Prima ţară din lume care a declarat stare de dezastru din cauza lui El Niño. Seceta s-ar putea prelungi până în aprilie 2027

2 minute de citit Publicat la 09:40 19 Noi 2026 Modificat la 10:15 19 Noi 2026

Prima ţară din lume care a declarat stare de dezastru din cauza lui El Niño. Foto: GettyImages

Fiji a declarat stare de dezastru național, după ce o secetă provocată de fenomenul El Niño a dus la o criză generalizată a apei, iar serviciul meteorologic al acestei ţări estimează că precipitațiile vor fi sub nivelul normal cel puțin până în luna aprilie, informează Reuters.

Într-un discurs adresat națiunii miercuri, premierul Sitiveni Rabuka a declarat că această măsură va permite guvernului său să-și intensifice intervenția, prin mobilizarea resurselor și coordonarea asistenței, în contextul în care situația continuă să se agraveze.

"Familiile din tot Fiji-ul sunt îngrijorate de disponibilitatea apei și de efectele condițiilor prelungite de secetă asupra vieții lor de zi cu zi”, a declarat Rabuka.

"Fermierii sunt preocupați de culturile și animalele lor, în timp ce comunitățile, în special cele din zonele izolate și insulare, se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra resurselor de apă. Aceste îngrijorări sunt reale.”

8,5 milioane de dolari pentru rezerve de apă

Rabuka a precizat că guvernul său a alocat 20 de milioane de dolari fijieni (8,5 milioane de dolari americani) pentru intervenția la nivel național, fonduri redistribuite din resurse existente, cu scopul de a asigura rezerve de apă de urgență pentru familii și fermieri.

A fost declarată stare de dezastru pentru o perioadă de o lună; guvernul poate prelungi sau revoca această măsură, în funcție de recomandările Consiliului Național pentru Gestionarea Riscurilor de Dezastre.

El Niño este un fenomen climatic natural în cadrul căruia temperaturile de la suprafața Oceanului Pacific, în zonele centrală și estică, devin neobișnuit de ridicate. Acest lucru generează fenomene meteorologice extreme la nivel global, provocând secetă în unele regiuni și inundații în altele. Unii oameni de știință afirmă că încălzirea globală ar putea amplifica intensitatea acestui fenomen.

El Niño ar putea atinge o intenstitate şi mai mare

Centrul pentru Predicții Climatice din SUA a anunțat săptămâna trecută că fenomenul El Niño se intensifică, existând o probabilitate de peste 79% ca acesta să atingă o intensitate de la „puternică” la „foarte puternică” în intervalul ianuarie-martie. În luna iunie, Australia a estimat că El Niño s-ar putea intensifica în a doua jumătate a anului 2026, devenind unul dintre cele mai puternice episoade din ultimele șapte decenii.

Serviciul național de meteorologie din Fiji a avertizat, în luna octombrie, că un fenomen El Niño puternic persistă în regiunea tropicală a Oceanului Pacific.

Potrivit Serviciului Meteorologic din Fiji, cantitățile de precipitații vor rămâne, cel mai probabil, sub nivelul normal în perioada noiembrie-aprilie, în timp ce temperaturile diurne sunt așteptate să depășească valorile obișnuite până în luna ianuarie, în cea mai mare parte a țării.