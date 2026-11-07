„Tronul extraterestrului” a fost distrus de ploi torențiale provocate de El Niño

3 minute de citit Publicat la 23:15 07 Noi 2026 Modificat la 23:15 07 Noi 2026

Foto: Profimedia Images

Formațiunile stâncoase spectaculoase, cu forme ondulate și coloane care par să sfideze gravitația, se numără printre cele mai fascinante elemente ale peisajului din sud-vestul Statelor Unite. Însă, după ploile torențiale asociate unui sezon Super El Niño, cel puțin una dintre cele mai cunoscute formațiuni stâncoase din nord-vestul statului New Mexico a fost descoperită prăbușită, scrie The Guardian.

Autoritățile urmează să investigheze dacă furtunile puternice asociate fenomenului Super El Niño, care au afectat sud-vestul Statelor Unite, au provocat prăbușirea formațiunii stâncoase „Alien Throne” (Tronul extraterestrului). Iar în timp ce comunitățile din regiunea Four Corners încearcă să își revină după inundații, distrugerea unor drumuri și avarierea locuințelor, este posibil să fie descoperite și alte pagube aduse minunilor naturale ale regiunii.

Pe 30 octombrie, Kialo Winters conducea un grup de turiști pe traseul Valley of Dreams din New Mexico, în apropierea ariei naturale Ah-Shi-Sle-Pah Wilderness, când a descoperit că una dintre cele mai faimoase formațiuni stâncoase din zonă, cunoscute sub numele de hoodoos, fusese distrusă.

„Am trecut de un colț și am simțit cum mi se strânge inima”, a povestit el. „Principala atracție, pe care toată lumea vrea să o vadă, este Alien Throne”.

Impunătoarea formațiune, prezentată la loc de cinste pe un site turistic local, se sfărâmase în mai multe bucăți. Winters a spus că s-a gândit imediat că ploile abundente și fenomenul Super El Niño ar fi fost de vină.

Cu o săptămână înainte, furtunile și inundațiile loviseră puternic nord-vestul statului New Mexico, provocând evacuări și sute de intervenții pentru salvarea locuitorilor rămași izolați de ape.

În Farmington, cel mai apropiat oraș de zona Valley of Dreams, unele familii și-au petrecut noaptea pe acoperișurile caselor, privind cum râul le inunda locuințele, înainte de a fi salvate, potrivit autorităților.

„Repere istorice”

Winters lucrează de 13 ani ca ghid turistic în regiune, prin intermediul companiei Navajo Tours USA, pe care a înființat-o.

Formațiunile stâncoase, aflate pe teritoriul populației indigene Navajo, sunt foarte apreciate de turiști și fotografi, dar au și o semnificație mult mai profundă pentru comunitățile native americane din regiune, a explicat el.

„Sunt repere tradiționale din istoria noastră, a populațiilor native, care ne-au călăuzit oamenii pe aceste meleaguri timp de multe generații”, a declarat Winters. Iar „Alien Throne” nu este singura formațiune care s-a prăbușit, potrivit lui Winters.

O altă formațiune din apropiere, „King of Wings”, pe care ghidul o numește „unicornul formațiunilor hoodoo”, a fost și ea deteriorată în ultimele săptămâni.

Mai multe postări ale utilizatorilor platformei de drumeții AllTrails sugerează că formațiunea s-ar fi rupt înainte de 9 octombrie, așadar înainte ca ploile puternice să lovească regiunea. „Sunt pierderi mari pentru noi”, a spus Winters.

„Pământul este viu și înțelegem că se schimbă. Aceeași eroziune care a creat aceste formațiuni le și distruge. Asta ne spun bătrânii comunității noastre”, a adăugat el.

Winters le-a cerut vizitatorilor să lase în pace zonele în care se află formațiunile deteriorate, să nu se cațere pe ceea ce a mai rămas din ele și să nu ia pietre acasă drept suveniruri.

„Este ilegal să faci asta”, a spus el, adăugând: „Este o lipsă de respect față de întreaga comunitate”.

Deși presupune că „Alien Throne” s-a prăbușit din „cauze naturale”, Winters a precizat că reprezentanții comunității Navajo și ai Agenției pentru Administrarea Teritoriilor (Bureau of Land Management) urmează să examineze zona pentru a stabili cauza exactă.

Nu se știe încă cât de mari ar putea fi pagubele suferite de alte formațiuni stâncoase din regiunea Four Corners, care cuprinde zone din Utah, Colorado, Arizona și New Mexico, în urma ploilor abundente și a inundațiilor din ultimele săptămâni.

Angajații parcurilor naționale și statale Chiricahua, Goblin Valley, Gold Butte și Cathedral Gorge, unde există numeroase asemenea formațiuni stâncoase, au declarat pentru SFGate că nu au identificat deocamdată pagube.

Într-un an marcat de un fenomen Super El Niño și de furtuni puternice persistente în Pacific, formațiuni stâncoase celebre din regiuni foarte îndepărtate unele de altele au început să prezinte semne de deteriorare. La începutul lunii octombrie, arcul natural Hōlei din Hawaii, vechi de mai multe secole, s-a prăbușit în Oceanul Pacific.

„Vom continua să cinstim aceste străjeri și repere prin povești, fotografii și instalații artistice”, a declarat Winters despre formațiunile dispărute de pe teritoriul Navajo Nation. „Moștenirea lor va dăinui”.