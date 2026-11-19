O susţinătoare a lui Călin Georgescu a lovit cu pumnul în faţă şi a muşcat un jandarm. La secţia de Poliţie a acuzat dureri la genunchi

1 minut de citit Publicat la 09:51 19 Noi 2026 Modificat la 10:14 19 Noi 2026

O susţinătoare a lui Călin Georgescu a lovit cu pumnul în faţă şi a muşcat un jandarm. FOTO: Facebook Jandarmeria Bucuresti

O femeie este cercetată de un procuror după ce a agresat un jandarm, pe care l-a muşcat de mână şi l-a lovit în zona feţei, în timp ce era transportată la Secţia 14 Poliţie pentru că a refuzat să îşi prezinte datele forţelor de ordine care asigurau ordinea cu ocazia unui protest la Arestul Central, unde se află încarcerat Călin Georgescu, informează Agerpres.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, miercuri, în jurul orei 22:10, în timp ce participanţii la protest părăseau zona Arestului Central, o femeie a provocat tulburarea ordinii şi liniştii publice prin strigăte şi manifestări vocale repetate.

"La solicitarea forţelor de ordine, aceasta a refuzat în mod repetat să furnizeze datele necesare stabilirii identităţii, motiv pentru care a fost condusă la sediul Secţiei 14 Poliţie, cu autospeciala jandarmeriei. Pe timpul deplasării, persoana a devenit recalcitrantă, agresând fizic un jandarm, pe care l-a muşcat de mână şi l-a lovit în zona feţei, provocându-i leziuni", arată sursa citată.

La sediul Secţiei 14 Poliţie, persoana a fost identificată, iar jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj şi a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, pentru încălcarea normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

"Pe durata desfăşurării procedurilor la sediul Secţiei 14 Poliţie, în exteriorul instituţiei s-au aflat aproximativ 25 de persoane, susţinători ai persoanei în cauză. În jurul orei 00:40, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, la faţa locului a fost solicitat un echipaj de poliţie şi unul medical. Ulterior, în jurul orei 02:00, persoana în cauză a solicitat asistenţă medicală, acuzând dureri la nivelul unui genunchi, fiind transportată la Spitalul Universitar pentru investigaţii şi îngrijiri medicale, sub escorta unui echipaj de poliţie", precizează Jandarmeria Capitalei.

Jandarmul agresat s-a deplasat la Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici", în vederea efectuării examinării medico-legale.

Actele de sesizare au fost înaintate organelor judiciare competente, iar cercetările se desfăşoară sub coordonarea procurorului competent.