„Super El Niño” schimbă deja vremea, în noiembrie. Prognoza actualizată arată ce ar însemna o „ciocnire” cu vortexul polar perturbat

7 minute de citit Publicat la 12:49 30 Oct 2026 Modificat la 12:49 30 Oct 2026

Emisiile de dioxid de carbon de pe Pământ, observate din spațiu. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Super El Niño continuă să se intensifice în Oceanul Pacific, iar prognoza actualizată indică posibilitatea ca fenomenul să atingă un vârf în jurul lunii decembrie 2026. Evenimentul ar putea deveni cel mai puternic episod El Niño din ultimii peste 70 de ani, potrivit analizelor bazate pe datele ERA5. Efectele sale încep deja să fie observate în circulația atmosferică, iar evoluția din următoarele săptămâni ar putea influența și tiparele meteorologice din Europa, potrivit Severe Weather Europe.

Prognozele actualizate pentru noiembrie indică o evoluție interesantă pe continentul european. Deși în mod obișnuit anii cu El Niño puternic sunt asociați cu o circulație atmosferică diferită, începutul lunii noiembrie aduce un tipar aproape opus celui observat în perioadele similare din trecut.

Ulterior, spre mijlocul și finalul lunii, modelele meteorologice indică o posibilă apropiere de configurația specifică anilor cu El Niño puternic.

Super El Niño se apropie de intensitatea maximă. Ce se întâmplă în Oceanul Pacific

Principalul factor care ar putea influența evoluția vremii în sezonul rece 2026-2027 este fenomenul Super El Niño, aflat în dezvoltare încă din primăvară.

Acesta presupune încălzirea anormală a apelor din zona ecuatorială a Oceanului Pacific, fenomen care determină modificări importante ale presiunii atmosferice, vânturilor și circulației aerului la scară globală.

Cele mai recente analize indică anomalii termice oceanice foarte puternice, cu valori care depășesc local +8 grade Celsius față de normal în anumite zone ale Pacificului tropical. Este vorba despre anomalii regionale ale temperaturii suprafeței oceanului, nu despre o încălzire generală a întregului ocean.

Un alt aspect important este poziționarea fenomenului. Actualul episod El Niño are o componentă estică pronunțată, cu cele mai mari anomalii termice concentrate mai aproape de partea centrală și estică a Pacificului.

Prognozele indică intensificarea fenomenului până spre sfârșitul lunii decembrie, cu valori care ar putea depăși pragul de +2 grade Celsius și ar putea ajunge în intervalul +3 grade în regiunea ENSO de referință.

Această evoluție ar putea transforma actualul episod într-unul dintre cele mai puternice evenimente El Niño înregistrate în ultimele șapte decenii.

Circulația atmosferică începe să reflecte influența Super El Niño

Schimbările nu sunt vizibile doar în temperatura apelor oceanice. Analizele atmosferice din ultimele 15 zile indică deja o modificare pronunțată a circulației tropicale.

Deasupra Pacificului central și estic, în regiunea afectată de El Niño, se observă o intensificare a mișcărilor ascendente ale aerului. În schimb, în zona maritimă din vestul Pacificului, sunt identificate mișcări descendente mai puternice.

Această configurație indică modificarea circulației Walker, unul dintre mecanismele atmosferice importante prin care El Niño își transmite influența către alte regiuni ale globului.

Pe măsură ce fenomenul se intensifică, modificările din zona tropicală pot influența curenții atmosferici de la latitudini medii, inclusiv circulația jet stream-ului și poziționarea zonelor de presiune.

Pentru Europa, efectele sunt mai complexe și mai puțin directe decât în cazul Americii de Nord. Influența El Niño este combinată cu evoluția presiunii atmosferice deasupra Atlanticului și cu alte mecanisme care pot modifica tiparul meteorologic continental.

Începutul lunii noiembrie: blocaj atmosferic și temperaturi mai scăzute în Europa

Prima parte a lunii noiembrie vine cu un tipar atmosferic diferit de cel asociat în mod obișnuit anilor cu Super El Niño puternic.

Prognozele indică dezvoltarea unui anticiclon de blocaj în nord-vestul Europei, cu o configurație atmosferică de tip omega blocking. În același timp, zonele de presiune scăzută se conturează mai ales în sudul și estul continentului.

Această distribuție a presiunii favorizează o circulație predominant nordică și nord-estică, ceea ce poate determina pătrunderea unor mase de aer mai rece către mai multe regiuni europene.

Potrivit estimărilor pentru prima decadă a lunii noiembrie, temperaturile ar putea coborî sub valorile normale în nord-vestul, centrul și sudul Europei.

În schimb, presiunea ridicată favorizează o atmosferă mai stabilă și o reducere a precipitațiilor pe suprafețe extinse ale continentului. Cantități mai mari de precipitații sunt prognozate în regiunile sudice și sud-estice, unde influența zonelor depresionare ar putea fi mai pronunțată.

Așadar, începutul lunii noiembrie nu urmează încă tiparul clasic asociat unui episod El Niño puternic. Blocajul anticiclonic din nord-vestul Europei și circulația aerului dinspre nord și nord-est reprezintă principalele caracteristici ale acestei perioade.

Mijlocul lunii noiembrie: Europa începe să se apropie de tiparul specific El Niño

Spre mijlocul lunii noiembrie, prognozele extinse indică o posibilă schimbare treptată a circulației atmosferice.

Semnalul depresionar începe să se contureze deasupra Atlanticului și în regiunile nord-estice ale Europei, în timp ce între aceste zone se dezvoltă o regiune cu presiune atmosferică mai ridicată.

Această evoluție sugerează o îndepărtare treptată de configurația neobișnuită de la începutul lunii și o apropiere de tiparul întâlnit în perioadele cu El Niño puternic.

Totuși, prognozele nu indică încă dezvoltarea unui amplu centru depresionar atlantic, caracteristic unor episoade El Niño din trecut.

În ceea ce privește temperaturile, modelele indică o tendință mai rece în sudul și sud-estul Europei, în condițiile unei circulații dinspre nord asociate zonelor de presiune scăzută. În alte regiuni ale continentului, temperaturile ar putea fi apropiate de normal sau ușor peste valorile climatologice.

Regimul precipitațiilor prezintă, de asemenea, diferențe regionale, cu un semnal mai umed în nordul continentului.

Este important de menționat că aceste estimări reprezintă tendințe ale modelelor meteorologice pe termen extins, nu o prognoză definitivă pentru fiecare țară europeană.

Finalul lunii noiembrie: se conturează un tipar atmosferic diferit pentru Europa

În ultima parte a lunii noiembrie, influența Super El Niño ar putea deveni mai vizibilă în configurația generală a circulației atmosferice.

Prognozele indică menținerea unei zone de presiune scăzută în nord-estul și estul Europei, în timp ce jumătatea vestică a continentului ar urma să fie influențată mai mult de un flux atmosferic sudic.

Această configurație ar putea produce un contrast termic între regiunile europene.

În vestul și centrul-vestul continentului, circulația dinspre sud ar favoriza pătrunderea unor mase de aer mai cald. În schimb, sud-estul Europei ar putea rămâne sub influența unui flux mai rece, asociat zonelor depresionare din est și nord-est.

În ceea ce privește precipitațiile, prognozele indică o posibilă creștere a acestora în regiunile nord-vestice și sud-vestice, pe fondul aportului de umiditate dinspre Atlantic.

Spre sfârșitul lunii noiembrie, configurația atmosferică începe să semene mai mult cu tiparul care ar putea caracteriza prima parte a iernii 2026-2027.

Iarna 2026-2027: presiunea scăzută din Atlantic ar putea favoriza un flux mai blând spre Europa

Pentru luna decembrie, prognozele sezoniere ECMWF indică dezvoltarea unei zone de presiune scăzută în Atlantic și în nord-vestul Europei.

Această configurație ar putea favoriza un flux predominant vestic și sud-vestic către continent, ceea ce ar însemna transportul unor mase de aer mai blând dinspre Atlantic către numeroase regiuni europene.

Prin urmare, la începutul iernii meteorologice, Europa ar putea trece treptat de la circulația mai rece din prima parte a lunii noiembrie la un tipar atmosferic mai favorabil temperaturilor ridicate în vestul și nord-vestul continentului.

Este o schimbare importantă față de începutul lunii noiembrie, când blocajul anticiclonic favorizează circulația dinspre nord și nord-est.

Totuși, prognozele actuale nu indică o evoluție uniformă pentru întreaga Europă. Poziționarea centrilor de presiune și intensitatea circulației atmosferice vor conta foarte mult pentru distribuția temperaturilor și precipitațiilor.

Vortexul polar perturbat, un alt factor important pentru iarna 2026-2027

Pe lângă Super El Niño, un alt element care ar putea influența evoluția vremii în sezonul rece este perturbarea vortexului polar stratosferic.

Prognozele indică un episod de încălzire stratosferică, însoțit de o posibilă inversare a circulației vânturilor la nivelurile superioare ale atmosferei.

Astfel de evenimente pot avea efecte întârziate asupra circulației atmosferice din troposferă, iar influența lor poate deveni vizibilă după aproximativ trei săptămâni sau chiar mai mult.

În mod obișnuit, perturbările vortexului polar pot favoriza modificări importante ale circulației atmosferice din emisfera nordică. Totuși, sezonul 2026-2027 prezintă o particularitate importantă: influența neobișnuit de puternică a fenomenului Super El Niño.

Interacțiunea dintre aceste două mecanisme face ca evoluția vremii să fie dificil de anticipat pe termen lung, în special în ceea ce privește eventualele episoade de aer rece care ar putea ajunge în Europa.

Ce trebuie urmărit în următoarele săptămâni

Cele mai recente prognoze indică faptul că Super El Niño va continua să se intensifice până în apropierea vârfului estimat pentru luna decembrie 2026.

Pentru Europa, principalele semnale de urmărit sunt schimbarea circulației atmosferice deasupra Atlanticului, evoluția blocajelor anticiclonice și posibila extindere a zonelor depresionare către nordul și vestul continentului.

În noiembrie, Europa ar putea trece printr-o succesiune de configurații atmosferice diferite: un început de lună cu influență mai rece în mai multe regiuni, o tranziție spre mijlocul lunii și un tipar mai apropiat de cel specific anilor cu El Niño puternic către finalul lunii.

Pentru iarna 2026-2027, semnalul actual pentru luna decembrie indică o posibilă intensificare a circulației vestice și sud-vestice, cu un aport mai mare de aer blând dinspre Atlantic în vestul și nord-vestul Europei.

Cu toate acestea, Super El Niño nu determină automat aceeași evoluție meteorologică în toate regiunile continentului, iar perturbarea vortexului polar reprezintă un factor suplimentar care poate modifica scenariile inițiale.

Prognozele sezoniere vor trebui urmărite și actualizate în următoarele săptămâni, pe măsură ce modelele meteorologice vor oferi noi indicii despre evoluția iernii 2026-2027.