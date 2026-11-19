CNN: Rusia și China nu sunt prietene ale Americii. De ce crede Trump că sunt

7 minute de citit Publicat la 08:11 19 Noi 2026 Modificat la 08:11 19 Noi 2026

Donald trump, Vladimir Putin și Xi Jinping se întâlnesc la summitul de la Shenzhen. FOTO: Profimedia Images

Întâlnirile dintre președinții americani și liderii unor state rivale fac parte din diplomație. În cazul lui Donald Trump, însă, întâlnirile cu liderii autoritari ies în evidență prin familiaritatea cu care îi tratează. Această atitudine ar putea ieși din nou la iveală joi, la summitul cu liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, organizat în sudul Chinei. Trump speră să se întâlnească și cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Reuniunea trilaterală de la Shenzhen are o încărcătură simbolică puternică. Trei mari puteri, fiecare cu pretenții de dominație în propria regiune, vor transmite un semnal de forță printr-un format care lasă deliberat pe dinafară țările mai mici și mai slabe, scrie CNN.

Imaginea întâlnirii capătă o altă semnificație prin felul în care Trump se raportează la aliații și rivalii Statelor Unite. Președintele american își tratează aliații cu dispreț, în timp ce își exprimă admirația pentru felul autoritar în care Xi și Putin își conduc țările. Adesea le găsește justificări sau evită să îi contrarieze.

Înainte de plecarea în Asia, Trump a susținut că Putin dă dovadă de reținere și că ar putea fi „mult mai dur”, în condițiile în care Rusia continuă atacurile cu drone și rachete asupra civililor ucraineni. Președintele american a explicat și de ce a evitat să confrunte Beijingul în legătură cu un presupus caz de spionaj privind cipuri avansate. „Nu cred că vrei să jignești China chiar înainte să ajungi acolo”, a spus el.

Linia dintre dialog și concesiile făcute unui adversar este fină. Summitul de la Shenzhen va arăta dacă apropierea dintre cei trei lideri poate reduce tensiunile dintre marile puteri sau dacă reuniunea rămâne mai ales o demonstrație de putere între doi conducători autoritari și un președinte american atras, la rândul său, de acest stil de conducere.

Criticii îi reproșează lui Trump că acordă mai multă atenție fastului decât rezultatelor și că este receptiv la laudele unor interlocutori care știu să le folosească în avantajul lor. Întâlnirile cu Xi, Putin și Kim din primul său mandat au oferit imagini spectaculoase, însă au avut puține rezultate concrete.

Nici la Shenzhen așteptările privind un progres major nu sunt mari. Trump spune că liderii ar putea discuta despre armele nucleare, Iran și Ucraina. Președintele american are însă puțină răbdare pentru pregătirile minuțioase și consultările intense cu aliații, care precedau, în timpul Războiului Rece, întâlnirile dintre Ronald Reagan și ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov.

„Este această întâlnire cu Putin și Xi Jinping în interesul național al Statelor Unite?”, a întrebat marți Nicholas Burns, fost ambasador american în China, la emisiunea „AC360” de la CNN. „Gândiți-vă la simbolistica ei. Președintele Trump îi întinde o mână lui Vladimir Putin, care a fost ținut la distanță aproape cinci ani din cauza agresiunii sale în Ucraina.”

Diplomatul american a criticat și tonul lui Trump față de liderul chinez. „Îl copleșește cu laude pe Xi Jinping. Cred că este exact opusul a ceea ce ar trebui să spună despre Xi, care este un adversar al Statelor Unite”, a adăugat Burns.

Rusia are o putere economică și geopolitică mai mică decât Statele Unite și China, însă dispune de un arsenal nuclear de mari dimensiuni, moștenit de la Uniunea Sovietică. Trump pare adesea să îi acorde lui Putin un statut privilegiat. Printre exemple se numără acordul recent pentru achiziția de motorină rusească, care subminează sancțiunile, și invitația adresată lui Putin la summitul G20 din decembrie, găzduit la complexul de golf al lui Trump din Miami.

La fel ca Putin, Trump caută la Shenzhen și o confirmare a propriei influențe. După reculul suferit la alegerile de la jumătatea mandatului, președintele american vrea să arate atât lumii, cât și alegătorilor de acasă că încă are putere de decizie.

Pentru Xi, rolul de gazdă îi oferă ocazia să se prezinte în presa de stat chineză drept liderul care îi aduce la aceeași masă pe reprezentanții altor două mari puteri.

Riscurile summitului și argumentele pentru dialog

Ucraina și mai multe țări din Europa și Orientul Mijlociu se întreabă dacă Xi, Trump și Putin vor ajunge la înțelegeri care să servească în primul rând interesele propriilor state.

Există însă și argumente pentru ca marile puteri nucleare să păstreze deschise canalele de comunicare și să se întâlnească regulat.

Fiecare dintre cei trei lideri are interese în crize regionale care riscă să se extindă, de la războiul din Ucraina și tensiunile din jurul Iranului până la disputa privind Taiwanul. Un summit productiv ar putea contribui la reducerea acestor tensiuni sau chiar la prevenirea unei curse a înarmării nucleare în spațiu.

Critica potrivit căreia simpla propunere a unei întâlniri reprezintă o concesie este uneori exagerată. Disponibilitatea de a discuta cu adversarii poate fi un semn de încredere. În discursul de învestire, rostit într-o perioadă de tensiuni în creștere între SUA și Uniunea Sovietică, președintele John F. Kennedy îndemna la fermitate și la deschidere față de negocieri. „Să nu negociem niciodată de teamă. Dar să nu ne temem niciodată să negociem”, spunea Kennedy.

Trump, Putin și Xi s-au întâlnit miercuri seară la banchetul de bun venit al summitului APEC, în ajunul reuniunii trilaterale. Amiralul american în rezervă James Stavridis a apreciat, într-un interviu acordat jurnalistei CNN Kasie Hunt, că întâlnirea a fost un semnal pozitiv.

„Nu zboară rachete. Nu suntem în război cu China”, a spus Stavridis, fost comandant suprem al forțelor aliate ale NATO și actual analist militar al CNN. „Mi se pare că există o căldură autentică între președintele Xi și președintele Trump. Iar președintele Putin pare, după cum se vede și în imagini, oarecum pe dinafară. Acolo cred că îi este locul.”

Și alți președinți americani au deschis canale de dialog cu adversarii Statelor Unite. Barack Obama și-a pus în practică o promisiune criticată de Hillary Clinton, rivala sa în alegerile primare din 2008, și a ajuns la acorduri cu Iranul și Cuba. Trump a inversat ulterior ambele deschideri printr-o politică mai dură față de cele două țări.

Lyle Goldstein, directorul programului pentru Asia al organizației Defense Priorities, care pledează pentru un rol mai puțin intervenționist al SUA pe plan internațional, înțelege critica potrivit căreia summit-urile lui Trump produc mai ales imagini de impact. El consideră totuși că aceste întâlniri pot avea o utilitate diplomatică.

„Susțin summit-urile, întâlnirile și dialogul”, a spus Goldstein, care conduce și Inițiativa pentru China de la Universitatea Brown. În opinia sa, relația dintre Trump și Xi pare sincer cordială. „Relația personală contează, iar între Trump și Xi pare să se formeze o astfel de legătură.”

O asemenea relație ar putea deveni importantă pentru a preveni extinderea unui conflict în cazul unei crize bruște, cum ar fi o confruntare navală în Marea Chinei de Sud.

Trump a spus că speră să se întâlnească în China și cu Kim Jong Un. Apropierea dintre cei doi ar fi putut contribui la reducerea tensiunilor în primul mandat al lui Trump. Întâlnirile lor nu au dus însă la abandonarea programului nuclear nord-coreean, iar Phenianul dispune acum de mai multe arme și rachete decât oricând, potrivit analizei CNN.

Goldstein consideră că formatul trilateral ar putea deveni mai util dacă ar fi reluat în anii următori. Întâlnirile regulate ar oferi un cadru în care cele trei țări să poată face progrese treptate.

Cum vede Beijingul slăbirea politică a lui Trump

Întâlnirea dintre Trump și Xi are loc într-un moment delicat pentru relațiile dintre Statele Unite și China. Președintele american a minimalizat informațiile potrivit cărora CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, avea o relație cu o posibilă spioană chineză. Cazul readuce în atenție suspiciunile privind încercările Beijingului de a obține acces la tehnologia americană, pe fondul intensificării competiției în inteligența artificială, un domeniu cu implicații militare majore.

Mike Pence, vicepreședinte în primul mandat al lui Trump, a declarat marți, într-un interviu acordat jurnalistei CNN Kaitlan Collins, că președintele ar trebui să adopte o poziție fermă. „Am văzut direct ce fel de relație are cu președintele Xi. Cred că îi poate vorbi deschis și îi poate spune clar ce este inacceptabil pentru Statele Unite și ce acțiuni vor avea consecințe.”

Cei trei lideri au și orizonturi politice diferite. Xi și Putin au perspectiva de a rămâne la putere ani de zile, în timp ce Trump tocmai a primit un avertisment din partea alegătorilor americani la scrutinul de la jumătatea mandatului.

Diferența poate avea consecințe diplomatice. Beijingul ar putea să își urmeze strategia pe termen lung, în așteptarea unei noi schimbări de direcție la Washington odată cu instalarea unui alt președinte în 2029. Putin, în schimb, ar putea calcula că are șanse mai mari să obțină un acord favorabil privind Ucraina cât timp Trump este la Casa Albă.

În calitate de gazdă, Xi va încerca să folosească în avantajul său vulnerabilitatea politică a președintelui american.

„Chinezii consideră că Donald Trump a fost slăbit considerabil, mai întâi de rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului și apoi de incidentele din domeniul tehnologic din ultimele zile”, i-a declarat lui Becky Anderson, la CNN International, Steve Tsang, directorul Institutului pentru China al SOAS din Londra. „Acest lucru le va da mai multă încredere dacă Donald Trump va încerca să exercite presiuni asupra lor.”

Tsang a adăugat că Xi va păstra un ton politicos pentru a menține o relație bună cu președintele american, „indiferent de ce crede în plan personal despre Donald Trump”.