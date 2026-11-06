El Niño atinge valori extreme în Oceanul Pacific. Temperatura apei a depășit cu peste 3°C media obișnuită și a ajuns la aproape 30°C

2 minute de citit Publicat la 22:54 06 Noi 2026 Modificat la 22:54 06 Noi 2026

Anomalia temperaturii la suprafața oceanului în octombrie 2026, comparativ cu media lunii octombrie din perioada 1991–2020. Sursa foto: C3S/ ECMWF

Fenomenul El Niño continuă să se intensifice în Oceanul Pacific, unde temperaturile apei au atins valori fără precedent în anumite regiuni. Un episod de o intensitate excepțională este în desfășurare în zona tropicală a Pacificului, iar datele publicate de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice arată că temperaturile înregistrate în octombrie 2026 au depășit cu mult mediile obișnuite.

În regiunea centrală a Pacificului ecuatorial, anomaliile de temperatură a apei au depășit 3°C, în timp ce în apropierea coastelor statului Peru și la vest de Insulele Galápagos au fost înregistrate diferențe de 6–7°C peste media perioadei de referință.

Potrivit raportului Copernicus, fenomenul El Niño se intensifică rapid și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice episoade înregistrate vreodată.

Temperatura apei din Pacific a ajuns la aproape 30°C

Una dintre cele mai importante informații din raportul Copernicus se referă la temperatura apei din regiunea Niño 3.4, o zonă centrală a Pacificului ecuatorial utilizată pentru monitorizarea fenomenului El Niño.

În octombrie 2026, temperatura medie a apei în această regiune a ajuns la 29,94°C, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată.

Și anomalia termică a atins un record absolut. Temperatura apei a fost cu 3,21°C peste media perioadei 1991–2020, depășind recordul anterior de 2,99°C, stabilit în septembrie 2026.

Valorile extreme au fost observate și în alte părți ale Pacificului tropical. În cea mai mare parte a regiunii centrale ecuatoriale, temperaturile apei au depășit cu peste 3°C mediile climatice obișnuite.

Cele mai mari diferențe, de 6–7°C peste medie, au fost înregistrate în apropierea coastelor statului Peru și la vest de Insulele Galápagos.

El Niño ar putea deveni unul dintre cele mai puternice episoade din istorie

Datele analizate de Copernicus arată că actualul episod El Niño continuă să se intensifice, iar evoluția temperaturilor din Pacific indică o intensitate excepțională.

Potrivit estimărilor Organizației Meteorologice Mondiale prezentate în raport, fenomenul este așteptat să se intensifice rapid și ar putea atinge punctul maxim în decembrie 2026.

Specialiștii estimează că El Niño va persista aproape sigur până în februarie 2027 și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice episoade înregistrate vreodată.

Intensitatea actualului fenomen este evidențiată și de comparația cu episoadele puternice din trecut, înregistrate în perioadele 1982–1983, 1997–1998 și 2015–2016.

Oceanele au înregistrat un nou record de temperatură în octombrie 2026

Intensificarea fenomenului El Niño are loc în contextul unor temperaturi excepțional de ridicate la suprafața oceanelor.

În octombrie 2026, temperatura medie la suprafața oceanelor din afara regiunilor polare, în zona cuprinsă între latitudinile de 60° sud și 60° nord, a ajuns la 20,95°C. Este cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru această lună.

Mai mult, octombrie 2026 a fost a patra lună consecutivă în care temperatura oceanelor a stabilit un record pentru luna respectivă.

Recordul anterior pentru luna octombrie fusese înregistrat în 2023, când era în desfășurare un alt episod puternic El Niño.

Potrivit Copernicus, temperaturile foarte ridicate ale oceanelor reflectă atât intensificarea fenomenului El Niño în Pacificul ecuatorial, cât și valorile mult peste medie înregistrate în numeroase alte regiuni oceanice.

Astfel, încălzirea oceanelor nu se limitează la Pacific. În octombrie 2026, temperaturi record ale apei au fost observate și în nordul Oceanului Indian, Atlanticul de Sud și Atlanticul de Nord subtropical.

În apropierea Europei, temperatura apei a atins valori record pentru luna octombrie de-a lungul coastei atlantice și în partea centrală și vestică a Mării Mediterane.

Datele Copernicus arată că intensificarea fenomenului El Niño coincide cu o perioadă de temperaturi excepțional de ridicate la nivelul oceanelor, în care mai multe regiuni ale planetei au înregistrat noi recorduri.