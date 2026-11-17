Fenomenul „Super El Niño” ar putea fi de scurtă durată. O schimbare majoră a tiparelor meteorologice aduce La Niña în prim-plan

2 minute de citit Publicat la 13:18 17 Noi 2026 Modificat la 13:18 17 Noi 2026

Super El Niño ar putea face loc fenomenului La Niña. Foto: Getty Images

Un episod de Super El Niño, care aduce temperaturi neobișnuit de ridicate ale apelor Oceanului Pacific, ar putea fi de scurtă durată. Ulterior s-ar face o tranziție rapidă către fenomenul La Niña. Schimbarea ar putea influența semnificativ sezonul uraganelor din Atlantic. S-ar crea condiții favorabile formării și intensificării furtunilor tropicale, fără a garanta însă un sezon mai activ decât în mod obișnuit, informează Fox.

Centrul pentru Predicții Climatice (CPC) al NOAA a anunțat joi că fenomenul El Niño din 2026 a atins oficial stadiul de „Super El Niño”, cunoscut și sub denumirea de El Niño „foarte puternic”.

Cu toate acestea, meteorologii subliniază că fenomenele El Niño puternice sau de tip „Super El Niño” rămân rareori la intensitate maximă pentru o perioadă îndelungată.

Începând din 1950, toate cele șapte episoade puternice de El Niño au evoluat fie spre condiții neutre, fie spre La Niña până la sezonul de uragane următor.

Unele dintre cele mai dramatice tranziții au urmat fenomenelor „Super El Niño” din 1972-1973 și 1997-1998, ambele fiind urmate, în cele din urmă, de condiții specifice fenomenului La Niña.

Fenomenele din 1982-1983 și 2015-2016 au evoluat, de asemenea, spre condiții La Niña de intensitate moderată, în timp ce fenomenul din 1991-1992 a constituit o excepție, revenind, în schimb, la condiții neutre. Sceste tranziții rapide sunt determinate de schimbări în Oceanul Pacific și în atmosferă.

În timpul fenomenului El Niño, apele oceanice neobișnuit de calde alimentează o activitate furtunoasă intensificată, ceea ce modifică tiparele vânturilor și curenții oceanici în întreg Oceanul Pacific.

După El Niño, se instalează La Niña

Pe măsură ce un fenomen „Super El Niño” slăbește, aceste schimbări pot contribui la readucerea apelor mai reci spre suprafață, permițând instalarea condițiilor specifice fenomenului La Niña în decurs de câteva luni.

Această tranziție este importantă pentru viitorul sezon al uraganelor din Oceanul Atlantic. În timpul fenomenului El Niño, intensificarea forfecării vântului deasupra Atlanticului poate îngreuna procesul de organizare și intensificare a furtunilor tropicale și a uraganelor.

Totuși, pe măsură ce El Niño se estompează, iar La Niña se instalează, forfecarea vântului poate scădea, creând condiții mai favorabile pentru formarea fenomenelor tropicale. Cu toate acestea, această tranziție nu garantează un sezon al uraganelor intens.

În anii anteriori cu un fenomen El Niño puternic, în Atlantic s-au înregistrat, în medie, 11 furtuni cu nume, șase uragane și două uragane majore, cifre ușor sub mediile istorice.

Temperaturile oceanului, umiditatea atmosferică și tiparele vântului vor contribui, în cele din urmă, la determinarea gradului de activitate al următorului sezon al uraganelor.