și Chinei, menit „să arate că Putin este slab”.

Un ofițer ucrainean care a dorit să rămână anonim, implicat în planificarea operațiunii, a declarat că atacul asupra Podului Kerci demonstrează că Ucraina nu mai are nevoie de rețelele Starlink și Starshield pentru a efectua misiuni de atac.

„Pentru prima dată în istorie am folosit toate aceste drone pentru a transmite semnale video către rachete, astfel încât acestea să poată lovi puncte precise de pe pod. Am demonstrat că putem efectua astfel de operațiuni fără Starlink”, a spus el.

Ofițerul a descris, de asemenea, atacul asupra podului ca fiind un „gest simbolic” înaintea întâlnirii dintre liderii SUA, Rusiei și Chinei, menit „să arate că Putin este slab”.

The Times, citând surse proprii, a relatat că operațiunea a fost efectuată ca un atac complex, combinat. Au participat Forțele de Rachete, operatori de elită de drone din cadrul Centrului 7 de Lovituri Profunde, cunoscuți sub numele de „Păsările lui Magyar”, Centrul 1 Independent de Sisteme Fără Pilot, Serviciul de Securitate al Ucrainei, Marina Ucraineană și unități din cadrul Forțelor de Operațiuni Speciale.

Între timp, proiectul ucrainean de monitorizare OSINT, Exilenova+, a publicat imagini care arată impactul asupra podului și momentul în care s-a prăbușit una dintre arcadele sale.

Footage shows a train crossing the rail section of the Crimean Bridge after the attack. The video shows that the arch and a span of the road bridge are both gone. Despite the powerful explosions and extensive damage to the adjacent road bridge, rail traffic has resumed, partially restoring the logistics link across the Kerch Strait. — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 18, 2026

În dimineața zilei de 17 noiembrie, una dintre arcadele Podului Kerci și asfaltul de sub ea s-au prăbușit în apă, în urma unui al doilea atac. Atât traficul feroviar, cât și cel rutier de pe pod au fost suspendate.

Let's record for posterity the moment Putin soiled himself before today's high-level meeting with the leaders of China and the United States, November 17, 2026, in China. We've brought you exclusive footage of Ukrainian-made aerial weapons striking Putin's temporary crossing, known as the "Crimean Bridge," all set to a chilling autumn track. And remember: We will stand. Moscow will fall through Crimea. — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 17, 2026

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că forțele de apărare ale Ucrainei au desfășurat peste noapte drone Palianytsia, care au lovit secțiunea rutieră a Podului Kerci, precum și rachete Neptune, drone Ruta și FP -1, care au lovit secțiunea feroviară, alături de racheta Flamingo.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Vladimir Putin a fost informat despre „situația din jurul Podului Kerci” în urma atacului și a distrugerii uneia dintre arcadele sale.

Peskov a insistat că podul va fi reconstruit și va fi „mai bun decât înainte”.